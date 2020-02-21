Владимир Путин об отношениях с Украиной: Нужно не забывать о том, что нас объединяет

Андрей Ванденко

Украина. Смотрели сериал «Слуга народа»?

Владимир Путин

Нет.

Андрей Ванденко

Даже фрагмент, где президент Голобородько выбирает часы, как у Путина.

Владимир Путин

Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает. Нет, я не смотрел.

Андрей Ванденко

Понятно. Хотя такая, знаете, пара любопытная складывается: раб на галерах, а там — слуга народа.

Владимир Путин

Всё ведь возвращается на круги своя. Главное, не как себя назвать, а главное, что делать и как.

Андрей Ванденко

Есть вероятность, что договоритесь с Зеленским?

Владимир Путин

О чём?

Андрей Ванденко

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761949" frameborder="0"></iframe> 20 вопросов Владимиру Путину. Часть 1.

О мире, о дружбе.

Владимир Путин

Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу.

Андрей Ванденко

То, что мы теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас?

Владимир Путин

Да. Конечно. Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ.

Андрей Ванденко

Украинцам это очень не нравится.

Владимир Путин

Не знаю, нравится это или нет, но, если посмотреть на реалии, это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия. Вообще, укра инцами называли людей, которые жили…

Андрей Ванденко

Украи нцами

Владимир Путин

Укра инцами

Андрей Ванденко

Украи нцами

Владимир Путин

Укра инцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий. Больше того, где-то до этого же времени, до XIV–XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались языковые первые различия…

Андрей Ванденко

История — да, это такое, но сейчас мы про сегодняшний день.

Владимир Путин

А чтобы нам говорить про сегодняшний и про завтрашний, нужно знать историю, нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет. Нас объединяет…

Андрей Ванденко

Сейчас многое разъединяет.

Владимир Путин

Многое разъединяет. Нужно не забывать о том, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть. Скажем, вот в церкви. Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви? Вы знаете, что эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, она на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Московский патриархат никак не влиял и не влияет до сих пор на избрание иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Она на самом деле и так была независимой, полностью. Было только духовное единство и упоминание, в церквах упоминали всё время, вспоминали о Патриархе Московском. Всё!

Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата. Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем? Вы говорите, что люди не понимают. Да не знают этого просто! Знать будут, будут лучше понимать. Им говорить об этом нужно. Что стесняться? Это что, оскорбительно для людей? Прошло какое-то время. В результате того, что люди жили на границе с католическим миром, с Европой, начала складываться такая общность людей, которые начали воспринимать себя с известной степенью независимости от Российского государства. Как к этому относиться? Я уже говорил: с уважением. Но не забывать про нашу общность. И более того, ведь в современном мире объединение усилий даёт нам колоссальные конкурентные преимущества. И наоборот — разъединение делает нас слабее.

Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Это известное дело — разделяй и властвуй. Это абсолютно понятная вещь. Но всё равно, тем не менее, если так сложилось и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли. И кстати говоря, отцы-основатели украинского национализма — они же никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах ХIХ века написано, что Украина: а) она многонациональна и должна быть федеративным государством и б) выстроить обязательно хорошие отношения с Россией. Нынешние националисты это, видимо, подзабыли. Я вам скажу, почему они это подзабыли. Знаете почему? Потому что у них в табели о рангах самое главное не забота об интересах украинского народа. Какой интерес у украинского народа, если в результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактически деиндустриализация страны. Ну какой же здесь интерес?

Всемирный банк требует прекратить перекрёстное субсидирование. Ну чего же здесь хорошего? Или заставляют их вывозить кругляк из Карпат. Скоро Карпаты все лысые будут. Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества. Зачем же этого было лишаться? Зачем это всё нужно было выбрасывать, ради чего? Потому что те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы. А в чём они заключаются? Даже не больше заработать денег за счёт ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено, до сих пор. Вот в чём главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, — это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать.