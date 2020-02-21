2020-02-21T11:54:05+03:00
Звезды

«В Советском Союзе арестовали бы на 15 суток»: Юрий Антонов в шоке от клипов Бузовой и Лободы

75-летний певец и композитор высказался о современной эстраде
Елена ПЕТРОВА
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Юрий Антонов в передаче "Судьба человека".Юрий Антонов в передаче "Судьба человека".Фото: YouTube
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Юрий Антонов, который на днях отпраздновал 75-летний юбилей, стал гостем программы «Судьба человека». В интервью Борису Корчевникову мэтр вспомнил о самых ярких моментах детства и юности, а также о цензуре в СССР. Тогда творчество музыкантов контролировали специальные худсоветы, и артисты не могли даже подумать о тех способах самовыражения, которые используют нынешние звёзды. Ведущий предложил мэтру оценить несколько видеороликов, в том числе выступление Светланы Лободы и клип Ольги Бузовой «Мало половин», где звезда «Дома-2» сексуально извивается в костюме, больше похожем на нижнее белье. «Кого бы вы забраковали, если бы были в худсовете?», - поинтересовался Корчевников.

- Я никого бы не забраковал, что-то запрещать или разрешать - это не мое. Но если бы это появилось во времена Советского Союза - арестовали бы на 15 суток за такие песни, - заявил Народный артист России.

Однако, высказывать личное мнение Антонов дипломатично не стал.

Ольга Бузова - Мало половин .

- Громить их творчество я, конечно, не буду. И не потому, что я мягкий человек - у меня достаточно жесткий характер. Но для кого они это поют? Для своего поколения. Сейчас время другое. Сколько живет песня? Сейчас это какое-то мгновение. Услышал, понравилось, а в очереди ещё 100 песен стоят, ждут своего часа. Их даже запомнить не успеваешь. А мы писали песни, которые звучат уже 40-50 лет. А уж по поводу того, как воспитано нынешнее поколение, нужно не критикой заниматься, а чем-то более серьезным.

Не исключено, что Юрий Михайлович не стал громить артистов, потому что знаком с ними лично - и с Лободой, и с Бузовой он не раз пересекался на сборных концертах и светских мероприятиях. В частности, с поющей ведущей из «Дома-2» Антонов виделся в начале декабре на премии «Золотой хит», где Бузова оконфузилась прямо на сцене. Тогда, выступая сразу после Льва Валерьяновича Лещенко, она перепутала фамилию артиста, назвав его Левченко, и продемонстрировав таким образом, что совсем не знает звёзд советской эстрады.

Юрий Антонов стал гостем программы Судьба человека .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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