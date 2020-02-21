2020-02-21T13:29:41+03:00
Умные вещи

В re:Store стартовали продажи первого в мире VR-проектора от CINEMOOD

Уникальный «мультимедиа-комбайн» создал российский стартап
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания CINEMOOD представила новый продукт VR кубик на базе уникальной технологии, объединяющей проекционные возможности портативного устройства, высокоточные датчики движения, гироскоп и контент 360. Российская компания - разработчик опередила мировые тренды и выпустила первый на рынке проектор с технологией VR.

Новый VR кубик стал в два раза быстрее существующих моделей МультиКубик, ДиаКубик и Кинокубик за счет новой аппаратной начинки, включающей в себя новый тип оперативной памяти и уникальный набор датчиков движения. Впервые для просмотра VR контента не нужны очки и VR-шлем, устройство проецирует часть панорамного изображения на стены или потолок, открывая возможности взаимодействия с VR контентом для детей до 13 лет, которым не рекомендуется использовать очки и шлемы.

Для VR кубика CINEMOOD вместе с партнерами разработала новые игры, которые демонстрируют новые механики пользовательского опыта: Ghost Hunt, в которой юные пользователи перестают бояться темноты за счет распугивания дружелюбных привидений в комнате. UniWord обучает английскому языку в интерактивном режиме. Набор панорамных 360 видео «поймай Ам Няма», «заповедные жемчужины России» от Planetpics и министерства природы РФ, а также другие видео 360, включая видео с платформы Youtube.

В CINEMOOD обещают, что медиатека интерактивных игр, видео 360 и VR-диафильмов будет регулярно пополняться. Компания запустила программу для разработчиков VR контента, теперь любой издатель может выкладывать свой VR контент на платформу.

- В США наш VR кубик вызвал интерес со стороны экспертов и медиа: более 40 топовых изданий рассказали о новинке. Уверен, что продукт также понравится российским пользователям, следящим за трендами в сфере воспитания, развития детей и интересующимся новинками на рынке современных технологий», - отметил генеральный директор компании «МУЛЬТиКУБИК» Михаил Буховцев.

В первый месяц продаж уникальный продукт будет доступен эксклюзивно в сети магазинов re:Store. В магазинах этой премиальной сети кубик можно приобрести с 18 февраля за 36 990 рублей. Также он доступен на сайте производителя cinemood.ru.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной
Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии
Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем
Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше
Суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко
Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере
Полсотни детсадов и Останкинский суд "заминировали" с электронной почты "респект Водонаевой"
В Кремле сообщили об отсутствии даты нового саммита «нормандской четверки»
В Кремле оценили возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Песков прокомментировал реакцию Лукашенко на разговор с Путиным
Умерла мама актрисы Любови Полищук
В Москве инфекционисты встретили поезд, с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус
Половина россиян тратят на ремонт больше полумиллиона рублей
Умер Николай Тонский из фильма "Особенности русской бани"
Ученые обнаружили черную дыру в центре Млечного пути
Трансляции матчей чемпионата Японии по футболу впервые будут показывать в России
Коронавирус пробрался в китайские тюрьмы: заразились более 500 заключенных
Турбизнес попросит 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса
«Хочу похвалиться»: Рогозин сообщил, что Роскосмос завершил год без единой аварии впервые за 16 лет
Хафтар готов прекратить боевые действия в Ливии при определенных условиях
"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которая не смогла покинуть Ухань из-за собаки
Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме
Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти
В Москве пожарные спасли из горящего дома кота и пятерых человек
Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей
Дачников вновь предложили штрафовать за борщевик на участках