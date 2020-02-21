В re:Store стартовали продажи первого в мире VR-проектора от CINEMOOD

Компания CINEMOOD представила новый продукт VR кубик на базе уникальной технологии, объединяющей проекционные возможности портативного устройства, высокоточные датчики движения, гироскоп и контент 360. Российская компания - разработчик опередила мировые тренды и выпустила первый на рынке проектор с технологией VR.

Новый VR кубик стал в два раза быстрее существующих моделей МультиКубик, ДиаКубик и Кинокубик за счет новой аппаратной начинки, включающей в себя новый тип оперативной памяти и уникальный набор датчиков движения. Впервые для просмотра VR контента не нужны очки и VR-шлем, устройство проецирует часть панорамного изображения на стены или потолок, открывая возможности взаимодействия с VR контентом для детей до 13 лет, которым не рекомендуется использовать очки и шлемы.

Для VR кубика CINEMOOD вместе с партнерами разработала новые игры, которые демонстрируют новые механики пользовательского опыта: Ghost Hunt, в которой юные пользователи перестают бояться темноты за счет распугивания дружелюбных привидений в комнате. UniWord обучает английскому языку в интерактивном режиме. Набор панорамных 360 видео «поймай Ам Няма», «заповедные жемчужины России» от Planetpics и министерства природы РФ, а также другие видео 360, включая видео с платформы Youtube.

В CINEMOOD обещают, что медиатека интерактивных игр, видео 360 и VR-диафильмов будет регулярно пополняться. Компания запустила программу для разработчиков VR контента, теперь любой издатель может выкладывать свой VR контент на платформу.

- В США наш VR кубик вызвал интерес со стороны экспертов и медиа: более 40 топовых изданий рассказали о новинке. Уверен, что продукт также понравится российским пользователям, следящим за трендами в сфере воспитания, развития детей и интересующимся новинками на рынке современных технологий», - отметил генеральный директор компании «МУЛЬТиКУБИК» Михаил Буховцев.

В первый месяц продаж уникальный продукт будет доступен эксклюзивно в сети магазинов re:Store. В магазинах этой премиальной сети кубик можно приобрести с 18 февраля за 36 990 рублей. Также он доступен на сайте производителя cinemood.ru.

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