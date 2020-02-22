Эволюционный биолог Георгий Базыкин: Коронавирус останется с людьми навсегда

ДОСЬЕ «КП»

Георгий Базыкин закончил биофак МГУ им. Ломоносова, получил кандидатскую степень (PhD) в Принстонском университете (Нью-Джерси, США). Работал за рубежом, сейчас является профессором Центра наук о жизни Сколтеха и руководит лабораторией молекулярной эволюции Института проблем передачи информации (ИППИ РАН).

ИСКУССТВЕННАЯ БАКТЕРИЯ УЖЕ ЕСТЬ. А ВИРУС?

В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как впервые в истории человечества ученые создали в лаборатории геном живого организма - бактерии. Ее назвали Синтия, а творцами выступила команда исследователей во главе с американским генетиком, биотехнологом и одним из руководителей проекта по расшифровке генома человека Крейгом Вентером. Сейчас появились конспирологические версии: мол, новый коронавирус тоже создан в лаборатории. Ученые опровергают: в данном случае - точно нет. Но вопросы остаются.

Эволюционный биолог Георгий БазыкинФото: Личный архив

- Георгий, поясните как эволюционный биолог: раз бактерию успешно сконструировали, то в принципе вирус синтезировать можно? Сейчас или в обозримом будущем?

- В принципе синтезировать вирусный геном можно. Но геном коронавируса, вызывающего COVID-2019, очень похож на многие вирусы, которые мы видели раньше. И в природе – у летучих мышей и других зверей, и у людей: он довольно близок к вирусу, вызвавшему в 2002-2003 годах атипичную пневмонию (SARS). Его даже так и назвали официально: SARS-CoV-2. Изучая геном этого вируса, мы не видим следов преднамеренного изменения – только следы естественной эволюции.

К тому же синтезировать вирус с нуля очень дорого и долго. Именно поэтому так важно получить образец коронавируса для создания вакцины. Хотя у нас есть полная последовательность генома этого вируса (ей Китай поделился со всем миром еще в январе. - Авт.), нельзя взять генетические данные, быстро синтезировать вирус, размножить в клеточной культуре и сделать вакцину. Теоретически это осуществимо, но фактически крайне сложно.

Коронавирус останется с людьми навсегдаФото: REUTERS

«ПРИШЕЛЕЦ» ОСТАНЕТСЯ С НАМИ НАВСЕГДА?

- Давайте поближе рассмотрим врага. Вирус, вызывающий COVID-2019, относится к группе РНК-вирусов, а есть еще ДНК-вирусы. В чем их отличие и почему это важно для нас?

- Вирусы делятся на две большие группы в зависимости от того, какую молекулу они используют в качестве носителя своей генетической информации. РНК-вирусы известны тем, что это самые быстромутирующие (изменяющиеся) биологические объекты из всех известных человечеству. К ним относится грипп, ВИЧ и новый коронавирус.

Скорость мутирования коронавируса COVID-2019 сходна с вирусом гриппа. Это значит, что когда у нас будет вакцина от коронавируса, то, может быть, ее нужно будет периодически обновлять - так же, как с гриппом. Потому что она станет устаревать, если новый коронавирус станет эндемичным в человеческой популяции.

- То есть, если «пришелец» приспособится к постоянному проживанию среди людей? А от чего зависит, случится ли это?

- Если сейчас удастся погасить все вспышки и коронавирус заново не перепрыгнет в людей от животных, то эндемичным он не станет.

Скорость мутирования коронавируса COVID-2019 сходна с вирусом гриппаФото: REUTERS

Но один из сценариев, который представляется мне реалистичным, выглядит так. Если смертность от коронавируса COVID-2019 сейчас измерена правильно и окажется относительно невысока, то его судьба может стать похожей на свиной грипп. Помните, в 2009-м была вспышка? Вначале она всех тоже очень испугала. Болезнь быстро распространялась, и по первым данным казалось, что свиной грипп вызывает очень высокую смертность. Потом выяснилось, что показатели ниже. Большинство заболевших выживает, и вирус тоже остается с нами. Сейчас тот самый свиной грипп, пандемический штамм 2009 года, распространился по всему миру и входит в число штаммов сезонного гриппа, с которым мы встречаемся каждый год. Он включается в обычную вакцину от гриппа, которой мы прививаемся ежегодно. Вполне вероятно, что-то похожее случится с новым коронавирусом.

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ЗАРАЗНОСТЬ ИНФЕКЦИИ В КИТАЕ И РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ

- Если продолжать аналогию со свиным гриппом, то в 2009-м была именно пандемия, огромное число больных по всему миру, погибли более 200 тысяч человек. Какой прогноз заболеваемости коронавирусом вам, как ученому-биоинформатику, кажется наиболее реалистичным?

- Мы, как ученые, не даем прогнозы. А строим модели. Есть два основных способа. Первый - математическая модель для числа случаев заболевания. В ее основе лежит показатель того, сколько новых людей заражает один больной человек. Если это число больше единицы, то инфекция будет нарастать и распространяться до тех пор, пока подавляющая часть населения не переболеет и не получит иммунную защиту.

- Китай сообщает, что один больной заражает в среднем от двух до трех человек.

- Да, это не самый высокий показатель (см. ниже «Будь в курсе». - Ред.). Подчеркну: это число ничего не говорит о том, насколько болезнь будет смертельной. Оно может показать, как будет распространяться инфекция, причем на самых ранних этапах вспышки, до того, как были приняты какие-либо меры.

- Понятно. Именно поэтому так пугающе выглядят модели, построенные британскими экспертами. Там речь идет о сотнях тысяч человек. Но ведь весь мир принимает меры, чтобы помешать распространению коронавируса. Можно, зная это, более точно предсказать масштабы дальнейшего распространения коронавируса?

- На самом деле учитывать в модели все эти меры очень сложно. Скажем, сейчас пассажиропоток из Китая в Россию снизился, но все равно самолеты летают. Произошло ли снижение в два раза, в 10 раз или в 100 раз - это совершенно разные условия для определения вероятности, перебросится ли инфекция в Россию. Более тонкие вещи моделировать еще труднее. Если вы вводите карантин в школах, скорость передачи вируса, разумеется, снизится. А насколько? В Китае это может быть одна история, в России - совершенно другая. В разных странах разный менталитет, сплоченность людей, устройство общественного транспорта и т. д.

Но в любом случае польза математических моделей в том, что они показывают нам спектр возможностей. Дают картину, к которой в принципе нужно быть готовыми.

Если смертность от коронавируса COVID-2019 сейчас измерена правильно и окажется относительно невысока, то его судьба может стать похожей на свиной гриппФото: REUTERS

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БУДЬ В КУРСЕ

Степень заразности вирусов

Ученые определяют эту цифру исходя из того, сколько здоровых человек заражает один больной.

Коронавирус COVID-2019 - 2,2 (то есть 5 больных способны заразить 11 здоровых)

Сезонный грипп - 1,5

Риновирусы (возбудители простуд) - 6

Корь (если не было прививки) - 12 - 18

НА ВЕТВЯХ ЭВОЛЮЦИОННОГО ДЕРЕВА

- Второй способ (определить скорость распространения инфекции. - Ред.) - молекулярная эпидемиология, - продолжает Георгий Базыкин. - Это наука совсем новая. Если у вас есть последовательности генома сходных вирусов, то, сравнивая эти генетические данные друг с другом, можно построить эволюционное дерево. Его ветви своей длиной будут отражать текущее состояние - рост или замедление вспышки инфекции. Затем мы применяем математические методы, которые позволяют на основе информации о форме эволюционного дерева оценивать, в частности, скорость распространения вируса среди людей.

Китай сообщает, что один больной заражает в среднем от двух до трех человекФото: EAST NEWS

- И что говорит о коронавирусе эта модель?

- По первым результатам получается примерно то же, что и по скорости роста числа инфекций: 2 - 3 инфицированных на одного больного. Для более точного построения эволюционного дерева нам не хватает данных из Китая. Коронавирус мутирует, нужны новые последовательности генома, а КНР сейчас просто не до того, чтобы выкладывать эту информацию в общедоступные базы. Видимо, придется подождать.

- Вы сказали, что вирус мутирует. То есть, у вновь заболевающих он уже не совсем тот, что у первых? Получается, для создания вакцины уже нельзя использовать образцы вируса, выделенные у пациентов в начале вспышки?

- Любые биологические объекты мутируют все время, и коронавирус COVID-2019 не исключение. Когда мы строим эволюционные деревья, то как раз используем тот факт, что штаммы одного и того же вируса у разных людей отличаются друг от друга. Так происходит именно в результате мутации. Кстати, при построении эволюционных деревьев можно прослеживать пути передачи вируса. Например, первые пациенты во Франции имели очень близкие варианты коронавируса. Это было дополнительным свидетельством, что уже не все случаи привозятся из КНР — инфекция передается и в Европе.

В целом сейчас у среднего пациента последовательность генома коронавируса отличается от той, которая заразила первого пациента в Ухане, примерно на две сотые процента. Это совсем небольшое отличие. Мы не знаем, меняют ли эти мутации «поведение» вируса. Возможно, они вообще не важны. Скорее всего, люди, переболевшие исходным вариантом, не будут вновь заражаться этим слегка измененным вирусом. И такое небольшое число мутаций, скорее всего, не должно помешать созданию вакцины, если в ее основе будут образцы вируса от первых заболевших. Подчеркну: об этом можно говорить, исходя из данных, которые мы имеем именно на сегодня.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему у нас всего двое больных?

С тех пор, как коронавирус выбрался за пределы Китая, в зарубежных странах растет число заболевших. В Германии, Австрии, Франции количество случаев перевалило десяток, в США - больше двух десятков. В России же, граничащей с КНР, по-прежнему сообщается всего о двух случаях завоза новой инфекции (по данным на момент подготовки этого интервью).

- Георгий, вам не кажется, что эти цифры не реалистичны?

- На самом деле поток людей в тех местах, где мы граничим с Китаем, не такой высокий. По-видимому, большинство людей из КНР всё же прилетало рейсами Москва - Пекин. В этом смысле Россия похожа на Канаду, США или Англию.

С тех пор, как коронавирус выбрался за пределы Китая, в зарубежных странах растет число заболевшиФото: EAST NEWS

- Но у нас зарегистрировано гораздо меньше больных, чем в этих странах.

- У нас и пассажиропоток меньше. Из Уханя в Москву было всего три прямых рейса в неделю, когда аэропорт там был открыт. А, например, в Таиланд — более пятидесяти.

С другой стороны, я совершенно не исключаю, что по Москве и другим городам ходят люди с незафиксированными случаями коронавирусной инфекции. Есть ведь бессимптомные или малосимптомные больные. Их по прилете не заметит никакой тепловизор. Хотя и степень заразности до появления симптомов болезни по-прежнему под большим вопросом.

Продолжение следует. В каких случаях восприимчивость к вирусам может зависеть от генетики человека и работает ли это правило в ситуации с новым коронавирусом; как и почему возбудители инфекций перескакивают от животных к людям и наоборот, а также почему большинство опасных вирусов приходят из тропического пояса. Читайте об этом во 2-й части интервью с Георгием Базыкиным в ближайшее время на kp.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

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