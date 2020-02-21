2020-02-21T18:14:54+03:00
Общество

Вычисляя паразитов

Тина Канделаки анализирует неожиданную реакцию президента США Дональда Трампа на итоги "Оскара"
Тина КАНДЕЛАКИгенеральный продюсер "Матч ТВ"
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Тина Канделаки анализирует неожиданную реакцию президента США Дональда Трампа на итоги "Оскара"Тина Канделаки анализирует неожиданную реакцию президента США Дональда Трампа на итоги "Оскара"Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Президент США и наиболее вероятный кандидат на выборах 2020 от Республиканской партии Дональд Трамп приехал с агитационным визитом в Колорадо и лихо прошелся по последней церемонии «Оскар».

Южнокорейские «Паразиты» — это очень плохой выбор. У нас столько проблем в торговле с этой страной, а киноакадемия дает им приз за лучший фильм, — отметил Трамп.

Лично я убеждена, что президент США «Паразитов» не видел. Его высказывание по духу больше похоже на выпад в адрес Бориса Пастернака: «Не смотрел, но осуждаю». В конце концов, статус самого Трампа — миллиардера и нувориша — отводит ему ту самую неблаговидную роль хозяина богатого семейства, который на дух не переносит бедноты.

Трамп голосует за «Унесенных ветром» и «Бульвар Сансет». Это действительно блестящие фильмы, которые, впрочем, имеют мало общего с современными проблемами. Патриотизм — это прекрасно, и американцы в принципе очень патриотичный народ. Но если «Паразиты» попадают в цель, значит, социальное расслоение на ультрабогатых и всех остальных становится у них все сильнее. Вот мы и видим подспудный протест общества в виде вручения золотой статуэтки фильму на эту тему. А корейский он или польский — дело третье.

«Оскар» — не государственная премия, так что кроме признания на американской земле режиссеру Пон Чжун Хо статуэтка никаких денег не принесла. А то ведь можно было бы наложить на него и на всех, кто решится работать с режиссером в будущем, финансовые санкции. И это было бы очень в духе нынешней американской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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