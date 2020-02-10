Почему "Паразиты" получили "Оскара"

Южнокорейский фильм "Паразиты" взял главный "Оскар", получив звание лучшего фильма года. Постановщик фильма Пон Джун-хо получил приз еще и как лучший режиссер.

Критики бьют в бубны с криком "я вам говорил". Некоторые особо ушлые граждане, возомнив себя блогером Софьей Багдасаровой, принялся на пальцах объяснять, почему "Паразиты" - это гениально. Согласно одной из точек зрения, это произошло потому, что в каждом кадре, режиссер показал границу, разделяющую мир богатых и мир бедных.

Паразиты Русский трейлер (2019).

С ума сойти от такой проницательности.

Перед нами почти тарантиновский микс из каннских хитов прошлых лет. Среди которых - "Магазинные воришки" и "Белый квадрат". Мысль фильма, вроде бы, понятна: "паразитами" показаны абсолютно все действующие лица. Это и богачи живущие за счет бедняков, равно как и бедняки, живущие за счет богачей.

Но, пожалуй, это все, что можно сказать определенно. Чем больше рецензий написано, тем очевиднее, что кино так и осталось закрытым ларчиком. Не все аллюзии прочитаны, не все детали поняты. И, более того, абсолютно не в обиду, но очевидно, что европейский зритель видит в "Паразитах" нечто большее, чем наш. Не зря во время каннской премьеры зрители встали и пятнадцать минут аплодировали. После российской премьеры, зал выходил в недоумении. А тот самый критик, который сегодня заявляет "я же говорил", первым поинтересовался на весь зал ехидным голосом: "ну что, стоило каннской овации?", подразумевая, фу, какая чушь, нет, не стоило.

Итак, корейский режиссер рассказал о столкновении богачей и бедняков. Нам показаны две зеркально похожие друг на друга семьи. Богачи Паки живут на холме, в доме-шедевре великого архитектора. Бедняки Кимы ютятся в подвале и в их окна ссут алкаши.

За исключением того, что одни богатые, а другие - бедные, кажется, что семьи больше ничем не отличаются. Богачи Паки глуповаты, преклоняются перед Америкой, в них нет ни особо культуры, ни благородства. Бедняки Кимы - хитрые, но такие же ограниченные люди. В их доме подвале унитаз возведен на пьедестал. И это не просто вынужденная мера, поскольку дом находится ниже уровня коммуникаций. Это еще и остроумная метафора, говорящая о жизненных установок семьи.

Постер южнокорейской картины "Паразиты".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два мира никогда бы не пересеклись, если бы не хитрый трикстер Ки Ву.

Молодой человек из бедной семьи, получает возможность побыть учителем английского для девочки-богачихи. Попав во дворец, Ки Ву помогает своей семье занять место прежней прислуги. Отец становится водителем. Сестра - арт-терапевтом. Мать - экономкой.

Чтобы обман не был раскрыт, Кимы делают вид, будто они никакие не родственники. И все бы ничего, если бы не запах, который улавливает и хозяин дома, и его маленький сын. Паки и сами не могут сформулировать, чем пахнет. Это чужой и незнакомый для них запах - бедности, дешевого порошка, подвала и сточной канавы за окном.

Кажется, глава дома, господин Пак, не единожды догадывается о происходящем. Но каждый раз, когда разгадка близка, он сознательно отступает. Главная фишка кино кроется в философских установках каждого члена семей. Для Пака, например, этой установкой является "граница". Он постоянно твердит, что границы нарушать нельзя. И, очевидно, прав. Ведь соблюдение границ - важное условие равновесного сосуществования двух миров. Как в известном восточном стихотворении про ночную дорогу: текут белые огни, текут красные огни, но им нельзя пересечься. Иначе - быть беде.

Случившийся однажды сильный дождь размывает воображаемую преграду. Квартал Кимов превращается в гротескное подобие Венеции, где шлепанцы и одежда несутся по улицам. Бедняки, по пояс в воде, вытаскивают вещи из подвалов. Тем временем богачи Паки устраивают завтрак на траве, приглашая туда Кимов. С этого момента, неожиданно для зрителя, кино перестает быть социальный комедией и превращается в кровавую мясорубку. А из подвала хайтековского особняка неожиданно вылезают и другие приживалки.

"Паразиты" принесли режиссеру Пон Джун-хо "Золотую ветвь" Каннов, "Золотой глобус" и двух "Оскаров".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В принципе, о проблеме выживания мелких аферистов мы уже совсем недавно смотрели в "Магазинных воришках" Хирокадзу Корээды. Несравненно больший успех "Паразитов" кто-то сравнивает с тем, что корейцу удалось показать кривое зеркало для европейскому мира. Кто-то из критиков видит в кино остроумное высмеивание провальной попытки импичмента Трампу. Другие радуются, что социальное неравенство показано иначе, чем всегда: бедных в этом фильме совсем не жалко. Третьи не без основания считают, что все дело в том, что голливудское давно приелось и миру хочется экзотики иных миров.

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