Почему отложили идею введения прогрессивного «налога на богатых»

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью заявил, что ближайшие годы прогрессивную шкалу НДФЛ в России вводить не будут.

- В обществе, конечно, давно назрел запрос на социальную справедливость. 13% платит человек, который получает минимальную заработную плату, и тот, кто получает 12 млн руб. в год. Справедливо это или нет? Наверное, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить. Но это сегодня так и есть, потому что люди с большими доходами имеют более комфортное жилье, ездят на дорогих автомобилях, а ставка на имущество у нас прогрессивная. Но мы до 2024 года не меняем ставки по налогам. А к 2024 году рассмотрим предложения, - цитирует министра «РБК».

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов, по просьбе «Комсомолки» объяснил, почему идею «налога на богатых» отложили на 4 года.

- В Минфине давно выработана позиция о том, что введение прогрессивного налога приведет к тому, что богатые будут бежать из российской налоговой юрисдикции. Это спорный вопрос, - говорит Сафонов. - Сейчас многие страны под давлением внешних обстоятельств начинают закручивать гайки. К примеру, в США. Гражданам позволяют зарабатывать деньги в другой стране, уплачивать там налоги, но если тот налог ниже, чем налог в США, то их граждане должны доплачивать разницу. Так они борются, чтобы граждане не «утекали» в «налоговые гавани» и не терялись источники доходов в бюджет. Нам ничего не мешает действовать по той же схеме.

По словам профессора, есть и второй аргумент: будет затронута слишком маленькая часть граждан, это не даст большого экономического эффекта, но, например, увеличатся административные расходы.

По мнению Сафонова, в будущем возможно введение прогрессивного налога, с учетом трех постулатов.

1. Все доходы на уровне прожиточного минимума должны освобождаться от любого налогообложения.

2. Нельзя повышать налог на доходы граждан с зарплатой, например, в 150 тысяч рублей. Задача любой страны для достижения социальной стабильности — формировать средний класс, утверждает эксперт. В России это люди с доходом от 100 до 300 тысяч рублей. Нужно быть очень осторожными с ухудшением условий для этой категории.

3. На доходы свыше миллиона рублей ставка должна быть 20-25%.