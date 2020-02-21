Папа, ты лучший!

Нашего папу зовут Миша.

Он самый лучший папа на свете.

Мы его очень любим.

Ярослав и Владимир Максимовы, 4 года.

Ярослав и Владимир Максимовы поздравляют папу Мишу.

Ярослав и Владимир Максимовы поздравляют папу Мишу.

Поздравляю с праздником своего папу. Его зовут Юра.

Он работает водителем. И еще он пчеловод. Я люблю папу за то, что он веселый, красивый и самый замечательный на свете.

Вика О. 5 лет

Портрет папы Юры.

Моего папу зовут Владимир Андреевич, он работает топ-менеджером, мне нравится когда он мне и моей сестре покупает игрушки. Он купил нам собаку, чтобы она охраняла наш дом. У нашей собаки порода лабродор, ей 4 месяца. А папа хотел овчарку и передумал, потому что овчарка не будет любить детей. Для собаки он сделал вольер и домик. Он кормит и дрессирует собаку. Собаку зовут Ронда Сноу Дей. Сноу дей означает снежный день. Ронда белого цвета и она любит снег. Её привезли из города Липецк.

Меня зовут Диана, мне 7 лет, учусь в 1 а классе.

Папа Дианы Владимир Андреевич.