2020-02-21T19:23:27+03:00
Дом. Семья

Папа, ты лучший!

Накануне 23 февраля ежик Ерошка предложил ребятам нарисовать рисунки, чтобы поздравить своих любимых пап с Днем защитника Отечества. Юные художники постарались от души
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Не забудьте поздравить своих родных защитниковНе забудьте поздравить своих родных защитниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нашего папу зовут Миша.

Он самый лучший папа на свете.

Мы его очень любим.

Ярослав и Владимир Максимовы, 4 года.

Ярослав и Владимир Максимовы поздравляют папу Мишу.

Ярослав и Владимир Максимовы поздравляют папу Мишу.

Ярослав и Владимир Максимовы поздравляют папу Мишу.

Ярослав и Владимир Максимовы поздравляют папу Мишу.

Поздравляю с праздником своего папу. Его зовут Юра.

Он работает водителем. И еще он пчеловод. Я люблю папу за то, что он веселый, красивый и самый замечательный на свете.

Вика О. 5 лет

Портрет папы Юры.

Портрет папы Юры.

Моего папу зовут Владимир Андреевич, он работает топ-менеджером, мне нравится когда он мне и моей сестре покупает игрушки. Он купил нам собаку, чтобы она охраняла наш дом. У нашей собаки порода лабродор, ей 4 месяца. А папа хотел овчарку и передумал, потому что овчарка не будет любить детей. Для собаки он сделал вольер и домик. Он кормит и дрессирует собаку. Собаку зовут Ронда Сноу Дей. Сноу дей означает снежный день. Ронда белого цвета и она любит снег. Её привезли из города Липецк.

Меня зовут Диана, мне 7 лет, учусь в 1 а классе.

Папа Дианы Владимир Андреевич.

Папа Дианы Владимир Андреевич.

Ронда.

Ронда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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