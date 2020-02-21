Папа, ты лучший!
Нашего папу зовут Миша.
Он самый лучший папа на свете.
Мы его очень любим.
Ярослав и Владимир Максимовы, 4 года.
Ярослав и Владимир Максимовы поздравляют папу Мишу.
Ярослав и Владимир Максимовы поздравляют папу Мишу.
Поздравляю с праздником своего папу. Его зовут Юра.
Он работает водителем. И еще он пчеловод. Я люблю папу за то, что он веселый, красивый и самый замечательный на свете.
Вика О. 5 лет
Портрет папы Юры.
Моего папу зовут Владимир Андреевич, он работает топ-менеджером, мне нравится когда он мне и моей сестре покупает игрушки. Он купил нам собаку, чтобы она охраняла наш дом. У нашей собаки порода лабродор, ей 4 месяца. А папа хотел овчарку и передумал, потому что овчарка не будет любить детей. Для собаки он сделал вольер и домик. Он кормит и дрессирует собаку. Собаку зовут Ронда Сноу Дей. Сноу дей означает снежный день. Ронда белого цвета и она любит снег. Её привезли из города Липецк.
Меня зовут Диана, мне 7 лет, учусь в 1 а классе.
Папа Дианы Владимир Андреевич.
Ронда.
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