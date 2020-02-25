Откровения радиоведущих: подъем в пять утра, днем бежим на вторую работу, семью видим в выходные

Светлана и Александр — новички в радиорубке «Комсомолки», но в мире FM — известные люди. Рассказываем, как живут звезды радио. Спойлер: они такие же, как мы!

КАК ПРОБИТЬСЯ НА РАДИО

Рассказывает Светлана Молодцова

Родилась в Белгороде. Пели «Кино», «Алису», «Чижа» во дворе под гитару. Окончила школу искусств, пошла преподавать вокал детям.

В 19 лет попала на радио. Взяли выпускающим редактором: за эфиром собирала программы. Вскоре объявили кастинг - читать новости. Пошла на пробы и провалилась! Режиссер сказал, что у меня неправильно идет звук — он попадает в нос. «Вы на радио не будете работать никогда!» — сказал он мне.

— Такое было в жизни каждого радийщика, — сочувственно кивает Алехин.

Точно знаем, что Света родом из Белгорода. Судя по фото, была отличницей.Фото: Личный архив

В стране только появился FM-диапазон. Тогда на радио зарождалась субкультура. Работали самые нестандартные люди с горящими сердцами. Быть частью нового было дико модно.

Несли свободу слова, ставили новую музыку. Если в Москве вышла пластинка, в Белгород она попадала через месяц.

Но хотелось двигаться дальше. В столице было безумно страшно. Поэтому присмотрела Сочи. Местные говорят с характерным южным говором, может, поэтому людей не хватало?

В 25 лет я приехала в Москву и не могла устроиться. Связей никаких не было. Рассылала CD-диски с портфолио, но никто не звонил. И я устроилась работать в бутик мужской одежды. С тех пор умею филигранно складывать мужские рубашки. Тогда я такой работы стеснялась, а сейчас понимаю, что любой труд прекрасен.

Наконец меня позвали на новую радиостанцию — вести утреннее шоу. Никто из нас этого тогда не делал, и мы несколько месяцев готовили концепцию. Сначала вели ночные эфиры — ради теста, чтобы не отпугнуть слушателя.

Под конец 2019 года я поняла, что хочу эксперимента в жизни, встряски! Дамы обычно открывают шоурум или пускаются в мелкий бизнес. А я выбрала «Комсомолку»!

Рассказывает Александр Алехин

Родился в Нижнем Новгороде, который тогда назывался Горький.

Был в шаге от того, чтобы меня назвали Пашей. Регистрировать имя пошел отец. И вдруг по радио прозвучало «Александр». И почему-то он решил так меня записать. Фатум! Мое имя родилось с помощью радиоприемника.

Когда я подрос, каждый день в шесть утра я вставал перед проводным приемником и пел гимн Союза. Хотел вырасти и поехать петь гимн в Москву.

Саше нравится, что со слушателями у него общее прошлое - Советский Союз.Фото: Личный архив

Учиться пошел в Институт водного транспорта. Мой друг работал звукорежиссером, и в 19 лет я напросился к нему. Он привел меня, и редактор предложил записать анонс концерта группы «Крематорий». Через 15 секунд у меня отобрали текст со словами: «Извини старик, ты профнепригоден. С таким голосом просто убей себя».

Тогда попросился помощником звукорежиссера. В штат не взяли, но разрешили наблюдать. Я помогал, а параллельно познакомился с сотрудником, который помог поставить голос.

Через полгода мне заплатили за первый записанный ролик. Так я начал работать диктором, а затем стал полноценным ведущим.

В это время мой наставник уехал в Москву и пообещал дистанционно готовить меня к столице. Я отправлял ему свои эфиры, он расшифровывал и выделял в тексте проблемные места. Нужно было научиться высказывать мысль лаконично, с максимальной концентрацией смысла.

Два года потребовалось, чтобы в ответном письме он написал: теперь твой эфир готов.

Саше пришлось долго работать над собой, прежде чем стать профессиональным ведущим.Фото: Личный архив

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Рассказывает Света

Я обожаю скорость, в юности постоянно ездила погонять на трек. До сих пор приезжаю посмотреть тест-драйвы новинок. Гоняла на картинге до того, что мышцы рук сводило. Приходилось уколы ставить, чтобы спазм прошел. Любовь к скорости сыграла злую шутку и помогла встретить любовь.

Света прислала это фото и сообщила, что её муж - банкир. Верим!Фото: Личный архив

За городом нравилось испытывать авто — до скольки сможет разогнаться. Вы только не думайте — я не лихачу! Только на пустых участках гоняла, где ни машин, ни людей. Разогналась я и вижу ДПС. Взмах шеста, разговор с инспектором: «Превысили, 230 км/час!»

После этого прав лишили. В соцсетях я поделилась бедой и один из друзей дал советы: как сделать так, чтобы срок лишения был минимальным. А заодно промыл мозги, что гонять не стоит. После этого у нас закрутился роман. Сыграли свадьбу, растим дочку Полину — ей пять лет.

Супруг работает в банке. Наши графики редко совпадают. Часто встречаемся лишь вечером перекинуться парой слов и лечь спать.

Дочь знает, где я работаю, и слушает. Она выучила все музыкальные заставки и поет их дома. А вот музыка наша ей, само собой, незнакома, и она очень удивляется песням.

Дочка Светланы Молодцовой выучила все музыкальные заставки и поет их дома!Фото: Личный архив

Рассказывает Саша

Буду краток: жена — 17 лет вместе, дочь восьмилетняя, кот-дебил. Все выходные проводим вместе.

МАГИЯ ЭФИРА

Рассказывает Света

Про радио «КП» слышала давно — интересно было, что делают сильные конкуренты. Было непривычно: на развлекательных станциях на разговор ведущих отводится секунд 40. А тут эфирного времени больше, и я сначала боялась!

Последние 13 лет я встаю в пять утра. Ну как — завожу пять будильников, с каким-нибудь из них поднимаюсь. На студию в «Комсомолку» приезжаю в 6:00. Эфир стартует в 7:00, и час до этого — самое классное время.

В коридорах никого нет. Кругом мягкий полумрак. Мы сидим в студии с чашкой кофе и готовимся к шоу.

Самый кайф для ведущих - с 6 до 7 утра. Когда на работе никого нет и никто не мешает готовиться к шоу.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Как-то нужно было прочитать бранное стихотворение Есенина. Хоть там и без мата, но не могу я такого в эфире сказать! Приходится Саше отдуваться.

После программы выходишь, а вокруг люди пришли на работу, и все разговаривают! Так и тянет спросить: зачем вы говорите? Это же столько сил!

Многие ведущие спят после утренних эфиров — хотя бы час. Но у меня не получается. Мы делаем новый проект, и хочется сосредоточиться на нем.

После «КП» я еду дальше по делам. Несколько раз в неделю преподаю в школе радиоведущих. Мне многого в этой жизни хочется, и для этого надо работать. Я мечтала построить дом родителям. И мы с мужем накопили и сделали это. Теперь это наше семейное гнездо в родном Белгороде.

Рассказывает Саша

Долго отработал на развлекательном радио и задался вопросом: как долго я буду еще интересен аудитории? Постоянно надо чему-то учится, чтобы мозг оставался гибким. Поэтому предложение попробовать себя на «Комсомольской правде» я принял за счастье.

Над нашей программой работают очень много людей. Отбирают темы для обсуждения. Мы их изучаем, выбираем самые-самые, о которых хотим рассказать этим утром. Никаких заготовленных текстов.

После эфира я еду на вторую работу. Продюсирую шоу на другом радио. На радио существует профессиональная ревность. Работать в других местах не запрещают, но есть негласные правила: на другую волну с таким же форматом не ходи. Поэтому на «КП» меня отпустили.

Александр Алехин все выходные проводит вместе с семьей.Фото: Личный архив

ПОЧЕМУ ИМЕННО РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Рассказывает Света

Громко звучит, но чувствую, что могу прикоснуться к великому. За «Комсомолкой» история, это целая страна. У нас было общее прошлое, а теперь мы хотим сделать общее настоящее.

А еще это одна из радиостанций, где человек у микрофона остается личностью. Везде говорят, что не нужно говорить ничего от себя, а у нас наоборот запрос на характер. И это круто, это дерзко!

Рассказывает Саша

Бренд, который не нужно объяснять людям. Все его знают. И эта сила привлекает. Я иду по коридору и вижу — висит первый выпуск газеты. Это 1925 год, тогда даже бабушка моя не родилась, а газета была! Мне нравится, что мы с нашим слушателем росли в одном дворе под названием Советский Союз.

КСТАТИ

Вы можете услышать утреннее шоу «Свежие лица», которое ведут Светлана Молодцова и Александр Алехин ежедневно с 7 до 10 по московскому времени на нашем сайте radiokp.ru, на частоте 97,2FM в Москве или в наших фирменных приложениях для iOs и Android.

В любое другое удобное для вас время вы можете услышать их в архиве программы по ссылке.