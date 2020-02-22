«Что мне жабу комментировать»: Иосиф Пригожин ответил на выпады Кати Гордон

Говорят, шоу-бизнес – клубок целующихся змей, но когда и шоу, и бизнес смешивается с политикой - вообще тушите свет. Стоило певице Валерии объявить о создании партии «Сильные женщины» и намерении баллотироваться в Госдуму в 2021 году, чтобы защищать жертв домашнего насилия, среди коллег с политическими амбициями пошла волна. Сначала Шнуров в стихах заявил, что не стать ему «членом сильных женщин», а теперь подключилась и Катя Гордон - певица-юрист, которую в последнее время чаще называют адвокатом Алёны Водонаевой.

- Валерия - человек, который не способен объединять. Помню, как-то поверив в ее личную историю с побоями, звонила и плакала... более безучастного человека я не встречала, - написала в своём Инстаграме Гордон. - Не знаю ничего про гражданскую позицию Валерии. Знаю песню «часики». Вы не задумывались, почему Валерия не торкает?! Ну просто вообще не вызывает сильных эмоций? Вечный хорошист. Чисто поющий, нормально выглядящий. И это за ее спиной говорит весь шоу-бизнес, я говорю в лицо! Да просто потому что в Валерии нет ни гениальности, ни смелости.

По словам адвоката, Валерия - это не человек с позицией, а артист продюсера Пригожина, который решил, что «пора жене спродюсировать партию».

- Только, ребят, это все так же лживо, как ваши ролики про борьбу с насилием. Перед тем как делать «женскую партию», стоило бы реально запариться реальной жизнью женщин России, - заявила Катя Гордон.

«Комсомолка» дозвонилась Иосифу Пригожину с просьбой прокомментировать эти выпады.

- Да что мне жабу комментировать? - ответил продюсер. - Это банальная женская обида и ревность к успешному человеку. Когда несколько лет назад Катя Гордон разводилась с Сергеем Жориным, которого мы знаем близко и только с положительной стороны, она мне звонила с просьбой, чтобы Лера ей помогла. Хотя они даже не были знакомы, ни разу в глаза не виделись! Я был категорически против, зная истеричный характер Кати. Да и не похожа она на жертву домашнего насилия, в случае с Жориным уж точно. Валерия всю жизнь живет под своим именем и фамилией, ей никто не помогал, а Гордон взяла фамилию известного человека, думая тем самым прославиться. Забудут Валерию или она останется в истории – поживем-увидим. Но Кате далеко до Ванги, пока она мечется между адвокатурой и пением, кто она вообще по профессии? Думаю, такая реакция – из-за того, что ее не позвали, или у нее были свои планы на этот счет.

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