Джонни Депп, Владимир Соловьев и другие берлинские столкновения

«Минамата» (Minamata) - благородный жест Джонни Деппа, как и все приличные люди, озабоченного судьбой нашей затухающей цивилизации. Фильм Эндрю Левитаса вдохновлен мало кому известной историей, произошедшей в 1970-е годы, но как нельзя более релевантной нашим временам, когда мир неудержимо скатывается в климатический апокалипсис по причине индустриальной деятельности человека. Депп играет фотографа знаменитого журнала Life Юджина Смита, по просьбе японцев отправившегося на их несчастную родину и открывшего миру глаза на страшные вещи, происходящие в деревне Минамата. Завод по производству химикатов в течение 15 лет сбрасывал отходы в окрестную реку, и большинство жителей деревни либо умерли, либо пребывали в страшных мучениях, навсегда отравленные смертоносным меркурием. Выдающийся фотограф в исполнении Деппа (ему приклеили бороду, но не смогли сильно обезобразить) - и сам не простой пациент, его сознание искорёжено военным прошлым, о котором ему снятся кошмары и поэтому он не просыхает - практически как Джек Воробей. Но дело свое он знает - и вот уже весь мир содрогается вместе с ним. Причем до сих пор. Ибо корпоративные дельцы знают свое дело тоже на пятерку, и, будучи посланцами дьявола, обязательно превратят жизнь на Земле в Ад.

Фото: кадр из фильма «Мальмкрог»

Его всполохи можно почувствовать и в благополучных с виду окрестностях Берлинале. Главная приманка придуманной новым руководством фестиваля конкурсной секции Encounters (Столкновения) - эпический «Мальмкрог» (Malmkrog) румынского автора Кристи Пуйю, на сей раз потребовавшего от зрителя 3 часа 20 минут его, впрочем, и вправду никчемной жизни. Действие предыдущих работ Пуйю разворачивалось на румынской кухне, где десяток малоинтересных типовых людей вели типовые кухонные разговоры о политике, борщах и других столь же интересных предметах. Новая вещь, наконец-то, отказывается от непритязательных румынских локаций и из обшарпанных малогабаритных квартир переносит нас в эстетский европейский салон, в дворянское гнездо некоего космополита-философа Николая, собравшего под Рождество свой аристократический круг (политик, графиня и генеральша), чтобы обменяться с ними суждениями относительно войны и мира, жизни и смерти, греха и раскаяния, Христа и Антихриста, а также о том, что значит быть русским, что - европейцем, а что - прости Господи, русским европейцем. Заученные героическими актерами «диалоги» почерпнуты из трудов Владимира Соловьева (русского философа - не путать с российским пропагандистом, тоже вполне себе, кстати, русским европейцем). В них увязнет не одна птица, долетевшая до середины Мальмкрога. Эти диалоги, подразумевающие бесконечное чтение субтитров, были бы как-то переносимы если бы, как у маркиза де Сада, блеклые персонажи озвучивали их в момент занятия самым бесстыжим и извращенным развратом. Но нет. Хотя в садомазохизме Пуйю с его изысканными мизансценами и велеречивой философичностью тоже не откажешь: он работает в интересном перформативном жанре пытки, и знает в этом толк. Небольшое количество людей, до сих пор интересующихся высокохудожественным кино, действительно давно пора пытать электричеством, чем, собственно, и занимается румынский режиссер, испытывая на прочность их расшатанную нервную систему. И на том мульцумеск, что по-румынски значит «спасибо». В своем лучшем фильме «Смерть господина Лазареску» Пуйю сказал все, что имел и мог на тему и этой жизни, и этой смерти. И хоть больше сказать ему нечего, не молчать же теперь до самой встречи с господином Лазареску. Светлая, действительно, ему память.

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