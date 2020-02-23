"Цыганский король" Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC

Вечером 22 февраля в Лас-Вегасе, когда в Москве было утро 23 числа, прошел большой вечер бокса. Финалом которого стал матч-реванш между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. В декабре 2018 года эти два бойца встречались в первом поединке. Но по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья. И тогда было решено еще раз встретиться этим двум боксерам, дабы разыграть титул чемпиона мира среди профессионалов по версии WBC.

Официальные гонорары для обоих боксеров от Атлетической комиссии штата Невада - по 5 миллионов долларов каждому. Но гарантированные суммы из всех источников без учета процента от продаж платных трансляций - 30 миллионов каждому.

Платформа Тайсона Фьюри.Фото: REUTERS

Традиционно перед такими поединками спортсмены обмениваются коликими фразами. Причем, между боксерами было такое напряжение, что официально была запрещена дуэль взглядов. Боялись, что они подерутся. И на пресс-конференции Фьюри в адрес Уайлдера заявил едко:

- Уайлдер, ты третий в мире тяжеловес. Кто второй? Твоя мамочка. В первом бою против меня уже был один британский судья. Я счастлив, что теперь нет британского судьи. Атлетическая комиссия штат Невада подберет опытных ребят на это дело. Когда я побью Уайлдера, то закончу игру. Она будет завершена. Я выиграю каждый пояс, который только возможно выиграть: от второстепенного до крупного. Поэтому мне не нужно больше сражаться. Какой смысл? Что я от этого получу? Я буду счастливым человеком, буду просто жить нормальной жизнью. Хочу, чтобы меня оставили в покое.

В свою очередь Уайлдер сказал:

- В глубине своего сердца я ощущаю, что Фьюри заметно нервничает. Когда вы отправляете человека в такой тяжелый нокдаун – вы никогда этого не забудете. Ты никогда не забудешь, кто это сделал с тобой и как это сделали. Когда ты возвращается в ринг, чтобы снова это пережить, это определенно стрессовая ситуация и вы не можете спокойно спать по ночам.

По-своему крутой была интрига у боксерского поединка. Потому что два супертяжеловеса к прошлой встречи подошли непобежденными. Но в конце 2018 года была зафиксирована ничья. Так что Фьюри и Уайлдер подошли к второй личной встрече снова - не проиграв ни одной встречи. Интрига стала еще больше - кто первым подпортит свою статистику!

Выход на ринг у обоих боксеров был очень эффектным. Тайсон Фьюри по максимуму взял в эскплуатацию свое прозвище "Цыганский король". У него был отдельный трон, который "несли" (на самом деле это была движущаяся платформа) четыре красивые девушки. Не было только разве что коня у этого "цыгана".

Тайсон Фьюри по прозвищу "Цыганский король".Фото: REUTERS

А вот у Деонтея Уайлдера был черный костюм со светящимися красным и синим специальными элементами - чистой воды "Хищник" из фантастического фильма.

Костюм Деонтея Уайлдера перед выходом на ринг.Фото: REUTERS

В этом бою с первого же раунда Тайсон Фьюри всеми силами пытался добиться преимущества. И в третьем раунде британец дважды "ронял" своими мощными ударами Деонтея Уайлдера - американец, который выиграл 41 из 42 боев нокаутами, был шокирован таким развитием событий. И когда судья ударил в гонг после третьего раунда, то Уайлдер просто шатался из стороны в сторону. Перерыв был как раз вовремя для Деонтея. И дальше бой Фьюри повел с большим преимуществом - американец несколько раз падал на ринг. А иногда Уайлдера "вело" после того, как он сам наносил удар по сопернику.

И в седьмом раунде судья досрочно остановил бой, отдав победу техническим нокаутом Тайсону Фьюри.