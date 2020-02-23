Звёзды на юбилее Игоря Матвиенко: сияющая Валерия, Дайнеко без юбки и «Фабрика» - кандидат на «Евровидение»

Продюсер разменял седьмой десяток ещё в начале февраля, но широко отмечать не торопился - ждал подходящего случая. Он представился 22 февраля на концерте группы «Любэ». Для зрителей это стало сюрпризом: пришли послушать Расторгуева, а его песни (написанные Игорем Матвиенко) перепели Григорий Лепс, Валерия и Тамара Гвердцители, Александр Маршал. Вышли на сцену и подопечные продюсера - Виктория Дайнеко, группы «Корни», «Иванушки International» и «Фабрика». Кстати, последних сам юбиляр отметил особенно.

Григорий ЛепсФото: Иван МАКЕЕВ

- Почему на конкурс «Евровидение» все чаще отправляют фриков, просто троллинг какой-то, - пожаловался Матвиенко. - А я считаю, что от России в этом году просто обязана поехать группа «Фабрика». У них есть новый клип «Мама молодая», где девушка беременна, готовится стать матерью. И вот эти ценности нам надо прославлять. Не знаю, может, и родить на сцене удастся. Большое спасибо, если меня услышат на Первом канале.

На сцене девушки «фабричные»Фото: Иван МАКЕЕВ

Сами же девушки «фабричные», в состав которых в прошлом году вошла новая участница Мария Гончарук (жена телеведущего Дмитрия Хрусталева), видимо, были не в курсе этих планов и рассказывали журналистам о других событиях - на днях они снялись для обложки мужского журнала в откровенных образах.

- Наши мужья и бойфренды терпеливо одобряли, - призналась «фабрикантка» Саша Попова. - Но больше всего я беспокоилась, что же скажет папа. Заранее предупредила его, на что услышала в ответ: «О Боже, о Боже!». И вот вчера сестра принесла ему к 23 февраля тот самый журнал. Он мужественно пролистал и вынес вердикт: «Ну ничего, на пляже можно и не такое увидеть!».

Ещё одна смелая подопечная Матвиенко - выпускница «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко явилась на концерт в свободном пиджаке и высоких лаковых сапогах, зато без юбки. Чаще всего так выглядит Ольга Бузова - у нее сценические костюмы все сплошь купальники. Впрочем, Вике с ее фигурой хоть без юбки, хоть без штанов - может себе позволить.

Виктория Дайнеко явилась на концерт в свободном пиджаке и высоких лаковых сапогах, зато без юбкиФото: Иван МАКЕЕВ

Солисты «Иванушек» много хвалили своего наставника, отметив при этом, что Матвиенко бывает строг - может и отчитать. Так, недавно продюсер в интервью пожаловался, что Андрей Григорьев-Апполонов злоупотребляет спиртным - «больно смотреть, как он себя убивает».

«Иванушки International»Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ну пожурил и правильно сделал, - беспечно заметил Рыжий перед камерами. - Я его тоже журю, когда выпивает. А вообще, я хулиган, и остановить меня невозможно! Да и с холостяцкой жизнью завязывать не собираюсь - только недавно развёлся, ещё не нагулялся.

От певицы Валерии репортёры, конечно, жаждали подробностей политической карьеры. На днях она удивила публику, заявив, что пойдёт на выборы в Госдуму в 2021 году и даже создаст свою партию - «Сильные женщины».

ВалерияФото: Иван МАКЕЕВ

- Нет-нет, сегодня давайте об Игоре Матвиенко, а я потом соберу пресс-конференцию, - сразу предупредила журналистов Валерия. - А в целом, я ведь давно занимаюсь проблемой домашнего насилия, помогаю женщинам. Ещё в 2008 году я стала послом доброй воли Международной организации по вопросам миграции, боролась с торговлей людьми - это все очень близкие темы. Но почему-то никто этого не замечал!

Александр Маршал поддержал артистку, правда, признался, что сам в Думу не собирается.

Александр МаршалФото: Иван МАКЕЕВ

- Во-первых, я не знаю, что там делать, а кроме того, это уже стало притчей во языцех, - развёл руками певец. - Если артист или фигурист идёт в Думу, народ сразу злится: «Вот гад! Чего он там забыл? Чего он там сидит?». Но может, Валерия или Сергей Шнуров (лидер «Ленинграда» тоже заявил о желании баллотироваться в парламент. - Ред.) как-то сдвинут с мертвой точки ситуацию с пенсиями в стране? Потому что к старикам мы очень равнодушны. У меня, например, потрясающая пенсия в 12 тысяч - даже не знаю, что с ней делать. Это хорошо ещё, что у меня есть возможность работать и зарабатывать. А как бы я жил на 12 тысяч, не знаю. С этим реально надо что-то делать - не для артистов, а для обычных людей.

Игорь Матвиенко и Николай РасторгуевФото: Иван МАКЕЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762469" frameborder="0"></iframe> Матвиенко отправил «Фабрику» на Евровидение.Алена МАРТЫНОВА

КСТАТИ

Топ-10 хитов Игоря Матвиенко

«Конь», группа «Любэ»

«Тучи», «Иванушки International»

«Девчонка-девчоночка», Женя Белоусов

«Ты неси меня река», «Любэ»

«Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Белый орел»

«Отчего так в России берёзы шумят», «Любэ»

«Кукла», Иванушки

«Прорвёмся, опера», «Любэ»

«Трамвай-пятёрочка», «Любэ»

«Не виноватая я», «Фабрика»