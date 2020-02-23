Геннадий Онищенко: Здоровые пассажиры круизного лайнера, эвакуированные в Россию из Японии, могут находиться дома - под наблюдением медиков

23 февраля из Японии спецбортом МЧС в Россию были доставлены наши соотечественники, которые несколько недель находились на карантине на борту "чумного лайнера" Diamond Princess. Теперь их ждет новый карантин в одной из больниц Казани, куда прилетел борт. О будущем этих людей мы спросили у Геннадия Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, все пассажиры рейса МЧС из Японии отправлены в Казань. Это же не значит, что все они постоянно живут в Казани?

Геннадий Онищенко - об эвакуированных пассажирах круизного лайнера 00:00 00:00

- Ну, они должны же были куда-то прилететь.

- А дальше их могут отправить в лечебные учреждения?

- Я считаю, что это не нужно. Потому что они вполне могут быть и дома. И вот такой способ - как мы сделали по Москве - когда люди находятся в квартире, им создали определенные условия - ну, чтобы они никуда не ходили, никого не приглашали к себе, а находились у себя в квартире в нормальных условиях. Данный способ вполне себя оправдывает... Этих граждан медики курируют, спрашивают - как у них дела, измеряют температуру.

- А откуда они ещё, из каких городов - те, кто оказался в круизе - вы не в курсе? И - те, кто вот сейчас прилетел бортом МЧС?

- Ну, у нас россиян там (на борту круизного лайнера. - А.Г.) всего было 25 человек. Вы знаете, что двое заболели...

- Мы всех своих оттуда забрали - из Японии - всех 25?

- Видимо, сейчас - за последними летали. Нет смысла их там оставлять. Ну, кроме тех, которые в больнице там. Двое заболевших.

- Они остаются в Японии.

- Да, в Японии. Пожелаем им скорейшего выздоровления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762475" frameborder="0"></iframe> МЧС РФ доставил на Родину наших граждан, находившихся на круизном лайнере.

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