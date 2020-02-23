2020-02-23T11:03:50+03:00
Общество

Борт МЧС РФ доставил на Родину наших граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess

Пассажиры отдыхают после длительного перелёта
Александр ГАМОВ@gamov1
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На борту самолета соблюдались все меры предосторожностиНа борту самолета соблюдались все меры предосторожностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром 23 февраля - по поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса в Российской Федерации - самолёт Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань 8 граждан России, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту Йокогама.

Как сообщает пресс-служба МЧС, спецрейс выполнили 8 членов экипажа и 6 сотрудников оперативной группы. На борту самолета соблюдались все меры предосторожности. Члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах. Сейчас все пассажиры отдыхают после длительного перелёта.

Палуба и коридоры находящегося в карантине Diamond Princess.

«В скором времени они вернутся домой, - говорится в сообщении МЧС, - где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование».

Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

Россия своих не бросает!

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

«Бриллиантовая принцесса» — крупнейший в своём классе круизный лайнер. Стоимость тура начинается от от 2,5 тысяч долларов. Один из таких начался 20 января, но для пассажиров закончился лишь пару дней назад. А все из-за обнаруженного на борту коронавируса. Оказалось, что в Иокогаме (Япония) на борт взошёл зараженный 80-летний житель Гонконга, который сошел в родном городе через пять дней. Судно уже возвращалось в родной порт когда власти Японии узнали о диагнозе «пассажира из Гонконга».

Минздрав страны объявил на только что вернувшемся судне двухнедельный карантин. 3711 человек заперли в каюте, разрешая редкие прогулки по палубе. Однако драконовские меры по изоляции не помогли избежать распространения заболевания. К 18 февраля (предпоследнему дню карантина) зараженных было 542.

Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера Diamond Princess.

Теперь от карантина освобождают всех, у кого нет симптомов болезни и вирус-тест отрицательный. Восемь эвакуированных с судна россиян были направлены в Казань, где их ждет новый карантин в одной из больниц города. Напомним, на борту "чумного лайнера" за все время вынужденной стоянки коронавирс подтвердился у четырех наших соотечественников. Они остались на лечение в Японии. Всего же на борту было около 20 соотечественников. Официальных данных об этом нет.

ДОСЛОВНО

Геннадий Онищенко, экс-главсанврач, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке: - Здоровые пассажиры круизного лайнера, эвакуированные в Россию из Японии, могут находиться дома - под наблюдением медиков. И вот такой способ - как мы сделали по Москве - когда люди находятся в квартире, им создали определенные условия - ну, чтобы они никуда не ходили, никого не приглашали к себе, а находились у себя в квартире в нормальных условиях. Данный способ вполне себя оправдывает... Этих граждан медики курируют, спрашивают - как у них дела, измеряют температуру.

МЧС РФ доставил на Родину наших граждан, находившихся на круизном лайнере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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