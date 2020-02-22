Александр Логинов готов завершить спортивную карьеру из-за постоянных нападок

Российский биатлонист Александр Логинов сообщил, что задумался о завершении своей спортивной карьеры из-за постоянных нападок и давлении. Об этом он заявил после обысков в отеле, где остановилась сборная нашей страны.

«Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать», - сказал он журналистам и отметил, что уже не молодеет и «может, кому-то от этого станет комфортней».

Напомним, Логинова вновь заподозрили в применении допинга. Утром 22 февраля полицейские итальянского Антерсельва провели обыск в его номере. Они обыскали его личные вещи российского, а также вещи его соседа по комнате, после чего забрали в отдел тренера спортсмена Александра Касперовича. В ходе обыска у него изъяли телефон и компьютер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762373" frameborder="0"></iframe> Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

Как сообщал сайт kp.ru, основанием для обысков стало направленное 19 февраля заявление антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен о возможных нарушениях со стороны россиян, также указывалось на то, что тренер Касперович, не имевший право присутствовать в закрытых зонах на соревнованиях, нарушил это требование, использовав бейдж украинской делегации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762371" frameborder="0"></iframe> Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

КСТАТИ

Несмотря на обыски полиции, сборная России по биатлону вышла на соревнования

Этот чемпионат мира надо назвать именем Александра Логинова. Он выиграл «золото» и попал под жесточайший буллинг соперников. Он взял под прессом «бронзу», и на него натравили полицию. Он и это давление выдержал с честью. И если бы партнеры Логинова были столь же хладнокровны, как лидер российской команды, у нас в эстафете была бы минимум «бронза» (подробности)

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"Забрали оружие как у опасных преступников": Полиция Италии нагрянула с обыском в номера российских биатлонистов

Утром в субботу, 22 февраля, полиция Италии нагрянула с обысками в номера отеля, где остановилась сборная России по биатлону.

По словам комментатора Дмитрия Губерниева, который стал очевидцем случившегося, у спортсмена Александра Логинова изъяли телефон и компьютер (подробности)