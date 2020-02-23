Украинские «бумеранги»: обвиненные в заказных протестах «вирусологи в спортивных костюмах» выступили с ответом

Новые Санжары, куда привезли эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которым местные жители устроили не просто «теплый», а самый настоящий «горячий прием», закидав автобусы, в том числе, с женщинами и детьми, камнями и палками, а также обещаниями сжечь базу-карантин вместе с потенциальными носителями коронавируса, еще долго будут аукаться и всей Украине, и украинским властям. И – особо президенту Украину Зеленскому.

Ситуация еще более усугубилась из-за выбранной им и остальными представителями власти линии поведения во всей этой истории. Мол, украинцы сами по себе тут ни при чем и к попытке погрома эти гостеприимные люди не имеют никакого отношения. К слову, первый некогда президент независимой Украины Леонид Кравчук, обуреваемый старческими немощами, тоже высказался в этом же духе. Но возложил ответственность за поведение своих сограждан на общемировые процессы.

Версия с "рукой Кремля" не прокатилаФото: REUTERS

- Я думаю, что это недоразумение в принципе какое-то. Я не ожидал от украинских граждан, что они способны на такие нечеловеческие, антигуманные действия. Я был просто ошарашен…, - абсолютно растерянно прокомментировал Кравчук поступки сограждан в программе «60 минут» на российском ТВ и попробовал найти виновных. - Я думаю, что что-то случилось с человечеством. Одним этим нельзя оценивать все. Это будет такая примитивная оценка. Я беру в целом: сегодняшняя жизнь, противостояния, борьба, принимаются законы, не соответствующие гуманизму, кто-то принимает законы, которые разрешают вступать в брак однополым людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

Однополые браки – вот в чем причина! Хотя на Украине их вроде бы пока еще не регистрируют. Правда, пока. Но главная линия защиты понятна – украинцы не виноваты. Ни в чем.

Эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев ждал «теплый прием»Фото: REUTERS

Зеленский на этом пути пошел еще дальше, обеляя своих соотечественников. Тем самым, наглядно показывая путь, пройденный украинской властью в направлении, противоположном эволюции, как его там ни называй – инволюцией ли или деградацией.

- Фото и телекамеры зафиксировали лица людей, которые организовали массовые беспорядки. И это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как «уважаемые аграрии», что выступают против рынка земли, - обратился к нации Зеленский, поставив клеймо на протестовавших и постаравшись утвердить всех во мнении, что это были не местные, а привезенные из других мест за деньги «титушки», - параллельно подарив нации новый мем про «вирусоловгов в спортивных костюмах», очевидно по аналогии с мемом советских времен про «искусствоведов в штатском». И пообещал, что поведение отдельных людей не должно «стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину, как бы этого ни хотелось нашим врагам».

Местные жители грозили сжечь санаторийФото: REUTERS

Обращение Президента Зеленского от 21 февраля 2020.Зелеский обратился к украинцам после эвакуации людей из Уханя

Точка. Враги Украины за деньги привезли «титушек», и именно такие люди являются и противниками протаскиваемой Зеленским земельной реформы, а раньше эти «вирусологи» были среди «ватников» - противников Майдана. Безошибочная логическая цепочка, как основа для окончательного диагноза. Вот только не тем, на кого грешит Зеленский, а самому Зеленскому и Украине.

Потому что публично пригвожденные к позорному столбу «титушки» обиделись и, благо современные средства коммуникации позволяют, записали свое ответное обращение к Зеленскому и разместили его в Ютубе.

И тут выяснилось, что они – никакие не завезенные непонятно кем неизвестно откуда, а самые что ни на есть местные.

Власти пытались всю вину свалить на "титушек"Фото: REUTERS

- «Мы жители Новых Санжар. Сами тут родились. Я участник боевых действий. Я воевал за Украину. Я патриот Украины. В том месте (где собирались протестующие – прим. авт.) пробыл 4 часа ради интереса, а теперь на меня выливают грязь, - рассказал один из парней, назвавшийся Максимом Гордиенко. Опаньки, так он, оказывается, верный сторонник «Революции гидности», как называют на Украине произошедший в Киеве 6 лет назад госпереворот. И в АТО ходил воевать на Донбассе за Украину. Просто эталон свидомого патриота. И местный еще. Как и остальные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762394" frameborder="0"></iframe> Митинг в Новых Санжарах.

- Я с Новых Санжар и ногой не был в Кропивницком (откуда, как заявили в соцсетях их привезли в Новые Санжары – прим. авт.),- заявил второй парень, Дмитро Зозуля, которого уже поименовали другие патриоты «Ивановым». Третий подтвердил, что они все из Новых Санжар, а в то место пошли, чтобы отнести 30 пирожков голодным людям. Нет, не тем, кого эвакуировали, а кто встречал вывезенных из Китая камнями и палками. Как это было в Киеве, Одессе и теперь вот в Новых Санжарах.

И, что характерно, гутарят хлопцы на чистейшей мове, как и положено украинским патриотам.

Жаль, конечно, Владимир Александрович! Такая версия, да еще с «рукой Кремля» - и вновь оборвалась А, плюхнув в ту грязь, которую це «справжные питриоты» просят больше на них не лить, обдала ею самого Владимира Александровича.

А ведь стоило всего лишь просто сказать: «Люди, посмотрите на себя, на соседа! Подумайте, зачем и почему мы так озверели? Давайте возвращаться в людей и к людям!»

Но вы же розумиете, шо це невозможно. Что для этого надо признать для начала вину тех самых украинцев. А они никогда ни в чем не могут быть виноваты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762372" frameborder="0"></iframe> «Добро пожаловать на Родину»: Эвакуации украинцев из Уханя посвятили песню.

Вирусологи в спортивных костюмах записали видеообращение к Зеленскому.

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