«Аваков – черт»: около ста человек собрались у офиса Зеленского с требованием отставки главы МВД

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:10:31+03:00

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У офиса президента Украины Владимира Зеленского собрались около ста человек с требованием отстранить от должности министра внутренних дел незалежной Арсена Авакова и не назначать его на другие влиятельные должности.

Активисты указывают на отсутствие результатов расследований по нападениям на журналистов и гражданских активистов, в том числе по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает издание «Громадское».

Пришедшие на акцию протеста скандируют: «Аваков – черт», также активисты хотели повесить на стены здания плакат с надписью «Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова» и знаком вопроса возле фамилии украинского лидера. Полиция не дала им этого сделать и окружила здание.

Напомним, Аваков был назначен главой Министерства внутренних дел незалежной 27 февраля 2014 года и переназначен на должность 29 августа 2019 года. Он является одним из двух министров, которые остались в правительстве после победы на президентских выборах Зеленского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762524" frameborder="0"></iframe> Около ста человек требуют отставки Авакова у офиса Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU