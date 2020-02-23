«Идиотка я, что пошла на эту программу!»: униженная Успенская сбежала с шоу Собчак

О том, что участие в шоу «Док-ток» обернулось для неё горьким разочарованием, Любовь Успенская рассказала в своём Инстаграме ещё до выхода программы в эфир. По словам королевы шансона, она пришла к Ксении Собчак, чтобы остановить шквал негатива в свой адрес после скандала с единственной дочерью Татьяной, прогремевшего на всю страну. Однако, вместо женской поддержки и понимания Успенская увидела «холодную, циничную и пустую ведущую шоу», которая «закрывала рты, обрывала фразы» и в итоге растоптала чувства певицы, переживающей материнское горе.

И вот наконец стало понятно, что пошло не так на записи шоу - в Сети появился анонс того самого выпуска «Док-ток».

Супермать Успенская сбегает из студии. Док-ток. Анонс.

- У нас в студии супермать Любовь Успенская. Но ее дочь с этим не согласна, - многообещающе заявляет ведущая и тут же обвиняет гостью: «Ваша дочь принимает наркотики, и вы это знаете».

- Где ты видела отца, который заявляет, что марихуана полезна? - спрашивает Любовь Залмановна в опубликованном отрывке передачи.

- Ну не может быть один отец во всем виноват, - отвечает ей Ксения.

- Во всем! - настаивает певица. - Мой муж меня использовал все годы, он меня шантажировал...

- Он поднимал на вас руку?

- Однажды та-а-ак ударил в лицо за то, что я на полчаса опоздала к его друзьям на обед...

- То есть своей вины вы перед дочкой не чувствуете? Вы считаете, что вы хорошая мать?

- Да! Супермать, - убеждает Собчак ее гостья.

Но уже в следующем кадре Успенская выбегает из студии, крича Собчак в лицо: «Дай бог, чтобы ты не узнала того горя, какое узнала я! Не хочу ничего слышать! Идиотка, что я пошла на эту программу!».

Между тем, Ксения в ответ, не пытаясь остановить героиню, лишь невинно спрашивает: «Почему вы так разговариваете, почему вы так реагируете?». Что именно стало причиной конфликта, зрители узнают в ближайшем выпуске шоу.

Напомним, месяц назад Любовь Успенская поругалась с 30-летней дочерью Татьяной Плаксиной, из-за чего та ушла из дома. Вместо того, чтобы наконец начать самостоятельную взрослую жизнь без поддержки знаменитой матери, Плаксина рванула на ток-шоу с разоблачительными откровениями о деспотии Успенской (за которые получила солидный гонорар). Когда через несколько дней нанятые артисткой детективы вернули нерадивую дочку домой, долгожданного перемирия так и не случилось. Плаксина улетела к отцу в Америку, где, судя по фото и видео в соцсетях, продолжает употреблять наркотики. Успенская же, дабы отмыть пятна на репутации, отправилась тем же путём - по ток-шоу. Но если интервью Андрею Малахову получилось благостным (до тошноты, как отметили зрители), то эфир у Собчак пошёл по другому сценарию. Может, хоть после этого королева шансона наконец попробует справиться с семейной драмой самостоятельно, не вынося сор из избы? Правда, не стоит забывать: участие в шоу приносит знаменитостям большие деньги, а любой скандал повышает спрос на них и, соотвественно, гонорар. У Любови Успенской впереди большой тур по стране, так что «запасаемся поп-корном»...