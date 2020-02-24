2020-02-24T08:00:28+03:00
Спорт

"Ови+Кови": Илья Ковальчук и Александр Овечкин будут вместе играть за "Вашингтон"

36-летний форвард был выменян у "Монреаль Канадиенс"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Илья Ковальчук будет играть в одном клубе с Александром Овечкиным.Илья Ковальчук будет играть в одном клубе с Александром Овечкиным.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 24 февраля, стало известно о неожиданном переходе в НХЛ. В состав "Вашингтон Кэпиталз" влился пятый хоккеист из России. Теперь за этот клуб, широко известный в нашей стране благодаря Александру Овечкину, будет играть еще один культовый хоккеист - это Илья Ковальчук. Официально о переходе "Кови" объявила пресс-служба "Кэпиталз", подписав в соцсетях совместные снимки Ковальчука и Овечкина милой подписью: "Ови+Кови".

Ковальчук перешел из "Монреаль Канадиенс", канадский клуб получил взамен право выбора в треьем раунде драфта в 2020 году. При этом, канадцы будут платить 50% зарплаты российскому хоккеисту. 3 января 2020 года, напомним, Ковальчук поставил свою подпись под контрактом с "Монреалем" до конца сезона с окладом в 700 тысяч долларов.

В интервью клубной пресс-службе генменеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан позитивно оценил переход Ильи Ковальчука:

- Илья - талантливый нападающий, который, по нашему мнению, придаст нам дополнительную глубину и гибкость. Он опытный форвард, который внесет свой вклад в наш атакующий стиль игры, - сказа представитель "Кэпиталз".

Таким образом, в составе "Вашингтона" Ковальчук, который начинал сезон в "Лос-Анджелес Кингз", а потом продолжил в "Монреале", стал пятым русским. За "Кэпиталз" уже играют форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов. Не хватает только одного защитника и тогда можно будет выпускать на лед русскую пятерку хоккеистов и вратаря.

В нынешнем сезоне Ковальчук за "Монреаль" набрал 13 (6+7) очков. А за "Лос-Анджелес" он играл с 2018 года и набрал 43 (19+24) очка. Всего же на счету хоккеиста в матчах регулярных чемпионатов НХЛ 872 (442+430) очка в 919 сыгранных поединков. 36-летний Илья Ковальчук играет в Северной Америке с 2001 года, когда в возрасте 18 лет был задрафтован "Атлантой Трэшерз".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сборная России по баскетболу в домашнем матче встречается с Северной Македонией. Прямая онлайн-трансляция
Баскетбол, матч Россия - Северная Македония 23 февраля 2020. Прямая он-лайн-трансляция из УДС "Молот" состоится 23 февраля 2020. Составы команд, прогнозы на отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция боя за звание чемпиона мира по версии WBC
Бокс. Бой в супертяжелом весе, Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция боя состоится утром по московскому времени 23 февраля 2020 года
Новости 24
Bloomberg назвал причину аномально теплой зимы в России
Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам
ВМС США назвали причину появления эсминца "Росс" в Черном море
Из китайского Уханя начали выпускать иностранцев
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии россиян
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592
Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС
В Южной Корее коронавирусом заразились уже 763 человека, умерли семеро
CNN: У США нет доказательств, что Россия «помогает» Трампу на выборах
Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии
Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией
«А что он сделал для этого?»: Пушков прокомментировал желание Трампа, чтобы Россия и Украина «помирились»
Армия Израиля подтвердила удары по Сирии и сектору Газа