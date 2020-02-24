"Ови+Кови": Илья Ковальчук и Александр Овечкин будут вместе играть за "Вашингтон"

В понедельник, 24 февраля, стало известно о неожиданном переходе в НХЛ. В состав "Вашингтон Кэпиталз" влился пятый хоккеист из России. Теперь за этот клуб, широко известный в нашей стране благодаря Александру Овечкину, будет играть еще один культовый хоккеист - это Илья Ковальчук. Официально о переходе "Кови" объявила пресс-служба "Кэпиталз", подписав в соцсетях совместные снимки Ковальчука и Овечкина милой подписью: "Ови+Кови".

Ковальчук перешел из "Монреаль Канадиенс", канадский клуб получил взамен право выбора в треьем раунде драфта в 2020 году. При этом, канадцы будут платить 50% зарплаты российскому хоккеисту. 3 января 2020 года, напомним, Ковальчук поставил свою подпись под контрактом с "Монреалем" до конца сезона с окладом в 700 тысяч долларов.

В интервью клубной пресс-службе генменеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан позитивно оценил переход Ильи Ковальчука:

- Илья - талантливый нападающий, который, по нашему мнению, придаст нам дополнительную глубину и гибкость. Он опытный форвард, который внесет свой вклад в наш атакующий стиль игры, - сказа представитель "Кэпиталз".

Таким образом, в составе "Вашингтона" Ковальчук, который начинал сезон в "Лос-Анджелес Кингз", а потом продолжил в "Монреале", стал пятым русским. За "Кэпиталз" уже играют форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов. Не хватает только одного защитника и тогда можно будет выпускать на лед русскую пятерку хоккеистов и вратаря.

В нынешнем сезоне Ковальчук за "Монреаль" набрал 13 (6+7) очков. А за "Лос-Анджелес" он играл с 2018 года и набрал 43 (19+24) очка. Всего же на счету хоккеиста в матчах регулярных чемпионатов НХЛ 872 (442+430) очка в 919 сыгранных поединков. 36-летний Илья Ковальчук играет в Северной Америке с 2001 года, когда в возрасте 18 лет был задрафтован "Атлантой Трэшерз".