2020-02-24T18:38:15+03:00
Политика

Богдан Безпалько: Голландцы давят не столько на суд, сколько на общественное мнение, и давление это антироссийское

В Нидерландах сначала утверждали, что никаких ЗРК «Бук» в районе крушения рейса МН-17 не было, а теперь заявляют про свидетеля, который видел пуск из «бука» по «боингу»
Игорь ЯКУНИН
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Голландский прокурор прямо противоречит данным голландской же разведки, сведения которой были опубликованы неделю назадГолландский прокурор прямо противоречит данным голландской же разведки, сведения которой были опубликованы неделю назадФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава международной совместной следственной группы, которая занималась расследование обстоятельств крушения над Донбассом малазийского «боинга» 17 июля 2014 года Фред Вестербеке сделал заявление, что у следствия есть очевидец того, что в районе крушения был совершен запуск ракеты ЗРК «Бук».

Голландский прокурор прямо противоречит данным голландской же разведки, сведения которой были опубликованы неделю назад, где сообщалось, что было зафиксировано с помощью спутников местоположение 8 украинских и трех российский ЗРК «Бук». И все они находились недостаточно близко к месту катастрофы, чтобы произвести поражающий залп по несчастному лайнеру.

Вестербеке за две недели до судебных слушаний, которые должны начаться в Нидерландах 9 марта, фактически обвинил Россию в том, что этот зенитно-ракетный комплекс имел отношение именно к российской стороне, а Москва «все пять лет никак не помогала следствию»…

Разве это не прямое давление на мнение судей, которым предстоит рассматривать дело? Об этом КП спросила Богдана Безпалько, члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

- Богдан Анатольевич, прокурор говорит одно, разведка его страны — другое, так что происходит в Нидерландах?

- Наверное, у них тоже есть разные «башни», заявления которых противоречат друг другу, поскольку у них, возможно, разные цели и задачи. Никакой четкой информации в заявлении главы следственной группы нет, на самом деле. Одни намеки. До сих очевидно было одно: что в структурах, которые столько лет занимаются расследованием этого дела, все-таки присутствовала информация о том, что никаких российских зенитно-ракетных комплексов в момент авиакатастрофы «Боинга» на этом участке не находилось. Так они считали в закрытом до прошлой недели режиме — пока один из журналистов не опубликовал «утечку». Это означало, что единодушия в линии обвинения российской стороны не было даже в Нидерландах.

- Какого свидетели может иметь ввиду прокурор? Они уже захватывали одного из представителей Донбасса, на которого оказывалось физическое давление и который, в итоге, оказался в группе попавших под обмен в прошлом году.

- Вокруг той истории было много шума, который, по сути, закончился ничем. Сейчас непонятно, что это за свидетель от прокурора. Какие именно доказательства может представить такой человек — и почему о нем ничего не было известно ранее?

- Разве это не давление на предстоящий суд — повторение прямых обвинений Москвы в том, что это был «российский» ЗРК «Бук».

- Вполне возможно, что это так. Но, повторю, прокурор не представляет конкретики. Очередные намеки, очередные обвинения… Донецкую сторону этот господин автоматически соединяет с российской, похоже. Россия же моделировала то, как могла произойти трагедия, представляла документы по тому, что за следы, от каких именно ракет могут быть на частях лайнера, фото которых были опубликованы. Это в расчет не было принято. Разве это не порождает сомнения в объективности расследования? В оставшиеся до суда дни подобного рода заявления, возможно, будут появляться чаще. И даже не с целью оказать воздействие нам сам суд, сколько ради того, чтобы подогреть общественное мнение. В антироссийском ключе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Голландская разведка знала, что в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В направленном прокуратуре Нидерландов документе говорится, что малайзийский Boeing пролетал вне зоны досягаемости ЗРК (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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