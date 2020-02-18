Голландская разведка знала, что в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

18 Февр. 2020 2020-02-18T02:50:41+03:00

17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Фото: REUTERS

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Стали известны новые подробности авиакатастрофы Boeing на востоке Украины в 2014 году. Оказывается, там, где сбили пассажирский лайнер, не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», и голландские спецслужбы об этом знали.

17 февраля на платформе для независимых журналистов Bonanza Media был опубликован документ, который Служба военной разведки и безопасности Нидерландов направила прокуратуре страны. В нем говорится, что «рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1», и в районе крушения самолета «Буков» не было.

«Для меня главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов «Бук» во время конфликта», - так в беседе с ТАСС прокомментировал эти сведения голландский журналист Макс ван дер Верфф.

На Bonanza Media в понедельник появились четыре документа о катастрофе малайзийского «Боинга», один из них – стенограмма беседы нидерландских полицейских с неназванным свидетелем, утверждавшим, что за несколько минут до крушения над районом находилось два украинских истребителя. А потом прогремел громкий взрыв, после чего он увидел столб дыма и падающий самолет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699128" frameborder="0"></iframe> Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

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ИСТОЧНИК KP.RU