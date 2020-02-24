Дочь Веры Глаголевой беременна от Александра Овечкина

Анастасия Шубская и Александр Овечкин совсем скоро станут родителями еще одного малыша. Дочь Веры Глаголевой беременна. О грядущем пополнении в семье красавица-модель сообщила в блоге.

Анастасия Шубская объявила о беременности, разместив трогательное фото. В кадре жена капитана "Вашингтона" Александра Овечкина позирует рядом с супругом. Они держат на руках своего первенца Сергея.

Округлившийся животик Анастасии виден невооруженным глазом. Будущая мамочка предстала в обтягивающем трикотажном платье. "Мы очень тебя ждем", - подписала фото Шубская.

nastyashubskaya Мы очень тебя ждем

Поклонники стали поздравлять хоккеиста и модель с радостным событием. Многие вспомнили актрису Веру Глаголеву. Мол, будь она жива, то порадовалась бы за младшую дочь и зятя.

Отметим, Александр Овечкин и Анастасия Шубская до свадьбы были знакомы несколько лет. Отец модели Кирилл Шубский работал в Олимпийском комитете России. Именно он привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром. Хоккеист Овечкин приехал на летнюю Олимпиаду как гость - поболеть за российскую сборную.

Анастасия, выпускница ВГИКа, считалась одной из самых богатых невест России: состояние Шубского оценивается примерно в два миллиарда долларов. Впрочем, и Овечкин был не менее завидным женихом. В январе 2008 года он подписал с "Вашингтон Кэпиталз" 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов.

Влюбленные сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Вера Глаголева присутствовала на торжестве. Именно актриса устроила свадьбу своей младшей дочери с известным хоккеистом, несмотря на то, что уже знала о своей болезни. Глаголева умерла 16 августа 2017 года в Германии после борьбы с онкологическим заболеванием.

18 августа 2018 года родился первенец Овечкина и Шубской. Мальчика назвали Сергеем в честь старшего брата спортсмена, трагически погибшего много лет назад.

Кстати, управляться с сыном Шубской помогают сестры Мария и Анна и няня. Дочери актрисы Веры Глаголевой очень близки. У сестры Анастасии Шубской, 40-летней Анны Нахапетовой, растет 12-летняя дочь Полина от артиста Большого театра Егора Симачева. 38-летняя Мария Нахапетова воспитывает сыновей: 11-летнего Кирилла и шестилетнего Мирона.