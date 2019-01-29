Шубская умилила подросшим сыном от Овечкина

Александр Овечкин и Анастасия Шубская улетели на Кубу. Молодые родители отправились в далекое путешествие с маленьким сыном, которому не так давно исполнилось полгода. К счастливому семейству на Остров Свободы присоединились отец Насти Кирилл Шубский и сестры Мария и Анна Нахапетовы вместе с детьми.

nastyashubskaya Вероятно, семья на отдыхе отметила 55-летний юбилей Кирилла Шубского

Вероятно, семья на отдыхе отметила 55-летний юбилей Кирилла Шубского. "С днем рождения моего самого родного человека! Папуль, спасибо вам с мамой за ваше воспитание, заботу и любовь! Мне невероятно повезло быть вашей дочерью!", - написала Настя в Instagram.

nastyashubskaya "Влюблена в эту фотографию": Шубская трогательно подписала снимок с сыном

Делится она и снимками маленького Сережи. На одном из фото он покоряет водную гладь. "Влюблена в эту фотографию", - подписала Шубская. "Крепыш", "Прекрасная фотография", "Это самое лучшее что я видела", "Котик сладкий", "Чудесное фото", "Счастье плывет к вам", "Маленький Саныч плывет", "Ой, я не могу! Какая милота!", "Мимимишность зашкаливает", - умиляются подписчики Шубской.

Александр Овечкин и его супруга Анастасия впервые стали родителями в конце августа 2018 года. У звездной пары родился сын, которого назвали Сергеем в честь старшего брата Овечкина, трагически погибшего много лет назад. Управляться с сыном Шубской помогают сестры Мария и Анна и няня.

nastyashubskaya У маленького Сережи Овечкина - два брата и сестра

Дочери актрисы Веры Глаголевой, скончавшейся в 2017 году от рака, очень близки. У сестры Анастасии Шубской, 40-летней Анны Нахапетовой, растет 12-летняя дочь Полина от артиста Большого театра Егора Симачева. 38-летняя Мария Нахапетова воспитывает сыновей: 11-летнего Кирилла и шестилетнего Мирона.