Почему Ирина Волк заслужила звание генерала

В минувший четверг Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД и помощнику министра Ирине Волк.

Присвоение президентом генеральских званий сразу шести красивым женщинам оказало странное действие на некоторых представительниц российской богемы. Так как биография Ирина Волк оказалась наиболее доступной, именно ее подвергли пристрастному разбору.

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В тот февральский день очередные генеральские звания получили 60 офицеров. Звания генерал-майора полиции получили два помощника главы МВД России Владимира Колокольцева: официальный представитель МВД России Ирина Волк и помощник министра внутренних дел Людмила Буланова. Начальник главного управления МВД России по вопросам миграции генерал-майор Валентина Казакова стала генерал-лейтенантом, а заместитель руководителя Главного следственного управления СК России Наталья Камышан - генерал-майором юстиции.

Генерал-лейтенантами внутренней службы стали два заместителя главного судебного пристава России - Елена Захаркина и Ольга Помигалова.

6 женщин из 60 мужчин. Не много на всю страну. Но фотографии этих женщин-генералов в сети стали разбирать по косточкам далекие от службы брюнетки и блондинки. Одна из которых даже заявила: "Разве можно сравнить моего деда, который отвоевал две войны, умирал за Родину - и помощницу главы МВД. Может, она и работает хорошо, но зачем так обесценивать звания?".

Не слишком корректно: сравнивать генералов двух разных ведомств, двух разных эпох и даже полов. Автор этих строк в Instagram, актриса и экс-депутат Мария Кожевникова, возможно, хотела повысить интерес аудитории. Ведь она росла, будучи постоянно в центре внимания.

Мария добилась своего: давайте сравним некоторые этапы ее карьеры и Ирины Волк, ведь они одного поколения, обе воспитывались в интеллигентных московских семьях.

ЗВЕЗДА ГЛЯНЦА

Марии в Википедии посвящена целая страница. Итак, когда в 2001 году Кожевникова снималась в клипе на песню "Ты станешь взрослой" группы "Лицей", Ирина Волк уже окончила Московскую юридическую академию МВД и начала свою карьеру в пресс-службе столичного управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).

Журналисты "КП" видели, как сотрудница пресс-службы Ирина Волк участвовала в операциях по изъятию и уничтожению контрафакта, задержанию фальшивомонетчиков, контрабандистов, взяточников. Оперативники доверяли ей участвовать в контрольных закупках. Этот опыт помог Ирине в аспирантуре. В 2004 году она защитила кандидатскую.

А Кожевникова в 2005 году училась в ГИТИСе, участвовала в массовках. Стала известна благодаря роли в сериале "Универ" и коронными фразами "пипец" и "пипецкий пипец". В сентябре 2009-го года журнал Playboy опубликовал фотосессию Марии, на пяти из восьми фото она обходится без одежды. Такую информацию выдает интернет.

Так уж вышло, "Универ" я не смотрел, да и Playboy в те годы не листал. Познакомился лишь сейчас: фото – не шедевр, а вот комментарии любопытны. Например, такой:

"То, что спортсменка (Мария занималась художественной гимнастикой – ред.), становится актрисой и моделью мужского журнала - нормально само по себе. Ничего необычного, по крайней мере. Но то что модель Playboy становится депутатом Госдумы - не имея соответствующего образования и опыта работы - это уже плохо".

Действительно, в 2011 году звезда сериалов оказалась.... в нижней палате парламента. На пять лет.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Пока Кожевникова исполняла блондинку в сериалах, Волк стала известна миллионам россиян как тележурналист. С 2002 года, помимо основной службы, она работала корреспондентом. С 2014 года стала вести "Экстренный вызов - 112".

В то время, когда Кожевникова участвовала в фотосессии в стиле ню, Волк представила на Петровке свой первый детектив "Враги моих друзей".

- По роду службы мне часто приходилось писать статьи, вести журнальные рубрики. А вообще писать я начала лет с двенадцати, — рассказывала Ирина в интервью в 2014 году.

Политическая карьера депутата Кожевниковой закончилась в 2016 году. В новый состав Думы она не прошла. И последние 4 года она отдает все свои силы воспитанию троих сыновей.

А Ирине Волк в 2016-м году предложили стать официальным помощником министра внутренних дел. И в новостях она с тех пор появляется уже как официальный представитель МВД России.

КАК СТАТЬ ЛИЦОМ МВД

Ирину Волк не раз просили занять очередную должность. Об этом "КП" рассказал официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин, который в 2004-2012 г возглавлял Управление общественных связей МВД России:

"Волк прошла все ступени службы сотрудника полиции. Была на операциях, участвовала в задержаниях, выводила на чистую воду мошенников. Но ее эффектная, запоминающаяся внешность могла помешать в оперативной работе. Это - серьезный риск. Еще молодым офицером Ирина думала о том, как сделать деятельность полиции прозрачнее для граждан. Это в руководстве МВД заметили. И когда заговорили о том, что московской полиции нужно найти женское лицо, полицию представляющее, вспоминали Ирину Волк. Ей уже тогда доверяли телезрители. А когда потребовался официальный представитель МВД России – ее кандидатуру рассматривали как основную. Ирина, воспитывая двух детей, все же решилась стать официальным представителем ведомства. Настоящий профессионал. С ней отрабатывали события на Дубровке, С ней работали по взрывам московских домов, по другим терактам…".

РАЗОБЛАЧЕНИЯ ЖУЛИКОВ

- Она умеет выдать ровно столько информации, чтобы не навредить следствию. Ведь тут на весах - безопасность сотрудников оперативного звена и следствия, - рассказал о работе с Ириной Волк начальник отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Москве Олег Колесников.

По словам офицера, благодаря, в том числе, действиям Ирины Волк "удалось пресечь работу сотен различных подпольных цехов, где изготавливалось фальсификаты, в том числе и спиртное. А также предупредить об этом людей по телевидению и в газетах".

- Она не один год рассказывала главное о работе наших оперативников. Показывала, как выглядят контрафактные товары. Скольким она спасла здоровье, а может и жизнь? Сколько семей сохранила… - вспоминает Колесников.

И офицер не преувеличивает. В 2006 году Ирина Волк предложила "Комсомолке" написать о мошенниках, которые выдавали себя за дистрибьюторов западных компаний по продаже таймшер-сертификатов на небольшие доли недвижимости в теплых странах.

С 2000 года они успели продать сертификатов "в страну дураков" на миллионы долларов. После ряда задержаний банда начала гастролировать по всей России. Они старались сделать так, чтобы их было сложно обвинить в преступлении - люди добровольно отдавали им деньги.

Выдавить жуликов из страны удалось благодаря широкой огласке – в том числе в «Комсомолке», которой эту тему предложила именно Ирина Волк.