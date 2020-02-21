2020-02-21T17:33:32+03:00
Политика

Высокая честь и большая ответственность: Ирина Волк призналась, что не ожидала получить звание генерал-майора

Официальный представитель МВД России начинала службу в звании рядового и никогда не переставала любить свою работу
Екатерина БЕЛОКОНОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Карьера Ирины Волк началась в Управлении по борьбе с экономическими преступлениямиКарьера Ирины Волк началась в Управлении по борьбе с экономическими преступлениямиФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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В пятницу, 21 февраля, официальному представителю министерства внутренних дел России Ирине Волк было присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Указ подписал сам президент страны Владимир Путин.

Помощница главы МВД в комментарии Радио "Комсомольская правда" призналась, что даже не рассчитывала получить столь высокое звание.

"Когда-то я начинала службу в звании рядового. Шла по призванию, и, конечно, не думала, что через многие годы мне будет оказана столь высокая честь", - сказала Ирина Волк.

Она подчеркнула, что всегда любила свою работу и была готова к выполнению даже самых сложных поставленных задач.

"Служба в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника полной отдачи, – и не важно, какие погоны на его плечах. Но я всегда буду помнить, что это звание присвоено Указом президента РФ Владимира Владимировича Путина по представлению министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Александровича Колокольцева, а значит это не только доверие, но и большая ответственность", - заключила представитель ведомства.

Сайт kp.ru писал, что карьера Ирины Волк началась в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями. Она занималась делами, связанными с кредитными махинациями, и писала пресс-релизы для телеканалов, а в 2011 году была назначена главой пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2019-м ей доверили должность помощника министра внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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