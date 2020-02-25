Уничтожение санкционной еды: Может, все-таки раздавать бедным продукты

С 2015 года в России уничтожено более 30 тысяч тонн незаконно ввезенной к нам санкционки. Ответственные ведомства периодически публикуют красочные отчеты с полигонов, где контрабандную еду давят бульдозерами или сжигают. Даже у самых законопослушных граждан такие картинки вызывают скорее недоумение, а то и гнев. Вполне пригодные и даже аппетитные с виду груши. Горы сыра в заводской (так она во всяком случае выглядит) упаковке.

Вроде бы не из зараженного коронавирусом Китая еда приехала, а из благополучной Европы - зачем же под бульдозер и в топку? У нас сотням тысяч граждан на тот же сыр денег не хватает, а тут…

Особенно абсурдно это выглядит на фоне того, что в бюджете срочно изыскиваются триллионы рублей на новые пособия малоимущим. Зато конфискованные санкционные продукты - фактически достающиеся бесплатно государству - уходят в никуда. А ведь вполне могли бы поднять уровень жизни многих людей хотя бы до того самого прожиточного минимума.

«КП» попросила сторонников и противников уничтожения еды привести свои аргументы.

ЗА

Будут злоупотребления, а малоимущих отравят

Официальные причины известны: если контрабандную еду не уничтожить, начнутся злоупотребления. Станут ее куда-то передавать - так половина по дороге уедет не туда. И в итоге окажется на прилавках. Причем по демпинговым ценам, создавая нездоровую конкуренцию.

- Контрабандную санкционку скидывают на рынке по ценам на 15 - 20% ниже, чем на аналогичный товар, не попадающий под санкции. Страдают добросовестные импортеры и производители - они таких цен предложить не могут, так как заплатили таможенные пошлины и налоги, которых контрабандисты не платят, - поясняет ведущий сотрудник Мониторингового центра Российской академии кадрового обеспечения АПК Александр Арский.

Но главная причина, на которую ссылаются представители Россельхознадзора и другие чиновники, - безопасность граждан.

- Санкционная еда уничтожается потому, что эти продукты попадают к нам по подставным документам. А значит, достоверно о них ничего не известно, никто их безопасность гарантировать не может, никто не знает, как они хранились, перевозились, не испорчены ли, - разъясняет адвокат Андрей Козбанов.

Из-за этого проблемы возникли у благотворительных фондов, которые не против были бы работать с конфискованными продуктами.

- Просто взять их и раздать нуждающимся мы не можем - хотя и сердце кровью обливается. Нужна экспертиза партии. И только после получения положительного заключения о том, что эти продукты пригодны к употреблению и соответствует нормам российского законодательства, в том числе санитарного, мы вправе их кому-то отдать, - рассказала «КП» вице-президент благотворительной организации «Фонд продовольствия «Русь» Анна Алиева-Хрусталева. - К сожалению, на сегодня все необходимые лабораторные исследования даже такому крупному благотворительному фонду, как наш, не под силу. В том числе финансово. Нужно, чтобы вопрос с экспертизой, которая к тому же должна быть проведена быстро, решался на государственном уровне, иначе его не потянуть.

Картина уже привычная: нелегально ввезенный сыр на глазах превращается в мусор. Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ/ТАСС

ПРОТИВ

Проверить не дороже, чем утилизировать

У экспертов отношение к происходящему с «контрабандными» продуктами неоднозначное.

- Получается, что у нас уничтожают то, что не могут проконтролировать. Это в корне неверно, - считает доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве Валерия Минчичова. - Да, нет методик. Но их можно создать.

С ней согласна директор Центра агропродовольственной политики Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС), один из самых известных российских спецов по продовольствию Наталья Шагайда:

- Наем тракторов для езды по головкам сыра и горам фруктов, покупка оборудования для сжигания, его эксплуатация, расширение рядов сотрудников Россельхознадзора для проверок по совокупности требуют не меньше денег, чем анализ продуктов для выявления степени их доброкачественности. Если ввезена действительно опасная продукция, поставщики или продавцы, в адрес которых она поступила, должны отвечать за это по всей строгости - не только товаром. Если же не опасная... Видела в Белоруссии в супермаркете, как покупатели радостно покупали дешевые груши, которые были по какой-то причине конфискованы на границе. Все довольны: и государство, которое наказало нарушителя и получило деньги в бюджет, и покупатели, которые купили фрукты дешевле рыночной цены.

Конкретно

Хроника уничтожения еды

(самые свежие и масштабные случаи)

Декабрь-2019, Калининградская обл.

20,5 тонны яблок изъято на литовско-российской границе (везли из Москвы). По документам яблоки значились краснодарскими, но на ящиках обнаружились надписи на польском языке. Контрабанда уничтожена «с помощью трактора и гусеничного бульдозера».

Январь-2020, Санкт-Петербург

На одной из плодоовощных баз города выявлено 1,7 тонны продукции с польской маркировкой - груши сорта конференция и свежий корень хрена. Фрукты с хреном отправлены на полигон бытовых отходов.

Январь-2020, Смоленская обл.

Задержаны грузовики с более чем 48 тоннами груш и яблок, которые двигались из Белоруссии в объезд контрольных пунктов. По документам - везли шланги и трубы. Фрукты уничтожены «путем захоронения после предварительного измельчения».

Февраль-2020, Санкт-Петербург

Почти полтонны продуктов - сыры, йогурты, масло, колбасы, хамон, рыба из разных стран ЕС - были изъяты и сожжены после рейда в магазине «Финские продукты» в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Февраль-2020, Калужская обл.

На трассе задержана партия свежих груш (43 тонны) из Белоруссии. Документы на груши отсутствовали, этикетки свидетельствовали об их польском и бельгийском происхождении. Груши отправлены на мусорный полигон.

(По сообщениям Россельхознадзора и таможни.)

Вместо эпилога

Сначала накормите, потом сжигайте

Чиновники часто напоминают, что уничтожение контрафактной и контрабандной еды - не чисто российское изобретение, это сложившаяся практика во многих развитых странах мира. В Россельхознадзоре в качестве примера любят приводить Израиль. Эксперты вспоминают США, где даже у приехавших туристов в аэропорту отбирают практически любые продукты и тут же их уничтожают - так эта страна оберегает себя от непроверенной флоры и фауны. Есть опыт Сингапура, Кипра... А во Франции сами фермеры неоднократно устраивали показательное уничтожение собственных продуктов - акции протеста у них такие. И население к этому относится вполне спокойно.

- Да, такая практика есть, - соглашается Наталья Шагайда. - Но если мы говорим о развитых странах, то там есть и программы продовольственной помощи малоимущим, а в России в этом направлении пока сделано мало. По этой причине уничтожение продовольствия и воспринимается негативно многими россиянами в отличие от тех же французов.