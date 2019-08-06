Россельхознадзор ликвидировал за 5 лет более 32 тысяч тонн незаконной продукции

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-06T13:14:54+03:00

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Более 32 тысяч тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства было ликвидировано Россельхознадзором с августа 2015 года по настоящее время. Около 7,2 тысяч тонн продукции было уничтожено в прошлом году. Также с начала этого года было уничтожено 3 тысячи тонн санкционки.

"С августа 2015 года Россельхознадзором было уничтожено 31,1 тысячи тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и 1,09 тысячи тонн незаконно ввезенной продукции животного происхождения", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Напомним, что сайт kp.ru писал о том, что с 10 августа текущего года Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) будет введен запрет на ввоз из Китая слив, персиков и яблок в Россию. Причиной стало зараженная карантинными объектами семечковая и косточковая продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU