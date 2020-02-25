Сегодня он в метро играет, а завтра залы собирает

Кишка эскалатора везет сонный поток пассажиров к свету. Большинство уставились в смартфоны, словно именно там настоящая жизнь, а не вокруг. Да для многих так и есть.

И вдруг сверху доносится чудный звук. Будто конвейер едет не в сырой вечер, а в теплый Багдад из сказок Шахерезады.

Все, кто не отгородился от мира наушниками, невольно поднимают головы, вслушиваясь в звуки. Вот уже и улыбки на лицах.

В переходе между станциями «Арбатская» и «Александровский сад» сидит бородатый Аладдин. Посреди затертого ковра он установил колонку и аккуратный табурет. На затылке длинные волосы собраны резинкой. Перебирая струны причудливого инструмента, музыкант жмурится от кайфа. Кажется, вот-вот достигнет нирваны.

- Сынок, что за гитара такая? - спрашивает у музыканта бабуся в стеганом пальто, на всякий случай прижимая к себе внучка.

- Ситар, бабуль!

- Си-та-а-а-р-р-ра… - понимающе тянет старушка.

ЗАПОВЕДЬ УРБАНИСТОВ

В начале была какофония, и какофонию разводили авантюристы, которые желали сшибить деньжат на жизнь. Наяривали что-то несусветное на расстроенных инструментах, приставали к прохожим. Попросту попрошайничали.

Заповедь урбанистов: не можешь победить негатив, значит, нужно его обуздать и направить на благо жителей. Чем и занялись московские чиновники несколько лет назад.

Хотите играть в метро? Пожалуйста, вот площадка в людном месте. Только делай шоу. Уже четыре года в столице действует проект «Музыка в метро». Мировой тренд: например, в Брюсселе и Париже есть такие же.

КОДЕКС ЧЕСТИ УЛИЧНОГО МУЗЫКАНТА

Аладдина с ситаром зовут Андрей Иванов. Творческий псевдоним 31-летнего артиста - Bola Baja. Название с санскрита переводится как «песня бога».

- Я из Питера. Как-то надоело сидеть в России, с детства никуда не выезжал. Решил зимовать в Индии. Там познакомился с ситаром. Древний национальный инструмент. В интернете писали, что я шарлатан. Не заметили струн на моем ситаре, думают, под фанеру играю. Готов встретиться с любым и показать. Уличные артисты не позволяют себе имитировать игру. Зритель такого не прощает. Я начинал с кавер-версий, а сейчас совесть не позволяет играть чужие вещи и получать деньги.

Андрей показывает разрезанные подушечки пальцев.

- Сначала до мяса. Даже гитарные мозоли мои срезало. Чтобы извлечь звук, приходится вдавливать и подтягивать стальные струны. Боль быстро останавливает новичков.

Вместе с чехлом инструмент весит восемь кило. Корпус ситара Андрея сделан из ядовитого азиатского дерева тунг. Делают их только в Индии. Пару штук изготовили в Европе и один в России. Все - ручная работа. Нынешний ситар музыканта стоит 900 баксов (ок. 55 000 руб. - Ред.).

Если музыка хороша, подпевают и собаки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ

В Москву музыкант перебрался в декабре. Первый раз в родном Питере вышел играть на улицу пять лет назад. Жалуется, что там в метро гоняют. Поэтому музыканты раз в полчаса меняют дислокацию, чтобы не нарваться на службу безопасности.

В московском метро за двухчасовое выступление накидывают 1000 рублей. На чемоданчике для чаевых указан номер банковской карты. На проекте можно бронировать два выступления за день. Самые популярные места у артистов - «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная».

- Иногда человек 50 собираются. Останавливаются и задумываются. Вспоминают, что они не просто батарейки, - продолжает Андрей. - Причем бывает, что настроение неиграбельное. Думаешь: ай, ладно, посижу полчасика и на электричку побегу, а народ не отпускает! Как-то ребята шли на вечеринку, да так и не дошли. Залипли у меня на полтора часа. Когда играю, ощущаю поток. Откуда он идет - кто ж знает! Моя любимая площадка - аванзал на «Курской». Атмосфера похожа на сцену. На «Таганской» нравится: купол, кругом рисунки, чувствуешь ячейку, наполненную звуками. У меня мечта заниматься музыкой, и сейчас я счастлив, что живу своей мечтой.

Только цифры

34 площадки, где выступают исполнители проекта «Музыка в метро».

Около 50 артистов участвуют в проекте ежегодно.

Конкретно

Как выступать и где послушать

Места музыкантов выбраны с учетом правил безопасности: просматриваются с камер, не мешают проходу. Выступают с 10.00 до 22.00, кроме часов пик. На точке работают около двух часов. Затем перерыв либо переезд на другую площадку.

Организаторы делают важную оговорку: хотите петь - никаких текстов на политическую тематику. И могучий арсенал русского мата лучше оставить для кабаков - тут общественное место.

Сейчас как раз начинается очередной набор музыкантов на проект.

Чтобы петь в метро, до 22 марта надо заполнить анкету участника на сайте проекта. Попросят прислать живое выступление коллектива. С 13 апреля начинаются живые прослушивания, по итогу которых выдают разрешения.

Подробное расписание и правила конкурса на сайте music.mosmetro.ru. Там же полный список площадок для выступлений.

Комментарий специалиста

Зачем это нужно?

Психолог Екатерина Фролова:

- Сначала проект вызывал больше негатива. Думали, что отныне самоучки будут рвать струны и легально клянчить. Но спустя пару сезонов поняли, что площадки подобраны так, чтобы никому не мешать. И выступления уличных артистов стали приятной частью поездки. Выиграли все.

В метро ежедневно спускаются миллионы людей. Там тусклый свет, кругом холодный камень и безликая толпа. Все это усиливает ощущение одиночества в большом городе. Человек спускается в подземку со своими проблемами, и нет ничего вокруг, что способно вырвать его из потока негатива. В этом смысла энергия музыки, ритмичных движений артиста становится светлым лучом. Даже если человек не остановится послушать, все равно на подкорку ему запишется добрая мысль. Это очень важно для общего настроения.

Вагонные песни - не плевое дело!