Потайной тоннель найден рядом с гробницей Тутанхамона

Сотрудники авторитетного научного журнала Nature получили доступ к отчету, которые на днях подготовили, но пока не опубликовали египетские исследователи, ведомые Мамдухом эль-Дамати - бывшим министром памятников древности и культурного наследия Египта, а ныне профессором университета Айн Шамс (Ain Shams University) в Каире. В отчете приведены данные, полученные в ходе «просвечивания» ближайших окрестностей гробницы Тутанхамона с помощью так называемого георадара (ground penetrating radar – GPR) - радиолокатора, якобы позволяющего выявлять скрытые полости и различные «инородные тела» в грунте и твердой породе.

Данные нынешних исследований свидетельствуют: в нескольких метрах к востоку от погребальной камеры Тутанхамона находится протяженное полое пространство – эдакий тоннель или коридор длиной 10 метров и высотой 2 метра. Он проложен на той же глубине, что и погребальная камера, тянется параллельно ходу, который ведет к ней и перпендикулярно главной оси всей гробницы, известной в археологическом мире под кодом КV62.

Гробница Тутанхамона: расположение предполагаемых потайных комнат (розовые) и тоннеля (синий).

«Трехкомнатная» гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году — вместе с его саркофагом, его мумией внутри, золотой маской и многочисленными предметами, которые могли бы пригодиться в загробном мире.

В 2015 году британский египтолог Николас Ривз (British Egyptologist Nicholas Reeves), работающий в университете Аризоны (University of Arizona) опубликовал доклад, в котором настаивал: к гробнице Тутанхамона — к комнате с его саркофагом - примыкают еще два потайных помещения, проходы к которым замурованы и заштукатурены. Ученый указывал на характерные следы, замеченные им на стенах.

По мнению Ривза, в одной из тайных комнат скорее всего находится гробница Нефертити, тело которой «официально» до сих пор не найдено.

Схема, иллюстрирующая предположение Ривза о двух дополнительных помещениях в гробнице.

Нефертити, что в дословном переводе означает «грядущая красавица», жила 3300 лет назад. Была женой фараона Эхнатона (Аменхотепа IV). И как минимум, мачехой фараона Тутанхамона. А то и его матерью. Скончалась в 1330 году до нашей эры в возрасте от 29 до 38 лет. Скончалась и исчезла. До сих пор ищут.

Бюст Нефертити, найденный немецкими археологами.

Ривз полагает, что Нефертити изначально похоронили в обширном многокомнатном склепе, который предназначался исключительно ей. Но Тутанхамон, который скоропостижно скончался через 9 лет после Нефертити, «потеснил» мать. Потому что изготовить отдельную усыпальницу для него не успели. В итоге, мумию Нефертити перенесли в смежную камеру, замуровали её, а самого Тутанхамона уложили в «проходном» помещении, в котором потом его и нашли.

- Склеп, в котором в 1922 году был обнаружен саркофаг Тутанхамона, довольно маленький для фараона, - рассуждал Ривз. - Скорее всего он - часть более крупного 5-6- комнатного помещения, которое изначально было устроено исключительно для царицы Нефертити.

Египетские власти поверили Ривзу. До долбить стены гробницы не стали. Мамдух эль-Дамати — в то время министр памятников древности и культурного наследия Египта — разрешил для начала провести не разрушающее исследование с помощью георадара. В начале 2016 года этим занимались японские специалисты под руководством Хирокатсу Ватанабе (Hirokatsu Watanabe). Они заверили: за одной из стен действительно «просматриваются» два скрытых помещения. В одном из них — некая органика, в другом — похоже, металл.

Археологи "просвечивают" стену георадаром.

Японцы воодушевили Мамдуха, который пообещал, что позволит просверлить одну из стен гробницы Тутанхамона, чтобы просунуть камеру в образовавшееся отверстие.

Увы, до дырки в стене, которая могла бы доказать или опровергнуть гипотезу о «тайной комнате» с мумией Нефертити внутри, дело так и не дошло. В 2016 году Мамдух был смещен со своего поста. Его место занял Халед аль-Аннани, который настоял на дополнительных исследованиях. В 2018 году их провели итальянские археологи из Политехнического университета в Турине (Polytechnic University in Turin) под руководством Франческо Порчелли (Francesco Porcelli), которые использовали радар высокой точности. Но не выявили каких-либо убедительных особенностей, которые бы свидетельствовали о том, что за стенами гробницы находятся какие-либо полости. С соответствующим сообщением тогда вступил доктор Мустафа Вазири (Mostafa Waziri) — глава Верховного Совета Древностей Египта. (Egypt’s Supreme Council of Antiquities - SCA)

Настал 2020 год. В начале февраля Мамдух эль-Дамати, не оставлявший попыток найти «тайную комнату», обнаружил 10-метровый коридор, о чем сообщил в SCA и, видимо, в .Nature. Теперь он ждет разрешения двинуться дальше - не исключено, что и сквозь стены гробницы. Таким образом счет в заочном состязании скептиков и тех, кто верит в посмертное соседство Тутанхамона и Нефертити, сравнялся. Стал 2:2.

Ведь два исследования — самого Ривза и японское - продемонстрировали наличие тайных помещений. Итальянское — ничего не выявило, а Мамдух преуспел. Пусть даже не совсем в тех местах, которыми интересовались его коллеги. По мнению бывшего министра, полость, обнаруженная им в непосредственной близости от гробницы Тутанхамона, все-таки относится именно к ней. И проложена отнюдь не просто так.

Место расположение гробницы Тутанхамона.

Так вход в гробницу Тутанхамона выглядит со стороны.

Вывод: надежда найти Нефертити где-то поблизости от Тутанхамона остается. Может быть, и стенки его гробницы наконец-то просверлят. А то и сломают.

КСТАТИ

Чужая маска

Ривз полагает, что и знаменитая золотая погребальная маска Тутанхамона не его - не Тутанхамона. На самом деле она предназначалась Нефертити.

Во-первых, вид у маски не просто очень женский, а имеется явное портретное сходство с бюстом красавицы. Во-вторых, у маски уши проколоты. Что характерно для женских образов. И главное, на ней имеется заретушированная печать с именем Нефертити.

Обнаружилось все это во время работ по реставрации маски, от которой отвалилась бородка. Её в итоге приклеили. Так может быть, бородки и не должно было быть?

Голова Тутанхамона и его золотая маска.

О том, где еще, кроме гробницы Тутанхамона, могла бы скрываться мумия легендарной женщины, признанной при жизни эталоном красоты, и как она выглядела на самом деле, читайте Ученые уверяют, что воссоздали облик настоящей Нефертити