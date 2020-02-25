Ушел последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

Когда умирает человек такого крупного калибра, часто ритуально говорят взятое напрокат: «С ним ушла целая эпоха». Но это всего лишь расхожая фигура речи.

На самом деле эпоха эта с Дмитрием Тимофеевичем никуда из истории страны и армии нашей, конечно, не ушла. Как никуда и никогда не уйдет из нее и Маршал Язов, делавший эту историю честнее и мужественнее многих других. Память о таких людях переживает их на столетия.

Он был Маршалом, но всегда без натужной высокопарности считал, что самое высокое звание служивого человека - Солдат Отечества. Он навеки «застолбил» за собой одно из самых ярких и драматичных мест в биографии СССР и его Вооруженных сил.

Он оставил после себя память, которую суетливые волны нашего бытия никогда не смоют, как морская вода - человеческие следы на прибрежном песке.

Жизнь сына бедных омских крестьян, который от рядового добровольца-школьника (приписавшего себе «лишний» год, чтобы попасть на фронт) дорос до министра обороны СССР и Маршала Советского Союза, впечатала в себя много драматичных и счастливых, военных и мирных моментов и красок советской эпохи.

Его звездные взлеты нередко чередовались с черными семейными трагедиями: Язов пережил смерть двух своих детей, внука и двух жен. Он сам чудом остался жив после страшной и загадочной автокатастрофы на самом звездном пике своей карьеры. И, наверное, можно понять, почему одну из своих книг Маршал назвал «Удары судьбы».

В его послужном списке две войны - Великая Отечественная и афганская. Плюс - карибский кризис 1962 года. В его биографии - высокий статус кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС и... тюремного арестанта, покаранного за то, что он поддержал ГКЧП в августе 1991-го. Новая власть называла те события «военным путчем» и «переворотом». А он и за тюремной решеткой называл их «последней попыткой спасти СССР».

И часто потом повторял: «Ведь за сохранение Союза был не только я, а 76 процентов советского народа».

В его биографии - высокий статус кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС и... тюремного арестантаФото: фотохроника ТАСС.

Фемида государства, за которое он проливал кровь на фронте, в 1991-м назвала его «предателем» и «врагом народа». И не извинилась до самой его смерти. Но он ее по-рыцарски простил. Зато история распорядилась справедливо. Она давно воздала ему должное: деревня, в которой он родился, давным-давно называется Язово. Он умер, но теперь живет на своей малой родине - бронзовым бюстом на территории омской школы-интерната №9, которая носит его имя. А в граните высечены строки из его неказистого стихотворения:

"В боях за честь Отчизны

Я не щадил ни сил, ни жизни.

И, прошагав в строю полвека,

Министром был и человеком".

В нашей военной истории было более 40 Маршалов Советского Союза.

Сегодня ушел последний...

Прощайте …

"Комсомольская правда" выражает искренние соболезнования близким Дмитрия Тимофеевича Язова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762695" frameborder="0"></iframe> Ушел последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

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