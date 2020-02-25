Шойгу: "Светлая память Дмитрию Тимофеевичу"

- Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова.

Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу выражая соболезнования родным и близким Дмитрия Язова.

В своей речи министр назвал Дмитрия Язова "человеком-легендой", который от начала и до конца прошел Великую Отечественную войну и зарекомендовал себя в боях за Отечество "смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром".

- Недаром он был назначен Министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине, - отметил Шойгу.

Министр встречался с Дмитрием Тимофеевичем 4 февраля. Он навестил его, что лично вручить последнему маршалу СССР орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, и как участнику Великой Отечественной войны - юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Известно, что Язов принял воинскую присягу семнадцатилетним в 1941 году, приписав себе год. А на фронт попал в 1942 году после годичной подготовки в Московском Краснознаменном пехотном училище имени Верховного Совета РСФСР.

За годы войны Язов участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. Дважды был дважды ранен в бою. После первого ранения в ногу вернулся в строй через два месяца. Второе ранение, в голову и лицо, получил во время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году. 8 ноября последнему министру оборону СССР (1987-1991 гг.) исполнилось 95 лет.

В Минобороны России не раз отмечали заслуги министра в организованном выводе советских войск с территории Афганистана.

Кстати, Язов стал бы последним маршалом, но в 1997 году бывший министр обороны Игорь Сергеев (скончался в 2006 году на 69-ом году жизни) получил звание маршал Российской Федерации.

- Вклад Дмитрия Язова в укрепление обороноспособности государства, непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения. Искренне сочувствую Вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Дмитрию Тимофеевичу, - добавил в своем обращении Сергей Шойгу.

В Минобороны России сообщили, что похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут в четверг, 27 февраля. Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области. Председателем комиссии по организации похорон маршала СССР Дмитрия Язова назначен министр обороны России Сергей Шойгу.