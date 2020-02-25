2020-02-25T10:27:08+03:00
Общество

Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 28 февраля 2020 года

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 28 февраля 2020 года.Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 28 февраля 2020 года.Фото: фотохроника ТАСС.
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Маршал Советского Союза Дмитрий Язов будет похоронен 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщила руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Похороны состоятся, скорее всего, через три дня - 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», - передают РИА Новости его сообщение.

Как сообщал сайт kp.ru, последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни. В его послужном списке две войны - Великая Отечественная и афганская, а также Карибский кризис 1962 года. В его биографии были высокий статус кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС и тюремного арестанта.

Ушел последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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