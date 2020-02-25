Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 28 февраля 2020 года

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:27:08+03:00

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Маршал Советского Союза Дмитрий Язов будет похоронен 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщила руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Похороны состоятся, скорее всего, через три дня - 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», - передают РИА Новости его сообщение.

Как сообщал сайт kp.ru, последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни. В его послужном списке две войны - Великая Отечественная и афганская, а также Карибский кризис 1962 года. В его биографии были высокий статус кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС и тюремного арестанта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762695" frameborder="0"></iframe> Ушел последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

ИСТОЧНИК KP.RU