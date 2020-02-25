Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 28 февраля 2020 года
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов будет похоронен 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщила руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
«Похороны состоятся, скорее всего, через три дня - 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», - передают РИА Новости его сообщение.
Как сообщал сайт kp.ru, последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни. В его послужном списке две войны - Великая Отечественная и афганская, а также Карибский кризис 1962 года. В его биографии были высокий статус кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС и тюремного арестанта.
Ушел последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
ИСТОЧНИК KP.RU