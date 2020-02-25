Лунный календарь на март 2020: фазы Луны, благоприятные дни
1 марта, воскресенье
8-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах
Символ дня — птица Феникс. Сегодня стоит ждать испытаний, а также преобразования, возрождения после них, перехода на некий новый уровень. Возможно, откроются новые истины или просто придет понимание важной ситуации. Если хотели что-то исправить в себе, действуйте!
Именинники: Даниил, Илья, Макар, Никон, Павел, Порфирий, Юлиан.
2 марта, понедельник
9-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Нелегкий день. Сегодня ни в коем случае не стоит гневаться. Ибо в этом случае будут ужасные последствия. Постарайтесь на все взирать философски.
Именинники: Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.
3 марта, вторник
10-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Хороший день для путешествий и общения с близкими. Сейчас лучше всего заняться укреплением родственных связей. Постарайтесь избегать конфликтов и судебных тяжб. Обязательно сделайте что-то приятное для себя.
Именинники: Анна, Виктор, Владимир.
4 марта, среда
11-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Мощный сильный день. Его преступно провести в лени. Проекты, начатые сейчас, ждет удача. Намечайте активные дела - чем больше, тем лучше. Главное условие - идти к цели без всяких сомнений.
Именинники: Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор.
5 марта, четверг
12-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
В этот день стоит остановиться и подумать о себе, о своей жизни и предназначении. Говорят, именно сейчас может открыться истинное понимание вещей. Посвятите себя благотворительности и помощи близким.
Именинники: Давид, Денис, Иван, Лев, Лука, Николай, Федор.
6 марта, пятница
13-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Довольно продуктивный день. Сегодня, скорее всего, откроется второе дыхание и другие скрытые возможности. Однако не стоит особо перенагружать себя в физическом плане, можно получить травму.
Именинники: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван.
7 марта, суббота
14-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
С одной стороны, сейчас нельзя бросать начатое на полпути или даже снижать скорость. С другой - именно в этот день можно получить полноценный отдых и физически, и морально.
Именинники: Андрей, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета.
8 марта, воскресенье
15-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Благоприятный период. Время подводить итоги и намечать новые цели. День стоит провести так, как вы хотели бы проводить все дни. Не стоит отправляться в путешествия и ввязываться в дела, сулящие быстрые деньги.
Именинники: Александр, Алексей, Антон.
9 марта, понедельник
16-й лунный день. Полнолуние в Деве.
Не подходит для важных дел. Напротив, сейчас нужно сбросить все напряжение предыдущих дней. Постарайтесь к этому дню завершить все сложные дела. А еще не лишне будет устроить расслабляющие процедуры для тела. Учтите: для этого дня характерна эмоциональная нестабильность.
Именинники: Иван, Иларион.
10 марта, вторник
17-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Также не лучший период для всякого рода начинаний. Сейчас очень важно получить заряд, энергию прекрасного. Лучшие места для этого выставки и концерты.
Благоприятный день для романтических знакомств и свиданий.
Именинники: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор.
11 марта, среда
18-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Зеркало наших поступков: сегодня вселенная посылает нам то, чего мы достойны.
Хорошо заниматься благотворительностью, а также уделить внимание старшим членам семьи.
Активных действий лучше не предпринимать, также следует соблюдать осторожность в еде.
Именинники: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.
12 марта, четверг
19-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Хорошо заниматься чисткой организма, а также начинать санаторно-курортное лечение.
Непростой день. Не следует нарушать правила, это чревато получение травм или масштабными ссорами. К серьезным проектам следует приступать только в том случае, если вы на сто процентов уверены в успехе.
Именинники: Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков.
13 марта, пятница
20-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Период завершения дел. Для начинаний выбирайте другую дату.
Сейчас на полную работает женская энергия и обаяние. Так что сегодня сложно будет отказать в женских просьбах.
Стоит особое внимание уделить питанию. Оно должно быть некалорийным, нежирным.
Именинники: Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.
14 марта, суббота
20-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Все, что надобно, сейчас придет без особого напряжения. А потому не надо форсировать события и штурмовать неприступные крепости. Постарайтесь выбрать одну цель, а не «расплескивать» энергию на все вокруг.
Именинники: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр.
15 марта, воскресенье
21-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Семейный день. Дела откладываем в сторону и занимаемся лишь проблемами своих близких.
Сегодня можно закладывать новые семейные привычки и традиции.
Необходимо отказаться от приема алкоголя.
Именинники: Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федот.
16 марта, понедельник
22-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Сегодня необходимо лишь положительное мышление. Удачный день для начала нового бизнеса. Этот день привлекает богатство. Так что стоит поработать в этом направлении: проинспектировать свои финансы, выбрать более выгодные тарифы и вклады.
Именинники: Марфа, Михаил, Севастьян.
17 марта, вторник
23-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
День с высокой концентрацией энергии. А это чревато не только активностью, но и некоторой агрессией. Так что постарайтесь найти для этого сгустка подходящее применение.
Идеальный день для духовных практик самосовершенствования.
Именинники: Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Яков.
18 марта, среда
24-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Неплохой день: можно получить ответы на давно волнующие вопросы, найти выход из самых сложных ситуаций, обнаружить и исправить ошибки. Главное не распыляться на несколько целей, а четко представлять то, что вам нужно.
Именинники: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Николай, Марк, Федор,
Феофан.
19 марта, четверг
25-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
Символ дня черепаха. Наше поведение должно напоминать ее действия: не следует суетиться, принимать поспешных решений.
Интуиция на пике, принимая решения, не игнорируйте ее.
Благоприятный период для путешествий и командировок.
Именинники: Аркадий, Константин, Федор.
20 марта, пятница
26-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
Изобилие негативной энергии. А потому надо свести к минимуму общение с окружающим миром, особенно с неприятными вам людьми. В противном случае возможны ссоры и травмы. Лучшее, что можно сделать сегодня — отправиться на природу.
Именинники: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Лаврентий, Мария, Матрона, Надежда, Нестор, Николай, Нил, Павел.
21 марта, суббота
27-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Любую сложную проблему сейчас есть шанс решить с наименьшими затратами и силами.
Идеальный момент для того, чтобы расширить свой кругозор самыми разными способами — учебой или путешествиями.
День поминовения умерших.
Именинники: Афанасий, Владимир, Иван, Лазарь, Феодосий.
22 марта, воскресенье
28-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
День сулит успех в делах. Однако при этом надо ставить перед собой реальные цели, а не фантастические.
Хороший момент для совершения крупных покупок, операций с недвижимостью.
Не забывайте сейчас про помощь нуждающимся — и моральную, и материальную.
Именинники: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валентин, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Сергей, Тарас.
23 марта, понедельник
29-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Самый тяжелый день лунного цикла. Сведите деловую активность и общение к минимуму.
И постарайтесь держать свои эмоции под контролем, хотя это будет и непросто: любое неосторожное слово сейчас может вызвать резкую реакцию.
Именинники: Анастасия, Василиса, Виктор, Василиса, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Киприан, Клавдия, Кондратий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.
24 марта, вторник
30-й/1-й лунные дни. Новолуние в Овне.
Отличный день. Он будет наполнен сюрпризами: внезапными приятными встречами, небольшими подарками и комплиментами.
Сегодня хорошо обращаться с просьбами к начальству. Особенно с рационализаторскими предложениями.
Именинники: Василий, Георгий, Ефим, Иван, Софрон, Феодора.
25 марта, среда
2-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
День начала новых проектов. Нужно быть уверенным в своих действиях и быть основательно подготовленным. Важно действовать без «скачков», в привычном ритме.
В этот день важно делиться, не отказывать в помощи.
Именинники: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.
26 марта, четверг
3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Сегодня можно почувствовать эффект от тех дел, которыми мы занимались в последнее время. Результаты должны порадовать. День наполнен энергией, постарайтесь ее направить в правильное русло. Иначе же, она «найдет выход» в ссорах, конфликтах и скандалах.
Именинники: Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай, Терентий, Христина.
27 марта, пятница
4-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Считается, что именно в этот день можно узнать о себе все самое сокровенное. Открыть свои скрытые возможности. Сейчас, скорее всего, потребуется принять судьбоносные решения, от которых будет зависеть дальнейший путь.
Не останавливайтесь на достигнутом. Ну а чтобы дальнейшие действия были успешными, анализируйте все, что сделано и делайте выводы.
Именинники: Венедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий.
28 марта, суббота
5-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Довольно удачный и счастливый день. Можно принимать важные решения и начинать важные и сложные дела. Благоприятный период для старта учебы и повышения квалификации. А также для путешествий и отдыха.
В этот день хорошо расставаться со всем ненужным, так что генеральной уборке - зеленый свет!
Именинники: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Никандр.
29 марта, воскресенье
6-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Мирный, спокойный, пассивный день. Не нужно затеваться с шумными вечеринками, сложными проектами и массовыми встречами. Постарайтесь уделить время себе любимому. Особенно подойдут массажи, походы в баню — все те процедуры, от которых мы ждем релакса.
Именинники: Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел, Пимен, Роман, Трофим, Юлиан.
30 марта, понедельник
7-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Символ дня Петух — активный, энергичный, иногда яростный и задиристый. Постарайтесь использовать первые характеристики и не дайте захватить себя эмоциям.
Сегодня особую силу имеют слово, заклинание, молитва. Помните, что слово не только созидает!
Именинники: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.
31 марта, вторник
8-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Идеальный день для тех, кто решился на кардинальные перемены. Сейчас хорошо начинать курсы похудения, диету, оздоровительные процедуры, а также заводить хорошие привычки. Это день внутренней работы над собой.
Важно сохранять светлое настроение и не ругаться.
Именинники: Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.
ИСТОЧНИК KP.RU