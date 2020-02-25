2020-02-25T13:49:50+03:00
В мире

Эпидемия коронавируса может охватить всю планету. Но это не точно

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сделал прогноз о распространении нового заболевания [видео]
Ярослав КОРОБАТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
На сегодня ВОЗ не наблюдает безудержного и глобального распространения коронавирусаНа сегодня ВОЗ не наблюдает безудержного и глобального распространения коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По своему потенциалу вспышка китайского коронавируса COVID-19 (так официально называется новое заболевание) способна принять характер пандемии. Об этом заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Напомним пандемией называется необычайно сильная эпидемия, которая имеет глобальный характер и распространяется во многих странах, а иногда по всей планете. Пока же использовать термин «пандемия» не оправдано, поскольку речь идет об эпидемии только в одной одном регионе. Из 80 тысяч заболевших 77,6 тысяч это жители Китая, еще примерно около тысячи инфицированных это граждане Южной Кореи. В остальных странах мира количество зараженных исчисляется десятками или сотнями.

- На сегодня ВОЗ не наблюдает безудержного и глобального распространения коронавируса, у нас нет оснований говорить о массовости смертей или случаев тяжелого протекания болезни, - пояснил Гебрейесус. - В то же время рост заболеваемости в Италии, Южной Кореи и Иране вызывает серьезную обеспокоенность. Я призываю все страны мира быть готовыми к потенциальной пандемии.

Последний раз пандемия была официально объявлена в 2009 год, когда в результате распространения свиного гриппа по всему миру заболело около 222 тысяч человек 1906 из них умерло. А Седьмая холерная пандемия, начавшаяся в 1961 году, до сих пор продолжает бушевать в странах третьего мира.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайский коронавирус, последние новости на 25 февраля 2020: Италия за два дня вышла на третье место в мире по числу зараженных

Китайский коронавирус продолжает распространяться по планете. И в некоторых местах делает это с огромной скоростью. Всего же, по последним данным, вирус обнаружен у 80 тысяч человек. Не могли пережить болезнь больше 2700 человек. При этом вылечилось в десять раз больше. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Мой самолет из Пекина в «Шереметьево» встретили люди в скафандрах
Наш журналист всю минувшую неделю передавал репортажи из зоны эпидемиологической катастрофы, а когда вернулась в Россию, то выяснила: дома ее не очень-то и ждали…
Коронавирус в Италии: города закрывают на карантин, модные показы проходят без зрителей, а Венецианский карнавал завершат раньше срока
Китайская зараза добралась до Европы: на Аппенинах заболели свыше ста человек, из-за коронавируса в Италии ввели чрезвычайное положение
Новости 24
Зеленский назвал себя "дрессированным псом" на встрече с шахтерами
Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом
Полиция Греции подавила протесты против строительства лагерей для мигрантов
Премьер-министр Италии обвинил руководство больницы в распространении коронавируса
Киев рассматривает три «закрытые» версии авиакатастрофы под Тегераном
Туроператоры не ожидают массовых отказов от поездок в Италию из-за коронавируса
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам или без жалованья останутся министры
Умер Хосни Мубарак - лидер Египта, свергнутый революцией 2011 года
Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона
Россияне не пострадали в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в Германии
«Он был выдающимся военачальником»: Путин принес соболезнования родным маршала Язова
Рейтинг "аварийных" регионов России: больше всего ДТП в Туве
АТОР: прекращены продажи туров в Китай, остальные направления открыты
Власти Турции запретили ввоз в страну электронных сигарет и их компонентов
Самолет экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира
Военный историк рассказал о вкладе Язова в развитие вооруженных сил
На Украине предложили "вычистить" библиотеки от книг времен СССР
ВЦИОМ: Больше 60 процентов россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Лавров призвал выработать меры по предотвращению силового противостояния в космосе
Песков: работа по сделке ОПЕК+ продолжается, решений не принято
Бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой в самолете из-за поддельной визы
Более тысячи человек изолировали на Канарах в отеле, где у постояльца обнаружили коронавирус