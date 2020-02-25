Эпидемия коронавируса может охватить всю планету. Но это не точно

По своему потенциалу вспышка китайского коронавируса COVID-19 (так официально называется новое заболевание) способна принять характер пандемии. Об этом заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Напомним пандемией называется необычайно сильная эпидемия, которая имеет глобальный характер и распространяется во многих странах, а иногда по всей планете. Пока же использовать термин «пандемия» не оправдано, поскольку речь идет об эпидемии только в одной одном регионе. Из 80 тысяч заболевших 77,6 тысяч это жители Китая, еще примерно около тысячи инфицированных это граждане Южной Кореи. В остальных странах мира количество зараженных исчисляется десятками или сотнями.

- На сегодня ВОЗ не наблюдает безудержного и глобального распространения коронавируса, у нас нет оснований говорить о массовости смертей или случаев тяжелого протекания болезни, - пояснил Гебрейесус. - В то же время рост заболеваемости в Италии, Южной Кореи и Иране вызывает серьезную обеспокоенность. Я призываю все страны мира быть готовыми к потенциальной пандемии.

Последний раз пандемия была официально объявлена в 2009 год, когда в результате распространения свиного гриппа по всему миру заболело около 222 тысяч человек 1906 из них умерло. А Седьмая холерная пандемия, начавшаяся в 1961 году, до сих пор продолжает бушевать в странах третьего мира.

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