«Правят балом меркантильные интересы»: Сын Джигарханяна осудил наследников покойного «Иванушки» Яковлева

Александра Куцевол, девушка «Иванушки» Олега Яковлева в очередной раз проиграла суд в битве за наследство покойного. Дама пыталась доказать, что артист был невменяем, когда составлял завещание, в которое не включил ее. Наследниками артиста стали его университетский друг и партнёр по бизнесу в сфере недвижимости актёр Роман Радов и племянница Татьяна. Куцевол пыталась оспорить злополучный документ в суде. Мол, они с артистом успели узаконить свои отношения в Сербии. И даже предоставила суду документ о регистрации брака, который, как впоследствии выяснила экспертиза, был «липовым».

romanradoff Роман Радов

Потом Александра Куцевол с помощью показаний Андрея Аполлонова-Григорьева убеждала суд, что ее покойный возлюбленный якобы был невменяем, когда составлял завещание. Однако и этот суд Куцевол проиграла. Но гражданская жена Яковлева не спешит освобождать квартиру певца на Дербеневской набережной, которая была куплена покойным еще до встречи с Александрой. Более того, по рассказам соседей «Иванушки», Александра перевезла туда своих родителей.

st_jigar Сын Армена Джигарханяна Степан

Знакомые Яковлева в шоке от драки за его наследство. Так, сын Армена Джигарханяна Степан, который в юности был дружен с певцом, сказал kp.ru, что не понимает, почему наследники выносят на суд зрителей такие подробности из жизни Олега Яковлева.

- Безмерно жаль, что меркантильные и сугубо материальные интересы ныне правят балом, не делая зазорным выносить на публику такие подробности, - сказал kp.ru Степан Джигарханян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Григорьев-Апполонов объявил покойного Олега Яковлева невменяемым

Видимо, таким образом он пытался помочь его вдове, которая борется за наследство (подробности)