2020-02-25T14:34:35+03:00
Звезды

«Правят балом меркантильные интересы»: Сын Джигарханяна осудил наследников покойного «Иванушки» Яковлева

Вдова артиста проиграла суд с его наследниками
Алина ЧЕРНОВА
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Александра Куцевол, девушка «Иванушки» Олега Яковлева в очередной раз проиграла суд в битве за наследство покойного.Александра Куцевол, девушка «Иванушки» Олега Яковлева в очередной раз проиграла суд в битве за наследство покойного.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Александра Куцевол, девушка «Иванушки» Олега Яковлева в очередной раз проиграла суд в битве за наследство покойного. Дама пыталась доказать, что артист был невменяем, когда составлял завещание, в которое не включил ее. Наследниками артиста стали его университетский друг и партнёр по бизнесу в сфере недвижимости актёр Роман Радов и племянница Татьяна. Куцевол пыталась оспорить злополучный документ в суде. Мол, они с артистом успели узаконить свои отношения в Сербии. И даже предоставила суду документ о регистрации брака, который, как впоследствии выяснила экспертиза, был «липовым».

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Роман Радов
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Потом Александра Куцевол с помощью показаний Андрея Аполлонова-Григорьева убеждала суд, что ее покойный возлюбленный якобы был невменяем, когда составлял завещание. Однако и этот суд Куцевол проиграла. Но гражданская жена Яковлева не спешит освобождать квартиру певца на Дербеневской набережной, которая была куплена покойным еще до встречи с Александрой. Более того, по рассказам соседей «Иванушки», Александра перевезла туда своих родителей.

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Сын Армена Джигарханяна Степан
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Знакомые Яковлева в шоке от драки за его наследство. Так, сын Армена Джигарханяна Степан, который в юности был дружен с певцом, сказал kp.ru, что не понимает, почему наследники выносят на суд зрителей такие подробности из жизни Олега Яковлева.

- Безмерно жаль, что меркантильные и сугубо материальные интересы ныне правят балом, не делая зазорным выносить на публику такие подробности, - сказал kp.ru Степан Джигарханян.

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Видимо, таким образом он пытался помочь его вдове, которая борется за наследство (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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