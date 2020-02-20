Андрей Григорьев-Апполонов объявил покойного Олега Яковлева невменяемым

Этой зимой солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов практически ежедневно попадает в какой-нибудь скандал.

То певец объявляет альфонсом мужа своей покойной сестры, то отмахивается от девушки, которая якобы родила от него внебрачного сына. А всему этому предшествовал ещё более громкий скандал: от Андрея ушла жена Марина, стремительно расписалась с другим мужчиной и даже успела родить ребёнка своему новому возлюбленному.

А пару дней назад в журналистам удалось узнать еще одну историю. Тоже не очень приятную. Представитель актёра Романа Радова, которому покойный «Иванушка» Олег Яковлев завещал свое московское имущество, поделился с «акулами пера» интересной информацией.

- Как известно, Роман Радов и Татьяна (племянница Яковлева) ведут судебные тяжбы с гражданской женой Олега Александрой Куцевол, - рассказывает адвокат Радова. - Куцевол после кончины Яковлева решила оспорить его завещание, заявив, что она была не гражданской, а официальной женой артиста. Но это громкое заявление ей не удалось доказать в суде. Плюс ко всему она утверждала, что покойный музыкант был не в себе, когда писал завещание. Мол, поэтому ее нет в этом документе. Впрочем, суды, в которых Куцевол пыталась доказать невменяемость Олега Яковлева, женщина проиграла. Не смогла она доказать и свой брак с Яковлевым.

romanradoff У Яковлева и Радова не только общее студенческое прошлое, но и совместный бизнес по продаже недвижимости. Говорят, именно поэтому артист завещал свои столичные квартиры своему давнему другу

Но Александра по-прежнему не теряет надежды доказать, что Олег Яковлев был невменяемым в последние месяцы своей жизни. Все-таки на кону элитная квартира в центре Москвы, которую ей придётся покинуть. Видимо, поэтому Куцевол пошла на крайние меры. В частности , чтобы доказать невменяемость Олега Яковлева Александра пригласила в суд свидетеля - Андрея Григорьева-Апполонова. Этот человек выступал на стороне вдовы в пользу невменяемости Яковлева, - сообщила журналистам представитель Романа Радова.

yakovlevsinger Олег Яковлев со своей девушкой Александрой Куцевол

Стоит напомнить, что Олег Яковлев и Андрей Григорьев –Апполонов проработали в одном коллективе больше 15 лет. И были не только коллегами, но и близкими друзьями. Возможно, именно это обстоятельно заставляет сомневаться, что певец мог свидетельствовать против своего товарища.

- Сам я на допросе не был, видел только документы, судебные протоколы,-рассказывает в беседе с «КП» наследник Олега Яковлева актер Роман Радов. - В этих документах действительно фигурирует имя Андрея Григорьева-Апполонова. И я так же знаю, что Андрей очень поддерживал Сашу Куцевол во время всей этой истории с судами о наследстве. Андрей помогал Саше деньгами на суды, и звонил мне с какими-то предложениями по мировому соглашению. И все-таки я отказываюсь верить, что он мог так поступить со своим другом. Олег ведь так любил его.

Для него «Иванушки» были целой жизнью.

Единственное, чем могу объяснить присутствие этого имени в документе, это тем, что есть другой Григорьев–Апполонов. Муж покойной сестры Андрея. Полный его тезка. Он давно пытается вклиниться через СМИ в эту историю с наследством Олег. Думаю, он вполне мог хайпануть, сказать в суде, что Олег был невменяем, - поделился предположениями Радов.

andreyallright Пока непонятно, кто свидетельства против Яковлева: Рыжий Иванушка или его полный тезка, муж его покойной сестры (на фото он справа).

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