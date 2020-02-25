«Нас ждет кризис как в 2008 году»: Экономист предрек Европе черные дни из-за коронавируса

Коронавирус перекинулся из Китая на другие страны Азии, а также на Ближний Восток и в Европу. Вспышки зафиксированы в Южной Корее, Иране и Италии. На мировых биржах во вторник зафиксировано серьезное падение. Чем это грозит глобальной экономике? И как нынешняя ситуация отразится на России? На вопросы «КП» ответил Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

- Михаил, как вы оцениваете ситуацию?

- Эпидемия становится мультицентричной. Ученые говорят, что скорее всего процесс распространения продолжится. Это значит, что очаги появятся во многих странах мира. Поэтому негатив на финансовые рынки будет поступать в течение длительного времени.

- После сообщения о вспышке коронавируса в Италии, европейские биржи упали в среднем на 5% за два дня. Почему?

- Италия - с точки зрения экономики довольно слабый пациент. Она рекордсмен по абсолютному объему долга среди стран Европы и третья в мире после США и Японии. Это слабое звено Еврозоны.

- Как это связано с коронавирусом?

- Эпидемия имеет достаточно высокую смертность. Поэтому страны вынуждены вводить карантинные меры. А это напрямую отражается на экономике. Во-первых, падает потребление. Все сидят по домам и едят домашнюю лапшу. Во-вторых, снижается инвестиционная активность. Вкладывать деньги в развитие в такой время просто смешно. И в-третьих, это разрыв производственных цепочек. Карантин приводит к серьезным последствиям. В Италии он усугубит и без того сложное экономическое положение.

Михаил КоролюкФото: Евгения ГУСЕВА

- Чем это грозит?

- Когда спрос падает, некоторые предприятия начинают банкротиться. Кредитные портфели у банков становятся плохими, их балансы портятся. Государству нужно будет делать выбор: спасать банки или позволить им рухнуть. Но второе может спровоцировать еще более опасный кризис. А на первое нет денег. Италии может помочь Евросоюз, но будет ли он это делать? Такой тяжелый выбор может встать.

- Говорят, западные страны научились справляться с любыми кризисами. Их просто заливают деньгами...

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- Этот рецепт сейчас не сработает. Экономику заливают деньгами для того, чтобы подстегнуть потребление на населения. Но люди сейчас обеспокоены не тем, чтобы что-то купить в кредит по низким ставкам, а тем, не умрут ли они сами и их родственники. Тратить деньги они сейчас не будут. То же самое и с компаниями. Вряд ли кто-то сейчас будет брать кредиты и вкладывать в расширение производства. Это все равно, что поливать камни водой в надежде, что из-них что-то вырастет.

- К чему готовиться?

- То, что мы видим сейчас, уже довольно страшно. Если посмотреть загрузку морских торговых путей (а по ним двигаются 90% грузов в мире), импортные и экспортные потоки из Китая упали на 40 - 50%. Сырьевые активы будут дешеветь, а доллары и золото - дорожать. Мы видим, что процесс уже начался. Цены на металлы идут вниз. Нефть их догонит через некоторое время.

- Как это отразится на России? На торгах во вторник доллар уже резко укрепился и выросли акции золотодобытчиков, все остальные упали...

- По моим прогнозам, цена на нефть может опуститься до $40 за баррель. Этот уровень заложен в бюджет, но нам все равно придется раскупоривать кубышку. Да, у нас есть возможность сгладить падение. Но вряд ли мы окажемся изолированным островом в этом бушующем море. Скорее всего, нас ждет мировая рецессия. И она будет похожа на то, что было в 2008 году. Падение будет на десятки процентов.

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