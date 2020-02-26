Если к апрелю коронавирус не утихнет, российским магазинам нечем будет торговать

Эксперты предсказывают, что запасов товаров, комплектующих и сырья из Китая России хватит на 2 месяца. Если до тех пор производство в поднебесной не восстановится, мы можем столкнуться с настоящим дефицитом.

ЕСТЬ ЛИ ПЕРЕБОИ С ПОСТАВКАМИ?

- Ситуация действительно сложная. Сделки отменяются или переносятся но более поздние сроки. Из Китая мы получаем очень много товаров, и быстро заменить этих поставщиков невозможно, - признается исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Это касается практически всех групп товаров: электроника, одежда, продовольствие.

Покупатель у пустых полок в магазине Сингапура.Фото: REUTERS

Причем ситуация в Китае влияет и на то, что, казалось бы, производят в России. Например, у нас в последние годы стали много шить. Но ткани, фурнитура — все это закупается в КНР.

А вот закрытие границы, как уверяют эксперты, не особо сказалось на поставках. Куда сильнее ударили внутрикитайские ограничения — к слову, куда более суровые, чем с российской стороны.

- Мы-то поставили туристические барьеры, а не на поставки грузов. Но проблема в том, что у них внутри страны налаженная логистика больше не работает, - сетует Карпов.

Причем касается это не только движения товаров, но и людей. Сотни тысяч китайцев «застряли» у родственников. Например, фабрика расположено на юге, а ее сотрудник уехал на праздники в северную провинцию. Теперь он не может вернуться, а производство без него теряет обороты. Если таких сотрудников на одном предприятии сотни, справляться с тем же объемом работы оно не сможет физически.

СТОЛКНЕМСЯ ЛИ МЫ С ДЕФИЦИТОМ?

Зараза особенно разгулялась, когда миллионы китайцев снялись с насиженных мест, чтобы провести с семьями китайский новый год — он приходился в этом году на 25 января. Праздник этот там, как и у нас, повод для общенациональных каникул. Зная эти особенности, российские магазины сделали неплохой запас товаров из Поднебесной. Его мы сейчас и «проедаем».

- С момента, когда товар из Китая, скажем, смартфон, оказывается в России, он «живет» у нас 2-3 месяца. Это время на доставку до склада или магазина и его последующую продажу. Чтобы полностью распродать все складские остатки, нужно побольше времени, - рассказал «КП» президент Ассоциации компаний интернет торговли Артем Соколов. - Так что если ситуация с коронавирусом не улучшится к апрелю, мы увидим настоящий коллапс в торговле.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

- Они уже начали расти понемногу, - отмечает Андрей Карпов. - А насколько стремительно это будет происходить, зависит от развития событий. Чем дольше не удается обуздать болезнь, тем больше придется платить за товары, так или иначе связанные с Китаем.

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