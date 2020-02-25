Второго убийцу "Япончика" обнаружили на зоне

Сотрудники Следственного комитет России при содействии оперативников уголовного розыска Москвы установили личность второго соучастника убийства Вячеслава Иванькова, более известного в криминальной среде как "вор в законе" "Япончик". Им оказался осужденный и неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев. На основании приговора суда Газзаев с 2017 года содержится в местах лишения свободы за совершение других преступлений.

- По версии следствия, именно Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит Иваньков, лично участвовал в её перевозке и хранении, а в момент непосредственного совершения убийства находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией, - заявили в СК России.

Газзаеву предъявлено новое обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, и по ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца. Теперь он снова очутился в СИЗО, где с ним будут работать следователи.

Напомним, Вячеслав Иваньков был застрелен вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе. Снайпер вел огонь из снайперской винтовки из кузова "Газели", которая была припаркована на противоположенной стороне шоссе.

Убийство "Япончика" вызвало в то время широкий общественный резонанс, однако раскрыть преступление "по горячим следам" не представилось возможным из-за использования соучастниками современных средств и методов тщательной конспирации.

Ранее следователям удалось выявить еще одного соучастника убийства Иванькова. Им оказался Муртазе Шадания. Ему также предъявлено обвинение в совершении убийства Иванькова и незаконном хранении оружия.

- Органами предварительного расследования продолжается комплекс мер, направленных на установление иных соучастников, в том числе лица, непосредственно производившего выстрел в Иванькова, а также мотивов совершенного преступления, его организаторов и заказчиков, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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