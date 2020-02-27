Торговые сети отказываются от гипермаркетов

Крупнейшие ритейлеры объявили о планах на 2020 год. Все ведущие игроки розничного рынка, в том числе, X5 Retail Group, “Дикси”, “Магнит”, анонсировали масштабные закрытия гипермаркетов или их переформатирование в магазины меньшего размера.

Почему компании решились на смену формата, разбираемся вместе с сооснователем сети Fix Price Сергеем Ломакиным.

Справка «КП»:

Ломакин Сергей Александрович - российский бизнесмен, меценат и благотворитель.

Родился 23 августа 1973 года в Москве. В возрасте 25 лет в 1998 году вместе с партнерами основал торговую сеть «Копейка», одну из первых в России сетей продовольственных дискаунтеров, в которой протрудился в должности генерального директора до 2007 года. Сеть «Копейка», по мнению инвесторов, в 2006 году считалась наиболее привлекательным активом в российском ритейле. В 2007 году активы сети купила ГК «Уралсиб», а Сергей Ломакин создал совместно с зарубежными инвесторами инвестиционную компанию, где возглавил направление по организации в России новых стартапов в ритейле и инвестированию. Так в стране появились «Fix Price», «Modis» и «ЦентрОбувь». Уже в декабре 2007 года при непосредственном участии Ломакина открылся первый магазин «Fix Price». Спустя 12 лет, в сентябре 2019, сеть «Fix Price» вошла в ТОП-150 крупнейших по выручке компаний в стране по версии РБК (136 место), а также в ТОП-100 крупнейших частных компаний российского рынка по версии Forbes (95 место). Сегодня Fix Price – международная сеть, которая представлена в России, Беларуси, Грузии, Казахстане и Латвии. Общая торговая площадь магазинов превышает 530 тысяч кв. метров. Открыто более 3500 магазинов в 830 населенных пунктах в 78 регионах РФ и за ее пределами.

Мировой тренд

Происходящее в России охлаждение к магазинам очень большого размера, площадь которых составляет 4-10 тыс кв метров, а в ассортименте более 50 тыс позиций, явление не уникальное. Глобальные бренды, название которых прочно ассоциировано именно с гипермаркетами, Carrefour и Walmart уже несколько лет пытаются играть форматами на рынках разных стран.

“Уникальность отечественного рынка, пожалуй, только в том, что период, за который произошло оформление формата гипермаркетов, его расцвет и закат, был намного короче, чем в других странах, - говорит Сергей Ломакин. - Я занимаюсь ритейлом с 1998 года и видел, как быстро 20 лет назад набирали популярность революционные для российского рынка огромные моллы, сделанные по западным лекалам. Открытие первого гипермаркета было федеральным событием: на церемонию приезжал премьер-министр страны, новости показывали по главным телеканалам. Это был магазин-музей, посещение которого превращалось в семейный ритуал и занимало целый выходной день”.

По словам Сергея Ломакина, сети с воодушевлением принялись эксплуатировать новый формат. Кризис 2008 года впервые заставил компании задуматься о собственной эффективности и остановить хаотичную экспансию. Тогда начались разговоры о том, что сети “душат” поставщиков, заставляя их работать на выгодных им самим условиях. Однако настоящее испытание для рынка наступило в 2015-2016 годах, когда экономическая стагнация совпала с санкциями. В тот момент ритейлеры стали искать новые пути оптимизации и, в том числе, повысили требования к эффективности каждой торговой точки. Отстающих стали “пускать под нож”. Наименьшую отдачу давали именно магазины самого большого формата.

Как ранее признавался гендиректор “Магнита” Ян Дюннинг, “большие коробки” тянут финпоказатели ритейлеров вниз. Прогноз неутешительный: в “Infoline-аналитика” подсчитали, что с нынешних 2 трлн рублей сегмент гипермаркетов в деньгах сократится в течение трех лет до 1,7 трлн рублей.

Покупатель голосует ногами

“Основной причиной отказа публики от гипермаркетов становится падение покупательской способности, которая наблюдается все последние годы. Гипермаркеты, в самом начале действительно предлагавшие более выгодные условия покупки за счет иной бизнес-модели, перестали соперничать по цене с дискаунтерами у дома, - замечает Сергей Ломакин. - При сопоставимых финансовых условиях на первое место вышло соперничество за время. Его ценность у нынешнего поколения россиян намного выше: никто не хочет тратить редкий выходной на прогулку с тележкой между стеллажами с макаронами, крупой и консервами. В мегаполисе ситуация осложняется транспортными пробками, так как гипермаркет находится как правило за городом, и только дорога до него может занимать около часа”.

Еще один тренд - россияне перестали покупать впрок. Свежие продукты приобретаются максимум на два-три дня, а за непродовольственными товарами - одеждой, бытовой химией, электроникой - покупатели предпочитают обращаться в специализированные магазины.

Кроме того, по мнению Сергея Ломакина, люди устали от однообразной продукции глобальных брендов, которыми наводнены все гипермаркеты - захотелось попробовать чего-то новенького.

Мультиформатные торговые сети отреагировали на такой запрос: по самым грубым подсчетам, за последнее десятилетие топ-игроки российской розницы увеличили количество магазинов небольшого размера, расположенных непосредственно в жилых микрорайонах, в пять раз. Компании учатся зарабатывать на частоте посещений и продаже товаров с более высокой добавленной стоимостью.

“На смену потребительских предпочтений влияют и технологии: россияне привыкают покупать в интернете. Если еще несколько лет назад заказы продуктов онлайн были уделом небольшой технически-продвинутой части среднего класса, то сегодня покупки в интернете совершает уже массовый покупатель, и даже снижение среднего чека с лихвой компенсируется объемами продаж, - считает Сергей Ломакин. - Согласно экспертным оценкам, в ближайшие пять лет отечественный рынок онлайн-заказов удвоится. Ставку на онлайн делает X5. Известно, что “Лента” развивает проект “Ленточка” для интернет-заказов, собираются поэкспериментировать с этим каналом продаж “Ашан”, “Магнит” и “Дикси””.

Гипермаркеты превращаются

По мнению главы “Infoline-аналитика” Михаила Бурмистрова, у ритейлеров сегодня два пути - трансформировать гипермаркеты или закрывать их вовсе.

X5 Retail Group объявила о намерении оставить только несколько магазинов самого большого формата в своей линейке - “Карусель” - исключительно для экспериментов по привлечению трафика. Большую же часть уже начали переделывать в более компактные “Перекрестки”. При этом остальное пространство планируют отводить под фудкорты или гастромаркеты. Такую концепцию уже реализовали крупнейшие продуктовые рынки Москвы - сокращение торговых площадей в пользу множества мини-ресторанчиков с открытой кухней, объединенных общим залом, оказалось очень востребованным.

“Гипермаркеты превращаются в торговые центры, где шопинг можно совместить с приятным или полезным времяпрепровождением, - они дополняются пекарнями, фермерскими лавками, кафе и пространством для деловых встреч, - говорит Сергей Ломакин. - Перспективной сегодня выглядит идея использовать закрытые гипермаркеты “втемную”: открывать на их месте Dark Store - склады для сортировки онлайн-заказов, в том числе, скоропортящихся продуктов. Еще один “темный” формат, для которого хорошо подойдут площади гипермаркетов, - Dark Kitchen - цеха для приготовления различных блюд, которые будут доставляться клиентам, сделавшим заказ в интернете”.

Руководство X5 озвучило амбициозную цель: в следующем году обрабатывать 10 тыс онлайн-заказов в сутки, и без собственной складской инфраструктуру добиться этого будет сложно. Аналогичное решение по превращению гипермаркетов в закрытые для покупателей склады приняли и в “Ленте”.

Уральский филиал “Дикси” - “Мегамарт” - планирует переформатировать гипермаркеты в торговые центры, в которых останется магазин меньшего размера, а остальные площади будут сданы.

“Магнит” постепенно переделывает гипермаркеты в суперсторы. Под этим названием уже начали работать торговые точки с сокращенным за счет отказа от непродовольственных товаров ассортиментом и техническими инновациями, такими как кассы самообслуживания.

Однако, несмотря на такой тренд, совсем хоронить гипермаркеты рано. “Сегодня можно услышать мнение экспертов, что в течение максимум трех лет этот формат совершенно исчезнет. Я бы не был так радикален, - подчеркивает Сергей Ломакин. - Есть покупатели, которым этот размер все еще мил больше других. Да, их доля розничного рынка может сократиться до 5-10%, но она останется”.

Неслучайно Globus заявил о том, что своим гипер-форматам - а это магазины на 10 тыс кв метров - изменять не будет и в ближайшее время планирует два открытия в столичном регионе. Собирается и дальше работать с гипермаркетами “Ашан”. Генеральный директор сети Йоханнес Толай уверен, что лишать их будущего преждевременно.