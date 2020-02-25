После смерти единственного сына Ирина Безрукова замуровала дверь в его квартиру

Последние годы актриса Ирина Безрукова живет с болью в сердце: 14 марта будет пять лет, как умер ее единственный сын Андрей Ливанов. Парню едва исполнилось 25, и тот роковой день, когда его тело нашли в ванной собственной квартиры, долгое время был окутан тайной. Версии выдвигались самые разные — от убийства и передозировки наркотиков до смертельного вируса, который сын Безруковой подхватил во Вьетнаме. Правда оказалась прозаичной и от того еще более горькой — несчастный случай: парень поскользнулся и ударился головой о плитку...

С тех пор для актрисы многое поменялось: всего через пять месяцев после трагедии с пасынком муж Сергей Безруков ушел к другой (Андрей — сын Ирины от первого брака с артистом Игорем Ливановым), в попытках вновь обрести смысл жизни она увлеклась эзотерикой. Но единственное, на что так и не решилась Ирина — уехать из дома, в котором она пережила и счастье, и горе. Сегодня, так же как и пять лет назад, актриса живет в высотке на Юго-Востоке столицы. Здесь у нее две соседних квартиры: в одной жил сын, в другой — Ирина с Сергеем.

Актер Игорь Ливанов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После смерти сына актриса долгое время не могла находиться в своей квартире. Но в 2017 году она вновь въехала в нее, пригласив перед этим в гости программу «Идеальный ремонт»: дизайнеры полностью преобразили жилье артистки. Но, видимо, этих перемен Безруковой было мало. Как стало известно сайту kp.ru, на днях в доме артистки завершился капитальный ремонт.

- Две квартиры объединили в одну, - рассказала kp.ru консьержка в подъезде Безруковой (туда, кстати, до сих пор ходят фанаты — на стенах надписи «Безруков», «Безрукова»). - Андрей, сын, жил в 96-й, Ира с Сережей — через стенку, в 97-й. А теперь в жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь — все замуровали, ровная стена. Ирочка туда картину повесила: пейзаж с водопадом. Так и живет одна в апартаментах, личную жизнь не устроила. Часто за границу выезжает, вот и сейчас ее нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762860" frameborder="0"></iframe> Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына.Надежда РУМЕР

Напомним, Сергей и Ирина Безруковы были женаты с 2000 по 2015 годы — актриса ушла к нему от мужа Игоря Ливанова во время съемок культового сериала «Бригада». С 11 лет актер воспитывал Андрея как родного сына, а в 2014 году взял его в свой театр на должность администратора. Однако, несмотря на теплые отношения, на похоронах пасынка Безруков не появился. Сейчас актер женат на режиссере Анне Матисон, у них растут двое детей: дочери три года, сыну полтора. Родной отец Андрея Игорь Ливанов также устроил личную жизнь: его сыновьям 12 лет и 4 года. И лишь Ирина по-прежнему одинока.

Сергей Безруков и Анна Матисон.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Пока не встретила достойного мужчину. Я девушка разборчивая, и мне не все равно. Так-то я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются и в основном только поглядывают, - призналась на днях "КП" красавица-актриса.