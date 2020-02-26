Запретят ли в России снимать квартиры на срок меньше месяца

Среди тех, кто сдает жилье посуточно и кто пользуется этими услугами, паника. В Госдуму внесен законопроект, который, по мнению некоторых юристов, полностью запретит этот вид бизнеса в многоквартирных домах. Что останется туристам? Хостелы по 8 человек в комнате и отели с кусачими ценами.

ЧТО ТАКОЕ «СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ»

Напомним, с 1 октября прошлого года действует норма, по которой в жилых домах нельзя оказывать гостиничные услуги. Хостелы и мини-гостиницы подлежат ликвидации. Но у владельцев квартир, которые сдавали свое жилье посуточно, такое право осталось - оно прописано в Гражданском кодексе. Но теперь в Госдуму внесен новый законопроект, который, по мнению ряда юристов, может запретить и краткосрочную сдачу квартир. Этот документ уже прозвали контрольным выстрелом в посуточную аренду. Суть изменений «КП» пояснила московский адвокат Наталья Петровская, специализирующаяся на спорах о недвижимости:

- Эти поправки в закон «Об основах туристской деятельности...» фактически запрещают посуточную аренду, - сказала она. - Но сделано это в замаскированной форме - в нем нет ни слова о посуточной аренде. В законе предлагается изменить определение термина «средство размещения». Сейчас это понятие включает гостиницы, санатории и вообще любые помещения, используемые для временного проживания, - не разделяя, жилые или нет. А в законопроекте предлагается установить, что средством размещения могут быть только нежилые помещения. Таким образом, если законопроект будет принят, жилые помещения, например, квартиры в многоквартирных домах, будут исключены из средств размещения, их нельзя будет сдавать на короткие сроки.

МЕСЯЦ ИЛИ БОЛЬШЕ

Остается вопрос, где граница между длительным и коротким сроком. Многие считают, что ее нет. На самом деле есть - в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Там отдельно выделена деятельность по предоставлению помещений для краткосрочного проживания, указывается и срок - «на ежедневной или еженедельной основе» (код 55.20). А есть другой вид деятельности - «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» (код 68.20). И тоже указан срок - «на ежемесячной или ежегодной основе». То есть все, что меньше месяца, будет считаться краткосрочным проживанием, объекты для такого проживания - это «средства размещения», а квартиры и частные дома, по законопроекту, средствами размещения не являются. Вот и получается: сдашь квартиру меньше чем на месяц - нарушишь закон.

Запретят ли в России снимать квартиры на срок меньше месяца?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из первых уст

«Тем, кто сдает жилье на сутки, плевать на соседей»

Инициатор обсуждающегося законопроекта - председатель думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. С ней и поговорил корреспондент «КП».

- Галина Петровна, правда ли, что новый законопроект, если его примут, полностью запретит возможность сдавать свое жилье на несколько дней?

- Там нет ни слова о посуточной аренде. Это в чистом виде приведение закона «Об основах туристской деятельности в РФ» в соответствие с Жилищным кодексом, с теми поправками, которые действуют с 1 октября, - о том, что в жилых помещениях нельзя предоставлять гостиничные услуги. Больше ничего.

- Ваша позиция известна, вы против посуточной сдачи жилья в многоквартирных домах. Почему?

- Это ущемляет интересы остальных жителей, у меня весь подоконник заставлен жалобами на гостей таких квартир. Как правило, собственники, которые сдают свои квартиры, там не живут, им абсолютно наплевать, что их соседи - инвалиды, женщины с маленькими детьми, пенсионеры - нуждаются в отдыхе. Им важен только их бизнес. Они используют помещение в коммерческих целях, а оплата коммунальных услуг идет по социальным нормам, собственнику могут быть и льготы предоставлены, разве это справедливо? Плюс еще вопрос безопасности, регистрации - никто не знает, кто там приезжает с чемоданами ежедневно…

Я рекомендую ознакомиться и с европейским опытом. Суд города Берлина, например, запретил такое использование жилых помещений потому, что в городе уже не хватает квартир для долгосрочной сдачи. В Болгарии запретили сдавать жилье посуточно, если нет согласия как минимум 50 процентов жителей многоквартирного дома. Все уже устали от того, что в собственном доме нет возможности отдохнуть. Вся Европа идет по пути сокращения посуточной аренды жилых квартир. И не только Европа, но и США, Нью-Йорк…

- Но тогда как быть в наших курортных регионах, где отдыхающие традиционно снимают жилье в частном секторе? И для местных жителей это существенное подспорье, поскольку только в курортный сезон и можно заработать.

- Сейчас там ничего не запрещено. Только пусть налоги платят - чтобы деньги поступали в местные бюджеты. Кстати, в Болгарии, например, запрет сдавать жилые квартиры не касается приморских регионов…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Наступление на мини-гостиницы может сорвать курортный сезон в Крыму

В Крыму с тревогой ждут начала нового сезона, первые отдыхающие могут появиться уже к 8 Марта - подышать ранней приморской весной.

Однако, по мнению руководителей республики, поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (его еще называют вторым законом Хованской), грозят Крыму потерей 500 млн рублей налоговых отчислений, а туристическая отрасль лишится 15 тыс. рабочих мест. Соответствующее обращение глава Крыма Сергей Аксенов направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

- У нас все непросто и с первым законом Галины Хованской, запретившим с 1 октября прошлого года размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых домах, - рассказал «КП» руководитель крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко. - А у нас очень много таких средств размещения находятся на землях, отведенных под индивидуальное жилищное строительство. Для того чтобы не нарушать закон, надо срочно менять назначение земли, а это очень долгий и трудоемкий процесс. Муниципальные власти входят в положение, помогают ускорить процесс, мы надеемся, что и в других районах не будут чинить препятствий, но и в этом случае вряд ли успеем к лету перевести такие постройки в нежилую категорию.

Если есть закон - то должны быть и нарушители, все серьезно. Коллеги из крымской «Комсомолки» сообщили, что проверки уже идут. Как минимум для двух мини-отелей в Судаке и поселке Заозерный они закончились протоколом о нарушении и выпиской штрафа. За то, что объекты находятся на землях под индивидуальную жилую застройку.

Впрочем, есть еще один вариант легализации мини-гостиниц: оформлять постояльцев, будто сдаешь им комнату или квартиру в жилом доме.

- Но если жилые квартиры будут исключены из средств размещения, тогда этот второй путь лишится смысла - он уже ничему не поможет, - опасается Лапенко.

По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, из 6,8 млн туристов, которых полуостров принял в прошлом году, только 1,5 млн человек размещались в крупных отелях, а остальные 5,3 млн селились в 4,5 тыс. мини-гостиниц и у 20 тыс. владельцев частных домов и квартир.