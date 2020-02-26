Несмотря на коронавирус, москвичи заказывают товары из Китая

Сайты по онлайн-заказу одежды уже давно заменили москвичам традиционный шопинг. Одежду заказывают в один клик, не выходя из дома. В онлайн-корзины москвичек решили заглянуть тренд-аналитики одного из крупнейших порталов по продаже вещей из Китая.

- Было проанализировано более 550 миллионов поисковых запросов. В результате мы сформировали рейтинг самых популярных товаров, - рассказали «КП» в пресс-службе портала.

На весну москвички чаще всего покупают мини-юбки, худи, футболки с яркими рисунками и, конечно, джинсы. У каждого их этих товаров рекордные 13 тысяч запросов. Обувь выбирают удобную. У кроссовок и кедов по 12 тысяч запросов. А вот рюкзаки этой весной не в моде. Их вытеснили из рейтинга поясные сумки, те самые, которые в 90-х были у каждого челнока (более 10 тысяч запросов).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Жанна ЧЕРНЯКОВА, стилист, имиджмейкер:

Тренды от подростков дошли до бабушек

- На фото типичный набор подростковой одежды из серии must-have (то есть - «иметь обязательно»). Но если раньше так ходили только тинейджеры, то сейчас все то же самое носят даже бабушки. Почему? Это не только модно, но прежде всего комфортно. Начнем с худи. Говорят, что худи - худит. Но это не всегда так. Стройных девушек эти объемные кофты действительно стройнят, а вот дамам в теле, наоборот, могут прибавить несколько килограммов. Выбор принтов сейчас огромен: от ярких цветов с детскими рисунками, как на фото, до однотонных, почти классических черных моделей. В таких худи в сочетании с легинсами можно отправиться даже на вечеринку. Почему кеды? Москва диктует моду. Вы просто не устоите в метро на огромных шпильках. А вот кеды или кроссовки - самое то! Насколько удобно быть в мини-юбке - вопрос открытый. Но весной они были и будут в моде всегда. А вот поясные сумки в этом сезоне действительно на пике популярности. В тренде объемные модели, но надо уметь их правильно носить. Не надевайте сумку на талию, лучше перекиньте ее через плечо. В целом этот образ подойдет для прогулки в выходной день. На работу в офис в таком наряде лучше не приходить: засмеют. Иметь такие вещи в гардеробе стоит, но говорить о том, что именно это тренд весны-2020, будет обманом.

Топ для модниц, которые предпочитают Made in China

Наш корреспондент Настя Варданян (на фото) примерила на себя образ, составленный из самых популярных китайских вещей:

Худи (от 400 до 2000 руб.)

Поясная сумка (от 35 до 1500 руб.)

Мини-юбка (от 500 до 2500 руб.)

Кеды (от 400 до 2000 руб.)

Топ для модниц, которые предпочитают Made in China.Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 стильных вещей этой весны от Жанны Черняковой

- Пальто. Варианты кроя могут быть самыми разнообразными, от полюбившихся оверсайз (безразмерных) до прямых силуэтов и вариантов с запахом. Цвета от базовых (серый, беж) до ярких и сочных.

- Вещи из кожи: брюки, юбки, косухи, платья. Главное, это нестандартный крой, интересный принт или цвет, а также фурнитура и декор.

- Костюм-двойка: удлиненный жакет свободного кроя и короткие шорты.

- Брюки-клеш от колена и от бедра, с высокой талией.

- Солнцезащитные очки с цепочкой.

А что носят в Питере

Судя по запросам жителей Петербурга, спортивным товарам они предпочитают романтику и сексуальность. Горожане часто покупают чулки (6 тысяч запросов), корсеты и кружево (примерно по 3 тысячи запросов).

Вопрос - ребром

Как же инфекция?

После вспышки коронавируса в Китае поползли слухи о том, что заказы из Китая стали недоступны. Но это не так. В российском представительстве крупнейшей интернет-компании из Поднебесной уверяют: все работает, почти как прежде. Есть небольшие задержки с доставкой. Товары в Россию идут на неделю дольше обычного. Напомним, по мнению эпидемиологов, товары из Китая безопасны. Вирус на вещах живет не дольше 2 суток.