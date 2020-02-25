Коронавирус в Европе: грозит ли Старому Свету эпидемия

На 25 февраля в странах Европы было зафиксировано в общей сложности 375 случаев заболевания коронавирусом (большинство из них в Италии- 322 человека). Вроде бы капля в море, но что будет через месяц-другой? Не возникнет ли необходимость вводить драконовские меры борьбы с эпидемией по китайскому образцу, когда прекращается работа крупных предприятий, ограничивается свобода передвижений внутри и за пределами страны, а нарушителям карантинных мер грозит смертная казнь?

1. Мы все умрем?

Самая страшная пандемия в современной истории человечества - грипп-испанка бушевал 18 месяцев в 1918-19 годах. Им переболел примерно каждый третий житель планеты, а умерло по разным оценкам приблизительно 50-100 миллионов человек. Это больше, чем число погибших в самой Первой мировой войне, но военный конфликт напрямую повлиял на масштаб эпидемии. Распространению болезни способствовали спутники боевых действий: антисанитария, нехватка продовольствия, беженцы, скученность в военных лагерях. Возможно ли сегодня повторение событий столетней давности?

Эксперты утверждают, что это маловероятно. Есть несколько обстоятельств, которые не позволят эпидемии разрастись до глобальных масштабов, считает профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. Прежде всего это жесткие карантинные меры, ограничение пассажиропотока и передвижения людей. Кроме того, сам вирус COVID-2019 не очень агрессивен. В большинстве случаев (это более 80 процентов) болезнь протекает в легкой форме или даже бессимптомно. Опасные формы вирусной пневмонии развиваются обычно у пожилых людей с букетом сопутствующих заболеваний. При этом смертность не превышает 2 процентов. Для сравнения, во время пандемии «испанки» летальность достигала 10-20 процентов.

Эксперт ВОЗ во время пресс-конференции по теме распространения китайского коронавируса.Фото: REUTERS

2. Вирус перешагнул границы Китая, на очереди Европа?

Большинство специалистов склоняются к тому, что к лету распространение COVID-2019 угаснет в силу естественных причин. Для респираторных вирусных инфекций характерна сезонность. На распространение вируса большое влияние оказывает температура и влажность воздуха, интенсивность ультрафиолетового излучения и другие природные факторы. Например, эпидемия атипичной пневмонии, которая вспыхнула в Китае в ноябре 2002 года, завершилась сама по себе спустя 8 месяцев, в июне 2003 года. Сейчас в самом Китае заявляют, что пик эпидемии коронавируса уже пройден. Эпидемиологи дают очень осторожные прогнозы, поскольку вирус новый и как следует еще не изучен.

- Судя по поведению других коронавирусов, заболеваемость в странах с умеренным климатом, таких как Россия, будет расти осенью - зимой и сойдет на нет к лету, - считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. - Но нельзя исключать, что осенью вирус может снова вернуться.

3. Может ли зараза распространится по миру с помощью посылок из интернет-магазинов?

Китай - это мировая фабрика по производству электроники и дешевого ширпотреба. Миллионы людей в разных странах заказывают китайские товары в интернет-магазинах. Опасно ли получать посылки из Поднебесной? Врачи считают такие страхи необоснованными. На поверхности предметов COVID-2019 живет недолго. Вне живого организма даже в благоприятных условиях вирус может существовать не более 48 часов. Несмотря на всю клиентоориентированность, ни одна служба почтовой доставки не отправляет товар с такой скоростью.

Измерение температуры на улицах Пекина.Фото: REUTERS

4. От COVID-2019 не спастись?

На самом деле уханьский коронавирус оказался не таким уж и заразным, он не так легко передается от человека к человеку. Ученые сопоставили степень его заразности по сравнению с другими инфекциями, он оказался не слишком высок. Этот показатель определяется исходя из того, сколько здоровых людей может заразить один больной.

- Сезонный грипп: степень заразности 1,5 (10 заболевших могут заразить 15 человек)

- Коронавирус COVID-2019: степень заразности 2,2 (10 заболевших могут заразить 22 человека)

- Риновирусы (возбудители простуд): степень заразности 6 (10 заболевших могут заразить 60)

- Корь: степень заразности 12-18 (10 заболевших могут заразить 120-180 человек).

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