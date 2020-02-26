Главная секс-тайна Британии: полиция скрывала правду, чтобы избежать мигрантских погромов

Я уже писал об этой жуткой истории. Дважды ездил в город Ротерхэм, что на берегу реки с нашим названием Дон. Потом долго не мог прийти в себя. А сейчас все опять всколыхнулось в памяти, ведь от страшных фактов, в том числе тех, которые только что обнародованы, не отмахнешься.

Она в семнадцать лет стала седой...

На Британских островах есть учреждение под названием Независимый офис по наблюдению за деятельностью полиции (IOPC). Под нажимом возмущенных жителей Альбиона он начал еще в 2015 году расследование преступлений в Ротерхэме. Там секс-джихадисты (сплошь пакистанцы) с 1997 по 2013 год изнасиловали 1400 (!) белых девочек. На днях IOPC разродился наконец докладом. Его главный вывод потрясает: блюстители законности десятилетиями игнорировали злодеяния и по сей день продолжают делать это.

Продираюсь через бюрократические хитросплетения доклада, а перед глазами снова возникает женщина с морщинистым лицом и потухшими глазами, которую увидел в Ротерхэме. Ей 27 лет, но она совершенно седая. И рассказывает тихо, запинаясь:

- Когда встретилась с пакистанцем Аршидом Хуссейном, мне было десять лет. Он дал мне плитку шоколада. Потом давал конфеты, штук по пять. А когда позвал к себе домой, то избил и изнасиловал. И стал меня каждый день насиловать. Сломал ребра, у меня было сотрясение мозга.

Однажды зимой Аршид отвез девочку в лес, привязал к дереву и стал тушить об нее сигареты. И требовал, чтобы она в это время пела веселые детские песни.

Зверствам не было конца. Как-то садист притащил ее в грязную комнату, бросил на пол и закрыл лицо вонючей тряпкой. Еще пять или шесть мужчин начали лить на ноги бензин. Девочка была уверена, что ее сожгут. Мужчины хохотали, оскорбляли ее и насиловали всю ночь. Позже она узнала, что таким образом Аршид расплатился с теми, кому задолжал деньги.

Полиция молчала

Жительница Ротерхэма все же решилась сообщить в полицию об издевательствах. Но никакой реакции. Как и в других случаях, когда подростки и их родители обращались к правоохранителям. Сейчас из доклада IOPS окончательно выяснилось: власти не хотели выносить сор из избы. А то, глядишь, их обвинят в расизме.

«Мы не могли допустить, чтобы начались волнения на национальной почве», - оправдывается полицейский босс города. И признается, что его коллеги получили за десять с лишним лет около шестидесяти (!) заявлений от потерпевших и их родителей. Выявлено почти двести «стражей порядка», которые тормозили расследования.

Одну девочку почти два месяца держали в погребе и ежедневно заставляли заниматься сексом с тремя пакистанцами...

В докладе приводятся показания отца одной из жертв. Он позвонил главному инспектору полиции графства и сообщил, что его дочь пропала несколько недель назад. Мужчину грубо оборвали. «Такие истории в городе продолжаются многие годы. Они все проститутки. И вообще, поскольку мы имеем дело с азиатами, нельзя допустить утечки информации, иначе Ротерхэм взорвется», - заявил страж порядка.

Власти и копы, говорится в докладе, скрывали трагические события и в других городах. Их много: Ньюкастл, Телфорд, Брикстон, Рочдейл…

Долгое время власти и СМИ пытались замолчать историю. Но правда все равно всплыла.

В Телфорде мусульманские экстремисты побили рекорд Ротерхэма: за сорок лет изнасиловали почти тысячу девочек!

От мучителей было никуда не деться. Узнав, что 16-летняя школьница Люси Лоу собиралась бежать, водитель такси Мехмуд убил девочку. И поджег ее дом. Банды джихадистов, как и на берегу Дона, держали в страхе весь городок (около 170 тысяч жителей).

Примечательно: садисты нигде и ни разу не надругались над пакистанкой. Ведь ее родственники вполне могли бы отправить насильника в мир иной. А белых женщин, как они повторяли, «надо учить», готовясь к войне с «неверными».

Они уверены в своей правоте. Так, одного из бандитов кондуктор поймала в автобусе без билета. Когда женщина сделала ему замечание, он начал орать на нее: «Все белые бабы годятся только на то, чтобы трахать их и использовать как мусор!»

Вот такая интеграция в общество.

Большинство имен жертв так и не обнародовано

Но Сэмми Вудхаус, которая тоже прошла через все круги ада в Ротерхэме, решилась назвать себя. И сказала: «Когда дело доходит до властей, мы постоянно наталкиваемся на каменную стену, и я не думаю, что когда-нибудь кого-то из них накажут».

36 преступников арестованы и осуждены, однако это капля в море крови и слез, которое они устроили. Подавляющее большинство остается на свободе. И совсем уж вопиющий факт: в городе до сих пор орудуют по меньшей мере шесть банд, которые сколотили на сексуальной эксплуатации детей многомиллионные состояния.

Все цинично и просто. Преступники накачивали девочек наркотиками и принуждали заниматься проституцией. Заработанные таким неблагородным трудом деньги отбирали. А некоторые «блюстители законности», как оказалось, даже крышевали прибыльный бизнес.

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател, комментируя доклад, признала: «Государство не сумело выполнить одну из своих главных миссий - защищать детей и теперь должно наконец разобраться с этими скандалами».

Еще жестче заявление депутата британского парламента Сары Чемпион: «Необходимо назвать имена всех представителей власти и полиции, которые замешаны в преступлениях азиатских бандитов в Ротерхэме и других британских городах, и сурово наказать их. Они грозят сжечь меня живьем, называют меня чудовищем, которое раскалывает страну. Я под круглосуточной охраной полиции, но мне все равно страшно. Тем не менее, повторяю и буду повторять: надо пересмотреть понятие «толерантность» и делать все, чтобы покончить с секс-джихадизмом».

Лондон.

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