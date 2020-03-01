Перед смертью Влад Листьев хотел встретиться с дочерью, которую не видел 14 лет

1 марта 1995 года Влад Листьев был убит в подъезде своего дома. Телеведущему было всего 38 лет. Убийство многие связывали с тем, что незадолго до смерти, вступив в должность генерального директора ОРТ, Листьев ввел временный мораторий на рекламу на канале. В числе заказчиков преступления называли ныне покойного олигарха Бориса Березовского. Мол, БАБ имел процент с продажи рекламы и не хотел лишаться солидного куска пирога... Так это или нет, сказать сложно: ни Листьева, ни Березовского нет в живых. А дело об убийстве телеведущего до сих пор не раскрыто.

Листьев в те годы был больше чем рядовой ведущий или теленачальник. Все помнят «Взгляд», «Тему», «Час пик» и любимое «Поле чудес» - программы Влада Листьева. Он был очень популярен, его оплакивала вся страна.

Много за эти годы было рассказано о Владе. Отмалчивался только иллюзионист и бывший ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!» Амаяк Акопян, которому волей судьбы Листьев доверил свое последнее желание.

Амаяк Акопян в костюме волшебника Рахат Лукумыча должен был поехать к дочери Влада, которая скромно жила с мамой и бабушкой в районе Чертаново. Фото: Persona Stars.

- Я не могу сказать, что мы с Владом дружили. Скорее, были приятелями, - рассказывает «КП» Акопян. - Мы познакомились в «Останкино» совсем молодыми людьми. Влад только начинал карьеру на телевидении в программе «Взгляд». Позже он часто приглашал меня в качестве гостя на «Поле чудес».

Лицо было багрово-серым

- Помните вашу последнюю встречу?

- За два дня до смерти я пришел к нему, принес книгу «Чудеса, магия и анекдоты от Амаяка Акопяна». Я хотел ее передать Саше, сыну Влада. Он с грустью сказал: «Амаячек, спасибо тебе. У меня тут проблемы. Сейчас их решу, потом встретимся».

Не думаю, что его смерть была случайностью. Киллеры всадили в затылок три пули. Все было продумано. Все молчат, потому что, видимо, пока живы люди, которые много знают про эту драму. Расследование на каком-то этапе сошло на нет.

- Угрозы были в его адрес?

- Когда я заезжал к нему, видел, что секретарша напугана. Влад ходил с багрово-серым лицом. Мы понимали - не все просто в его жизни. Угрозы в его адрес были. И весьма серьезные. Ему постоянно говорили коллеги: мол, найми охрану. Но Листьев не мог поверить, что экранную звезду могут вот так запросто застрелить в подъезде.

- Вы связываете его убийство с мораторием на рекламу?

- На кону были большие деньги, которые хотели отобрать.

Должен был прийти домой к девочке в костюме волшебника

К 38 годам Листьев был трижды женат и пережил немало любовных драм. Дочь Валерию от первого студенческого брака с Еленой Есиной Листьев видел только в младенчестве. После развода телеведущий выплачивал на ребенка алименты, но отношения с бывшей семьей не поддерживал.

О том, что ее отец известный телеведущий, Валерия узнала, уже будучи школьницей. Дочь Листьева не пошла по его стопам, она специалист по маникюру. Фото: Соцсети.

А вот со второй женой Татьяной Лялиной Листьев общался и после развода. В этом браке у шоумена родились двое сыновей, один из которых умер совсем маленьким. Говорят, эту трагедию супруги не смогли преодолеть, что и привело к разводу.

Александр Листьев тоже нашел себя на телевидении. Сын шоумена вел музыкальное шоу на MTV. Фото: Соцсети.

Последней женой Листьева стала художница и продюсер Альбина Назимова. В этом браке у Листьева не было детей.

Оказывается, накануне смерти телеведущий хотел встретиться со своей дочерью от первого брака Валерией, которой в ту пору уже было 14 лет. Организовать встречу с девочкой Листьев попросил Амаяка Акопяна.

- Влад хотел, чтобы я в костюме волшебника Рахат Лукумыча пришел к его дочке домой, поговорил бы с ее домашними и, конечно же, с ней самой, - вспоминает последнюю просьбу Листьева Акопян. - Мы хохотали по этому поводу, представляли, как это будет выглядеть... Я пообещал, что могу попробовать организовать их встречу. Но, к великому сожалению, этого не случилось. Судьба распорядилась иначе.

- Сейчас общаетесь с родными Влада?

- Нет. Супруга Листьева Альбина вышла замуж за его же товарища Андрея Разбаша, который тоже вскоре ушел из жизни. После этого я Альбину ни разу не видел.