«Тема» Листьева: Нераскрытое дело

Он был легендой уже при жизни. Суперзвездой. Интеллигентской косточкой, которую не отплевывал народ. Открытый, улыбчивый, обаятельный, юморной, свой. Рубашка, подтяжки, очки и усы пирамидкой. Это сейчас сложно представить программу, после закрытия которой сотни тысяч человек высыпают на улицу, требуя все вернуть. Скорее наоборот. А в 1991 году закрытие «Взгляда» привело к массовому стихийному митингу. Люди любили Листьева, смотрели, заваливали мешками писем. Спустя четверть века после убийства первого гендиректора ОРТ (Общественное Российское телевидение - так называлась первая кнопка с 1995 по 2002 год), мы собрали основные версии нераскрытого до сих пор преступления.

Версия 1: Конфликт с Березовским

В начале 90-х стало понятно, что рекламный бизнес на ТВ — это гигантские деньги. Поэтому серый кардинал Кремля Борис Березовский убедил президента РФ Бориса Ельцина акционировать главный канал страны и назначить руководителем новоиспеченного ОРТ любимца публики Владислава Листьева (январь 1995). Началась борьба за рекламу. Березовский обещал, что возбмет все расходы за производство на себя, в обмен на что должен получить все рекламное время на канале. Бартер был выгоден только одной стороне — не телеканалу. Да и Листьев, как выяснилось, марионеткой быть не хотел. У него самого была крупная телекомпания «ВИД» (вместе с коллегами по «Взгляду» Александром Любимовым и Александром Разбашом), крупный акционер ОРТ, и дочка «ИнтерВИД», занимавшаяся в том числе рекламой. Именно этот конфликт интересов вкупе с непокорностью телеведущего могли вызвать недопонимание между Листьевым и Березовским.

Борис Березовский осенью 1995 года. Фото Сергея Мамонтова /ИТАР-ТАСС/

- Для судьбы дела очень важную роль играл срыв обыска, который по горячим следам должен был быть проведен в «ЛогоВАЗе» (офис компании находился рядом с домом Листьева - авт.), — подчеркнул в беседе с блогом «Редакция» бывший генпрокурор России Юрий Скуратов, руководивший расследованием убийства Листьева. — Буквально на следующий день. Мы установили, что все встречи Березовский записывал, и беседа Влада с ним должна была быть получена. Но благодаря усилию Александра Литвиненко (печально известный офицер КГБ-ФСБ в отставке руководил охраной олигарха — Авт.) он был сорван. Литвиненко обнажил оружие перед следователями и сказал, что если они сделают хоть шаг, он будет стрелять. Мы не были убеждены, что Березовский был организатором покушения на Листьева. Но он знал всю картину и отошел в сторону и смотрел. Неслучайно он создал себе алиби. В день убийства с Черномырдиным (тогда главой правительства) улетел в Лондон.

Вдова Листьева Альбина Назимова уверяет, что у Листьева никогда не было ссор с Березовским.

Версия 2: Отказ Лисовскому

Сразу после убийства Листьева журналисты почему-то ломанулись за комментариями к Сергею Лисовскому - тогда влиятельнейшему медиаменеджеру и продавцу рекламного времени на ТВ.

- Меня все-таки удивляет ваше непонимание ситуации, — флегматично отреагировал на натиск прессы Лисовский. У него спросили по поводу переговоров с Листьевым о телерекламе, которые якобы прошли 28 февраля накануне убийства телеведущего. — Ребят, вы же еще молодые. Ну что же вы из себя делаете жестоких людей? Я могу ответить на все ваши вопросы, они будут убедительные, но ради памяти этого человека даже не хочу это сейчас обсуждать. Считаю это неуважением к нему.

1996 год, Сергей Лисовский - генеральный директор АО "ОРТ-РЕКЛАМА". Фото Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС/

Въедливый следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Петр Трибой был не первым, кто вел дело Листьева. Но именно ему удалось продвинуться дальше всех. Не называя имени, он намекает, в какую сторону пристальнее всего смотрели сыщики.

- Мы считаем, что установили исполнителя убийства, - рассказал сыщик в интервью блогу «Редакция». - Лица, которые разрабатывались, совершали различные глупые поступки (речь косвенно идет о братьях Андрее и Александре Агейкиных и авторитете по кличке Душман, главе Солнцевской ОПГ Игоре Дашдамирове, который якобы организовал убийство — Авт.), которые мы фиксировали. Например, телефонные переговоры, согласно которым были основания подозревать их. Один из них до сих пор сидит в Государственной Думе. Я считаю, что для нас загадок в этом деле — в отношении исполнителей, организаторов и заказчика — нет.

После гибели Листьева именно Лисовский возглавил ЗАО «ОРТВ-Реклама» — единый агрегатор рекламного времени на ОРТ.

- Влад считал, что этого человека не должно быть на телевидении, потому что репутационно — это дно, — говорит Альбина Назимова. — Он жестко произнес: «Лиса на канале не будет». Разговор шел о публичном участии в процессе. Влад считал, что у Сергея репутация такова, что новое ТВ с ней ассоциироваться не должно.

Однако основательница РЕН ТВ, а тогда акционер ОРТ, Ирена Лесневская категорически отметает версию с причастностью медиаменеджера к убийству Влада.

- Когда меня вызывали в прокуратуру и допрашивали, то задавали вопрос: «Как вы считаете, кто это? У нас две версии: или Березовский, или Лисовский», — вспоминает Лесневская. — Я говорю, вы что с ума сошли? Березовский сам настаивал на назначении Влада главой канала. Зачем это ему? Стали про Лисовского спрашивать. Ну это совсем надо быть идиотом! Все думают на него, а он взял и кокнул. Он лишился рекламы, но поймите, три месяца и две недели идут переговоры с ним, уже нашли общий язык. Придумали, что будет и как будет. Зачем это ему? Сделали же общую компанию (ЗАО «ОРТВ-Реклама»).

Версия 3: Ответил «за базар»

Один из главных риторических вопросов в деле Листьева: почему же ему не организовали охрану? Почти все близкие Влада в один голос уверяют, что недооценивали риски. И помыслить не могли, что с суперзвездой всероссийского масштаба, человеком из телевизора, разберутся столь примитивным для 90-х способом. Да и сам Листьев так считал: «Огульно бояться, что убьют? Как-то страх прошел. Он был какое-то время на «Взгляде», потому что было много звонков и угроз. Как-то притупилось это ощущение. Потом были еще всплески: звонили домой, поджидали у подъезда. Может, это наше советское, как со всеми акционерами «МММ» было: каждый думал, с кем угодно может случиться, только не со мной. Черт его знает. Но на фоне того, что происходит, внутренний холодок появляется».

«А кто сказал, что убийцами были серьезные люди?» — риторически вопрошает гендиректор Первого канала Константин Эрнст. С ним согласен и Леонид Парфенов, видевший Листьева в день последнего эфира: «Это могло быть не большой причиной, а с кем-то из рекламодателей неосторожно себя повел. Кому-то в чем-то вольно или невольно перешел дорогу. Это могли быть мелкие отморозки, которые могли подумать: «Не борзый ли больно стал?».

Глава "Первого канала" Константин Эрнст. Фото ИТАР-ТАСС/ Алескандр Саверкин

Версия 4: Реформа рекламного рынка ОРТ

Листьев затевал революцию - он решил отказаться от нее, чтобы потом сосредоточить все права в одних руках. Чтобы упорядочить разрозненный хаос и беспредел на рынке: микрокомпании под шумок продвигали на ТВ все, что хотели, за черный нал и бартер, отследить это было невозможно. И Александр Любимов, возглавлявший на тот момент рекламное агентство «ИнтерВИД», уверяет, что все игроки знали об этой идее Листьева. Дескать, финансовые решения все равно принимал Бадри Патаркацишвили (помощник Бориса Березовского по финансам - ред.), а Влад просто озвучил сенсационный ход. Листьев объявил мораторий на выпуск рекламных роликов в феврале 1995 года (а 1 марта его убили). ОРТ выходило в эфир, не прерываясь на шампунь и Леню Голубкова. Закрытие золотого крана и перспектива прозрачности и розыгрыша тендера на монополию по рекламе не могли понравиться крупным участникам рынка. И Листьева заказали. Убийство произошло как раз в разгар торгов и переговоров между рекламными гигантами («ИнтерВИД» Любимова и Листьева, «Премьер СВ» Лисовского и Video Intertnational бизнесменов Юрия Заполя и Михаила Лесина) по поводу будущего рынка.

2 марта 1995 года. Журналисты у подъезда дома, в котором был убит Владислав Листьев. Фото Станислава Панова /ИТАР-ТАСС/

- Мораторий на рекламу был идеей помощника Березовского — Бадри Патаркацишвили, — считает телеакадемик Эдуард Сагалаев. — И от этого пострадал Влад. Это был выстрел не в Листьева, а в Бадри и Березовского. Надо было преподать урок.

Генпрокуратуре РФ вместе с Интерполом удалось установить, что глава Солнцевской ОПГ Игорь Дашдамиров (прозвище Душман), курировавший вопросы рекламного рынка, поручил убрать Листьева Михаилу Кудину (прозвище Квакин), тот в свою очередь перепоручил дело «бригадиру» Андрею Скрылеву (прозвище Скрыл), а он передал заказ боевикам Александру и Андрею Агейкиным. «Во многом такая трактовка соответствует действительности», — подтвердил экс-генпрокурор Юрий Скуратов. 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Листьев был убит выстрелами в предплечье и голову. Но до суда дело не дошло.

Кто был заказчиком, с железобетонной уверенностью до сих пор не может сказать никто. Несмотря на доводы и прослушку, Генпрокуратура России тогда не решилась арестовать главного подозреваемого. А позже Скуратов оскандалился с пикантным видео и в 1999 году ушел в отставку, не доведя дело до конца.

Александр Любимов, принявший на себя руководство компанией «ВИD» после Листьева, вычислил, что со счетов компании в оффшоры еще во время работы Влада таинственно увели порядка 15-25 миллионов долларов. Люди, взявшие эти деньги, и могли убить Листьева, как считает Любимов.

ЦИТАТА

Альбина Назимова, вдова Влада Листьева: «Мне кажется, это была многоходовка. Пытались изменить судьбу канала, а не конкретно Влада. Забрать канал из-под тех, кто им занимался. Влад был первой «фишкой» в [эффекте] домино. Конечная цель была в другом месте. Для меня это [убийство] однозначно связано с телевидением и не с финансами. Это могли быть телевизионные люди, которые про рекламу знали опосредованно, использовали ее, и не занимались ей как бизнесом. Для них казалось, что Влад принимает серьезные решения. Люди думали, что это [убийство] решит многие проблемы. Может быть, они решили часть проблем, но все не решили. Как бы это чудовищно не звучит.

ДОСЛОВНО

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала: «Давайте так. Те, кто находился внутри процесса, понимали, кто убил Влада. Если бы это был тот, кто хотел помешать приходу Березовского на канал, надо было убивать Березовского. Березовский убил Влада? Это было совершенно невыгодно ему и бессмысленно. Это была история, связанная с отменой рекламы на Первом канале и пересмотром рекламного рынка. Он совершенно справедливо понимал, что существующая система — дикое поле, невозможное для нормального современного бизнеса. Понимая радикальность его решений, я пытался его остановить»

Алла Пугачева, на следующий день после убийства Листьева: «Это позор нашей страны. Меня, мой позор, ваш позор. Позор правительства. И позор, конечно, преступного мира».

Юрий Скуратов, генпрокурор России с 1995 по 1999 годы: «Дело было уникальное и архисложное с точки зрения того, какое сопротивление фигуранты оказывали следствию. Это была серьезная борьба. Я везде говорю, что надежда умирает последней. И пока не хочу раскрывать все детали этого дела».

Александр Листьев, сын Владислава Листьева: «Один раз отец пришел забирать меня из школы. И все те, кто видел, как мы шли к остановке, потому, что не было машины, вся школа, пошли за нами. Я шел и сказал: «Пап, больше не приходи ко мне» Теперь я очень жалею, что отец не увидел свою внучку (в 2008 году у Листьева-младшего родилась дочь Саша, а через два года — сын Арсений). Очень бы хотелось, чтобы он увидел».