Алена-интригантка: Водонаева заработала на скандале и улетела кутить в Лондон

37-летняя экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева давно пробовала провокационными высказываниями привлечь к себе внимание. Первые шаги в «большую политику» Водонаева сделала в соцсетях год назад: «С толстяком я еду в лифте, лечу в самолете, захожу в одну воду, когда я на море, и это неприятно...» Алена призывала убрать с работы полных стюардесс… Хайповать на этой теме Водонаева начала, повторяя за Собчак, когда фраза Ксюши о полных людях («Я не люблю жирных людей») вызвала резонанс в СМИ. У Водонаевой тогда ничего не вышло – в ответ она получила волну критики. Были и другие неудачные попытки.

А вот в этом году тактика Алены Водонаевой сработала: ей удалось привлечь внимание в свойственной выпускнице «Дома-2» манере - пожестче-понаглее обсудить проблему. Фразу Водонаевой «не надо рожать рабов этому государству» и другие высказывания о демографии, абортах и материнском капитале обругали неоднократно по федеральным каналам. Водонаеву даже в полицию вызывали: из-за ее реплик на звезду «Дома-2» написали заявление.

Алене Водонаевой наконец удалось привлечь внимание к своей персонеФото: СОЦСЕТИ

Алена осталась страшно довольна таким вниманием. И даже объявила, что откладывает эмиграцию в США. Водонаева постоянно подчеркивала, как ей хорошо отдыхается в Америке: «Когда отказываешься верить в то, что скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность: бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица, начиная с аэропорта…» И вот уже Алена готова остаться: «У меня же есть мечта и при сложившейся ситуации она легко может сбыться и здравствуй песня «Беверли Хиллс» Зиверт, я полетела! Всегда считала чудиками людей, короче жертвуют мечтами и комфортом ради идеи или какого-то принципиального дела. И вот на одной чаше весов мечта, а на другой доверие и надежда многих людей…»

На другой чаше то, о чем Алена так долго мечтала – интерес к ее персоне, который можно монетизировать. Удалось же это Ольге Бузовой. Поэтому Водонаева быстро стала расширять бизнес - открыла еще один салон красоты. Начала вести свой канал на YouTube – у первого выпуска рассуждений Алены на заданные темы 1,2 млн. просмотров, так как он вышел в разгар конфликта. А у самых свежих рассуждалок всего 136 тыс. Рекламы в соцсетях не прибавилось, как и подписчиков в инстаграме, на ТВ работать не зовут… Однако Алена не теряет надежды, а вдруг дивиденды придут позже. Пока делают лингвистическую экспертизу ее высказываний, говорят, что есть еще одно заявление на Водонаеву в прокуратуру… Так что обсуждать еще будет что. А там глядишь и вспомнят об Алене работодатели на каком-нибудь музыкальном канале, и дадут программу. Хотя Водонаева рассчитывает на серьезные предложения – ведь в душе готова замахнуться на политическую карьеру. А пока никуда не зовут, Алена заявляет: «В большей степени я хочу сосредоточиться в данный момент на своём ютуб-канале. На анализе социальных проблем женщин и не только. На дополнительном образовании и на том, чтобы быть полезной. Настало время собирать камни».

Алена Водонаева и Степан Меньщиков.Фото: Канал ТНТ

А сейчас она укатила с подругой (своим директором) гулять по Лондону. Надо отметить, что Водонаева живет небедно в шикарной московской квартире, часто путешествует, красиво одевается и вкусно питается. Дела у Алены пошли в гору в финансовом плане, когда после «Дома-2» она вышла замуж за состоятельного бизнесмена Алексея Малакеева. Пара давно развелась, но мужчина помогает Алене воспитывать их общего сына, оставил семье квартиру… Ну а Алена любит рассказывать, что она всего добилась в столице сама.