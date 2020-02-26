МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг

Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг.

Как сообщает пресс-служба компании, роуминговым партнером МегаФона стала телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок».

5G-роуминг уже запустили в Румынии. Оператор-партнер МегаФона «покрывает» румынские города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока. Теперь абоненты одного из крупнейших отечественных операторов связи могут регистрироваться в сети 5G на территории Румынии и пользоваться максимально быстрым мобильным интернетом, при этом условия аналогичны роумингу в обычных сетях 3G/4G.

Получить доступ к новой услуге не составит труда. Orange Romania работает в том же диапазоне C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), что и большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключиться к сети могут обладатели смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и др. Для запуска самого быстрого интернета на своем смартфоне абоненту может потребоваться перевести его в режим 5G и вручную выбрать сеть Orange.

На сегодня мобильный интернет – самая востребованная услуга у абонентов МегаФона, выезжающих за границу. Эксперты высоко оценили новый сервис оператора.

«Знакомство с новым поколением связи во время заграничной поездки становится для россиян своеобразной традицией, - рассказал аналитик FintechLab Сергей Вильянов. -Соседние страны запустили 3G и 4G раньше нас, и с 5G случилась ровно такая же история. Кстати, в свое время я первый раз попробовал 3G в Южной Корее на собственном телефоне с сим-картой Мегафона в роуминге. В минувшем году операторы не раз демонстрировали тестовые зоны 5G, и в крупных российских городах уже установлено оборудование, позволяющее развернуть 5G-сети для массового использования. Требуется лишь относительно несложная настройка. Из сегодняшней новости можно сделать вывод, что все готово и для развертывания услуги в международном масштабе».

Тем не менее, добавил эксперт, пока сохраняется сложная ситуация с выделением частот для нового поколения связи.

«Отечественным операторам навязывают диапазон, отличающийся от того, который используют коллеги в Европе и Азии (3,4-3,8 ГГц (C-Band). Это может привести к тому, что у нас будет «своё» 5G, требующее специальных версий смартфонов, планшетов и других устройств, которые не заработают при поездке за границу. Конечно, нельзя забирать частоты в ущерб безопасности государства, но, если опять же оглянуться назад, не менее «безвыходная» ситуация с частотами была и при переходе на 3G. Она благополучно разрешилась. Очень хочется верить, что и в этот раз разумные люди соберутся и договорятся, - резюмировал Сергей Вильянов.